التسويق مع كأس العالم 2023: كيف نفعل ذلك دون انتهاك الملكية الفكرية للفيفا؟

ستساعدك المقالة التالية: التسويق مع كأس العالم 2022: كيف نفعل ذلك دون انتهاك الملكية الفكرية للفيفا؟

يعد كأس العالم لكرة القدم من أبرز الأحداث الرياضية في العالم، وينقل الحديث دائمًا عبر قنوات الاتصال المختلفة، سواء كانت رقمية أم لا.

من الشائع بالنسبة للعلامات التجارية بجميع أحجامها أن تغتنم الفرصة لإنشاء إجراءات تركز على المنافسة، ولكن يجب توخي الحذر يجب أن لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفيفا.

من المقرر أن تبدأ في 20 نوفمبر، والتي تستضيفها قطر، وكأس هذا العام لديها بالفعل رعاة رسميون و بعض القواعد التي يجب على علامتك التجارية مراعاتها إذا لم تكن واحدًا منهم – ولا تريد أن تتم مقاضاتك. تم جمع هذه المبادئ التوجيهية في دليل الفيفا للملكية الفكرية.

ولكن، إذا كنت تريد معرفة كيفية الاستفادة من انتباه الأشخاص لزيادة المبيعات، فاستمر في قراءة هذا المقال. سأشارك ما يمكن لعلامتك التجارية أن تفعله أو لا تستطيع فعله في الإجراءات الإعلانية.

العناصر المحمية من قبل الفيفا

قبل أن تبدأ في إنشاء حملة تركز على الكأس، تأكد من أنك تعرف بالضبط ما لا يجب عليك فعله، حتى لا تحصل على بطاقة حمراء.

بعض العناصر، مثل الأسماء والرموز وحتى الخطوط، يحق لها الاستخدام الحصري من قبل FIFA. ولذلك، لا يمكن استخدامها إلا لأغراض تجارية من قبل الاتحاد أو من قبل الرعاة الرسميين للحدث. تحقق من العناصر المحمية:

“كأس العالم لكرة القدم قطر 2022™”؛

“كأس العالم لكرة القدم™”؛

“اتحاد كرة القدم”؛

“كأس العالم” أو “كأس العالم 2022″؛

“قطر 2022™”؛

“2022”؛

الشعار أو الشعار أو الملصق الرسمي؛

صورة أو اسم التميمة الرسمية؛

صورة الكأس الرسمية؛

علامات وشعارات FIFA؛

المصدر الرسمي للحدث.

القائمة طويلة وبعض التعبيرات يمكن أن تثير الشكوك، مثل استخدام “2022”. ولكن من الأفضل تجنب ذلك بدلاً من المخاطرة بإخطارك من قبل المحكمة، ألا توافقين على ذلك؟ تذكر أنه يمكن إخطار أي علامة تجارية بإساءة الاستخدام وأن لدى FIFA الأدوات اللازمة للتعرف عليها.

استخدم الإبداع خلال كأس العالم

إن الاستفادة من موجة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، هي فرصة جيدة للتميز، ولكنها تتطلب الإبداع. بعد ذلك، تحقق من بعض نصائح لإنشاء إجراءات تركز على الكأس وتسجيل هدف دون التعرض لخطر التسلل!

قم باستدعاء ألوان فريقك الوطني

استخدام الألوان هي إحدى الطرق للوصول إلى مزاج البطولة. يمكنك استخدامها على الصفحة الرئيسية لموقعك على الويب أو تطبيقك، وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي المواد الترويجية. التحذير الوحيد هو ملاحظة كيفية تضمين هذه النغمات في اتصالاتك دون الإضرار بهوية العلامة التجارية.

وضع عناصر كرة القدم في الملعب

الاستخدام والإساءة العناصر البصرية مثل الكرات والملاعب العشبية والصفارات وأهداف كرة القدم وما إلى ذلك. اغتنم الفرصة لتضمين الرسوم التوضيحية أو الصور أو الأيقونات على الصفحات المقصودة واللافتات وأيضًا على الشبكات الاجتماعية.

أحضر جميع الفرق المشاركة إلى المحادثة

تعد العديد من البلدان جزءًا من الكأس ويمكن للحملات الإعلانية استخدامها لإنشاء عروض ترويجية أو مجرد تزيين المتاجر. أعلام من كل بلد أو حتى أطباق مع اسماء المنتخبات الوطنية هي أفكار جيدة للشركات المحلية.

استخدام وإساءة استخدام العامية والتعبيرات العامية لكرة القدم

المصطلحات المستخدمة في كرة القدم يمكن استكشافها في إجراءات التسويق التي ترغب في الاستفادة من الحدث لبيع المزيد. يمكن أن تكون التعبيرات مثل المراوغة والهتاف وتسجيل الهدف وزيادة النتيجة، من بين أمور أخرى، جزءًا من النصوص الإعلانية وعناوين المقالات والتعليقات التوضيحية للمنشورات على الشبكات الاجتماعية. دع الإبداع يتدفق!

نصيحة البطل: ضع الإبداع في اللعب

تجارب تفاعلية يمكن أن تؤتي ثمارها في الحملات الموسمية. وعندما نتحدث عن الكأس فالخيارات كثيرة. تعتبر الاختبارات التي تحتوي على حقائق ممتعة، والصفحات التي تحتوي على منتجات مختارة للمعجبين، والألعاب التفاعلية لبناء فريقك الخاص، بعض الأمثلة على المواد التي تجلب التفاعل وتجذب المستخدمين.

مهما كان اختيارك عند التخطيط لحملة ما، فكر في مدى فائدة ذلك لشخصيتك وكيف سيساهم في تحقيق أهدافك التسويقية. تذكر تحديد الأهداف وجمع البيانات واللعب جنبًا إلى جنب مع الإبداع!

وبالحديث عن الإبداع، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إنشاء المحتوى الإبداعي، فاعتمد على WriterAccess. إنها المنصة المثالية لمساعدتك على تبسيط إنتاج المحتوى الخاص بك، والجمع بين كفاءة الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وإبداع الكتّاب البشريين.

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