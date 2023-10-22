ستساعدك المقالة التالية: التسويق عبر محرك البحث: ارتفاع الميزانيات والإيرادات والتعليم في عام 2006

التسويق عبر محرك البحث: ارتفاع الميزانيات والإيرادات والتعليم في عام 2006

أصدرت JupiterResearch دراسة توضح أن المزيد من المسوقين عبر محركات البحث ينفقون ميزانيات أكبر ويحققون المزيد من الإيرادات. توصلت الدراسة إلى أن حصة المسوقين عبر البحث الذين تبلغ إيراداتهم السنوية 15 مليون دولار أو أكثر قد ارتفعت من 25 بالمائة في عام 2005 إلى 37 بالمائة في عام 2006. كما يقوم المسوقون عبر البحث بعمل أفضل في تتبع عائد الاستثمار والاستفادة من أنظمة الطرف الثالث المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات. ، مع ارتفاع عدد شركات التسويق عبر محركات البحث (SEM) التي تستخدم أدوات إدارة العطاءات وتحليلات الويب من 19 بالمائة العام الماضي إلى 26 بالمائة هذا العام.

وقالت سابنا ساتاجوبان، الباحثة المشاركة في JupiterResearch والمؤلفة الرئيسية للتقرير: “إن النمو المستمر في حجم وتعقيد حملات البحث سيحفز الاستعانة بمصادر خارجية للتسويق عبر محركات البحث (SEM).” “أكثر من خمسين بالمائة من كبار المسوقين يستعينون بمصادر خارجية لواحدة على الأقل من خدمات التسويق عبر البحث الخاصة بهم.”

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ويخلص التقرير أيضًا إلى أن الإنفاق على التسويق عبر البحث قفز في عام 2005. فقد أنفق ما يقرب من 24 بالمائة من المسوقين عبر البحث أكثر من 500 ألف دولار على حملات التسويق عبر محركات البحث في عام 2005، مقارنة بنسبة 12 بالمائة في عام 2004. وسيؤدي النمو في حجم الإنفاق إلى دفع المنافسة أيضًا. إجبار المسوقين الصغار على تحسين حملتهم للتنافس في سوق البحث.

هذا العام، يخطط 66% من المسوقين لزيادة الإنفاق على البحث. ويرتفع هذا الرقم إلى 72 بالمائة عند الإشارة إلى المسوقين المتمرسين، أو أولئك الذين يستخدمون أدوات إدارة العطاءات وحزم تحليلات الويب. أحد العوامل التي تساهم في زيادة الإنفاق هو زيادة تكلفة حركة المرور.

قال ديفيد شاتسكي، رئيس JupiterKagan: “يصنف نصف المسوقين على شبكة البحث حركة المرور على موقع الويب على أنها مقياسهم المفضل لقياس النجاح”. “هناك تكلفة متزايدة مرتبطة بحركة المرور هذه، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أسعار الكلمات الرئيسية وتكلفة التوسع إلى موفري البحث الجدد.”