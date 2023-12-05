ستساعدك المقالة التالية: التسويق القائم على الحساب: 26 مصدرًا مفيدًا

ما هو التسويق المعتمد على الحساب؟ لقد أحدثت ABM قدرًا كبيرًا من الضجة في مجتمع التسويق B2B على مدار العامين الماضيين – وذلك لسبب وجيه. تعمل ABM على زيادة توافق التسويق والمبيعات وتؤدي إلى إغلاق صفقات أكبر مع العملاء الأفراد، من خلال رفض استراتيجية الشبكة الواسعة لبث الرسائل إلى جماهير ضخمة لصالح استهداف حسابات العملاء الفردية على أساس 1:1.

وفقا لاستطلاع حديث، 92% من المسوقين في مجال B2B يدركون الآن قيمة التسويق القائم على الحسابات. ولكن هناك فجوة كبيرة بين القيمة المتصورة والتنفيذ؛ فقط 20% من نفس مجموعة الاستطلاع لديها خطط كاملة للصواريخ المضادة للقذائف التسيارية. بمعنى آخر، يحب المسوقون هذا المفهوم، لكنهم لم ينفذوه بعد بأنفسهم. ولحسن حظهم، فإن الأدوات الجديدة مثل Terminus وDemandBase وLean Data جعلت من السهل على الشركات بجميع أحجامها الاستفادة من الإستراتيجية وتوسيع نطاقها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عودة ظهور ABM مؤخرًا قد خلقت موجة من المعلومات حول هذا الموضوع.

سواء كنت مسوقًا في مجال B2B أو B2C، فمن المفيد معرفة المزيد حول كيفية تنفيذ تكتيكات ABM. لقد قمنا بتجميع 26 موارد مفيدة.





يوفر هذا الرسم البياني من Marketo نظرة عامة مثالية على مفهوم ABM. قم بإلقاء نظرة على النظرة العامة والخطوات الخمس السريعة التي يوصون بها للبدء، من أجل تحسين عمليات التسويق والمبيعات الخاصة بك.

يقدم هذا الشرح المتحرك مقدمة بسيطة مدتها دقيقتان عن ABM. إنها قطعة رائعة لمشاركتها مع الزملاء وأصحاب المصلحة الآخرين الذين ترغب في تثقيفهم حول هذا الموضوع.

تأتي معظم شركات B2B إلى التسويق القائم على الحساب من خلال المبيعات الخارجية. يميز منشور المدونة هذا بشكل مفيد بين المفهومين من خلال تحديد 4 اختلافات رئيسية، بما في ذلك نظرة على المبدأ الأساسي للبرامج المخصصة الخاصة بالحساب.

لإجراء مناقشة أكثر تعمقًا حول فوائد ABM، نوصي بتسجيل الندوة عبر الويب من Engagio. يناقش الرئيس التنفيذي جون ميلر وMintigo CPO أتول كومار كيفية تحديد الحسابات التي يجب أن تستهدفها، لتحويل عملائك الحاليين إلى نهج يركز على ABM، وقياس جهودك.

لقد نقلنا هذا الاستطلاع أعلاه؛ أجرته شركة الاستشارات B2B SiriusDecisions، وهو مليء بالرؤى القيمة ويستحق القراءة لأي شخص يفكر في ABM.

يطرح منشور مدونة LeanData نقطة قيمة، مباشرة في عنوانها الرئيسي: ABM ليس مفهومًا جديدًا. نشأت في التسعينيات. يرجع جزء من انتعاشها الأخير إلى التكنولوجيا الجديدة لمساعدة الشركات على تحسين ممارساتها. يوضح المنشور أيضًا عقبتين في الصناعة يجب التغلب عليهما حتى تنجح ABM.

تمثل هذه الورقة البيضاء مناقشة أكثر تعمقًا لمنشور المدونة أعلاه. بهدف مساعدة الشركات على تحديد ما إذا كانت ABM مناسبة لها، فإنها تتعمق في المفهوم وأصوله. إذا كنت تبحث عن مناقشة أكثر تعمقًا حول النهج الاستراتيجي ومتطلبات ABM، فهذا المورد مناسب لك.

في هذه المقابلة التي مدتها 25 دقيقة، يشرح كريس جوليك، الرئيس التنفيذي لشركة DemandBase، والرئيس التنفيذي لشركة BusinessOnline، ثاد كاهلو، مبادئ التسويق القائم على الحسابات وظهوره كاستراتيجية رابحة للمسوقين في مجال B2B. أخبار جيدة: إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لإجراء المقابلة بأكملها، فإن الرابط أعلاه يتضمن أيضًا نقاطًا قصيرة من الأقسام المهمة.

سوف يروق هذا المورد بشكل خاص للمسوقين الذين يركزون بشكل كبير على التحليلات. تعلم من ثلاثة خبراء حول كيفية دعم ABM الخاص بك من خلال التحليلات التنبؤية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمساعدتك في قياس التقدم والنجاح.

نقطة مهمة يشير إليها هذا المنشور: الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية ليست رصاصة سحرية. لديها القدرة على أن تكون ناجحة للغاية لشركتك، ولكن إذا لم تتعامل معها بشكل صحيح، فمن الممكن أن تفشل بالطبع. تعرف على كيف يجب أن تكون الملكية والتبسيط وقابلية القياس جزءًا مهمًا من إستراتيجية ABM الخاصة بك.

ما الذي يجب عليك فعله لمساعدة شركتك على النجاح في ABM؟ يعمل منشور المدونة هذا على تبسيط العملية بالنسبة لك. إنه توسع مكتوب في مخطط المعلومات أعلاه، يتعمق أكثر حول كيفية اكتشاف حساباتك ذات القيمة العالية وتحديدها، وتحديد القنوات المثالية، والمزيد.

إذا كنت تتطلع إلى دمج نموذج ABM بنجاح، فستكون تكنولوجيا الإعلان حليفًا حاسمًا. من هذا المنشور والكتاب الإلكتروني المرفق، تعرف على كيف يمكن لمنصات إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني أن تساعدك على تحقيق النجاح، بغض النظر عن حجم عملك.

يمكن أن يكون هذا الكتاب الإلكتروني بمثابة مورد تمهيدي ونقطة بداية لاستراتيجية ABM الخاصة بك. فهو يوضح فلسفة ABM ويتعمق في كيفية توليد الأعمال للعملاء المحتملين، وتحويل هؤلاء العملاء المحتملين إلى علاقات 1:1، وزيادة عمليات البيع والتجديد.

نحن نحب النصائح القابلة للتنفيذ. في حين أن معظم الموارد هنا سوف تقدم لك هذا المفهوم، فإن هذا المنشور يوضح تفاصيل تحسين ABM. تتراوح النصائح المفيدة بين تطوير العروض الخاصة بالعملاء المحتملين وتخصيص تجربة الحساب على موقع الويب الخاص بك، مع العديد من النصائح الأخرى بينهما.

يجمع هذا المورد بين مفهومين نشأا معًا: تسويق المحتوى وABM. يلعب المحتوى القيم دورًا حاسمًا في تجربة الشراء بين الشركات؛ يتم تضخيم هذه الأهمية في فلسفة ABM. فكيف يمكن للفلسفتين أن تزدهرا معًا؟ قراءة هذا المنصب لمعرفة ذلك.

بالنسبة لأولئك المستعدين للتعرف على الأدوات المتاحة لتنفيذ استراتيجية ABM الشاملة، قام الأشخاص في #FlipMyFunnel بتجميع مخطط معلوماتي أنيق. يكون في ذلك.

يعد تعلم كيفية مواءمة التسويق القائم على حسابك مع التكنولوجيا أمرًا ضروريًا، ولكن لا يوجد حتى الآن برنامج متكامل لتكنولوجيا ABM. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة الضيف هذه من Technology Advice، والتي تحدد وتفصل أفضل أدوات ABM الآلية التي يمكن أن تساعدك في كل مرحلة من مراحل تسويق ABM. إذا كنت تبحث عن أفضل برامج التشغيل الآلي، فإن هذا المنشور يعد مكانًا رائعًا لبدء بحثك.

حيث هناك إرادة هناك وسيلة. هناك أيضًا عقبة من نوع ما. التسويق القائم على الحساب ليس استثناءً، ولكن لحسن الحظ، توضح هذه الوثيقة بالتفصيل نوع العوائق التي يمكن أن توقفك في مساراتك – وكيفية تجنبها وإصلاحها. إنها قراءة جيدة لتذكيرك بالتوسط في توقعاتك، وتجربة تكتيكات ABM وتنظيف إستراتيجيتك من أي حواجز.

رداً على #FlipMyFunnel الحملة الترويجية في البداية، أنشأت شركة Integrate مخطط المعلومات البياني هذا سهل الاستخدام وصديقًا للإحصائيات والذي يعمل بمثابة كتاب تمهيدي للمبتدئين في ABM، ولكنه أيضًا عبارة عن مجموعة رائعة من الإحصائيات لمديري التسويق. فهو يوضح الوضع الحالي لشركة ABM، والتأثير الذي يمكن أن تحدثه على الشركات والتسويق، بالإضافة إلى حل بسيط من ثماني خطوات لاستراتيجية ABM.

مع تحرك المزيد والمزيد من العلامات التجارية B2B نحو ABM، هناك منحنى تعليمي قوي لهذه العلامات التجارية لوضع العمليات والأطر الخاصة بـ ABM بشكل صحيح. قامت TOPO بجمع وتجميع المؤسسات التي تنجح أو تكافح مع برامج ABM الخاصة بها لإنشاء إطار عمل استراتيجي للعلامات التجارية التي لا تستطيع تحمل خيار المحاولة والفشل.

تمثل المقابلة مزيجًا من كيفية قيام ABM وmartech بتحديد نقاط الضعف في خطتك التسويقية، ومقاومة اعتماد ABM وما هو التالي بالنسبة لشركة ABM. بشكل أساسي، إذا كنت تريد معرفة أفضل الممارسات في ABM من قبل الرئيس التنفيذي لشركة DemandBase، فإن هذه المقابلة مع جمعية التسويق الأمريكية ستفي بالغرض. إذا كنت تريد معرفة أفضل الممارسات القادمة في المستقبل القريب، فهذه القراءة أمر لا بد منه.

تنبيه المفسد: الشيء الوحيد الذي تفتقده استراتيجية التسويق القائمة على حسابك هو الشراكة مع التسويق الداعم. وفقا لجوجل، 60 بالمئة من عملاء تكنولوجيا الأعمال يبحثون عن شهادات أقرانهم أثناء عملية اتخاذ القرار. من المفترض أن هؤلاء الأقران يعملون في شركة تستهدفها علامتك التجارية. قم بإقران التسويق الترويجي وABM وستحصل على استراتيجيات تكميلية قوية تفيد عملك.

تعد مسارات التسويق ضرورية لأي شركة تحاول جذب العملاء والتفاعل مع الأهداف الرئيسية وتحويل صناع القرار إلى مشترين. توضح هذه الندوة عبر الويب من Marketo كيفية تنفيذ إستراتيجية ABM ضمن مسار مبيعات التسويق. تعال لحضور الندوة عبر الويب، واستمر في مشاركة الشرائح المصاحبة لها.

البيانات موجودة لمساعدتك في تحديد الأهداف الرئيسية والفرص والتكتيكات المحتملة وطرق زيادة الإيرادات. كما أنها تقع في قلب أي استراتيجية جيدة للصواريخ الباليستية. في هذه الندوة عبر الإنترنت من قادة شركات ABM مثل Terminus وDiscoverOrg وLean Data، ستجد الكثير من المعلومات المفيدة والقابلة للتنفيذ حول كيف يمكن للبيانات والمحتوى والإعلانات مساعدتك في إطلاق التسويق القائم على حسابك على نطاق واسع. إنه بالتأكيد يستحق الساعة التي تستغرقها مشاهدته.

إذا كنت من النوع الذي يتعلم بشكل أفضل من خلال الاستماع، فمن المحتمل أن تكون ملفات البودكاست مناسبة لك. إذا كنت تريد التعرف على التحليلات التنبؤية والتسويق القائم على الحسابات، فهذه الحلقة من معرض النمو B2B إنه لك. على الرغم من أن المضيفين قد يكونون أكثر إثارة للاهتمام إلى حد ما، إلا أن الموضوع الذي يتناولونه – لماذا يمكن للتحليلات التنبؤية أن تفيد استراتيجية التسويق القائمة على حسابك – يعوض عنه.

إذا كانت قرارات الشراء B2B يتم اتخاذها من قبل الفرق وليس الأشخاص، فكيف يمكنك استهداف الفرق والوصول إليها بشكل فعال؟ في حالة عدم تخمينك، فالجواب هو التسويق القائم على الحساب. توضح هذه الوثيقة البيضاء من Oppsource لماذا يجب عليك التبديل إلى ABM. إنها ورقة عمل جيدة لإرسالها إلى المكتب وإلى صناع القرار الآخرين في فريقك.

ستمنحك هذه الموارد الـ 26 نظرة عامة رائعة على التسويق القائم على الحساب، وكيفية استخدامه في أعمال B2B الخاصة بك. اتصل بنا لمناقشة كيف يمكننا تنفيذ تكتيكات الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية، ومتابعتنا Twitter لاكتشاف المزيد من الموارد المفيدة في المستقبل.