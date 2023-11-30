ستساعدك المقالة التالية: التصميم الجرافيكي بكل حروفه

لا يقتصر التصميم الجرافيكي على الأشكال والألوان فحسب، بل هناك أيضًا علاقة كبيرة جدًا بين هذه العناصر -وتركيبها- فيما يتعلق بالخطوط.

نشير إلى تلك الحروف التي توضح أو تتناقض مع معنى التصميم، مع التركيز على الرسالة.

Arial أو Helvetica، Italica أو Bold، palo seca أو garigoleada، مرتفع أو منخفض… يمكن للطباعة أن تقول الكثير في الإعلان أو اللافتة أو الملصق؛ اسم العلامة التجارية نفسه، أو شعار أو عبارة بسيطة يمكن أن تعزز الحس البصري.

أكثر من مجرد حروف، تعد الطباعة جزءًا من جوهر التصميم، فهي أداة التواصل في أكثر أشكالها كثافة: فهي تختم الرسالة، وتتحدث من خلال الرسم، وتؤكد، وتوضح، وفي بعض الأحيان، تقوم بالتصميم بأكمله بنفسه.

تصميم الكتابة

الطباعة نفسها يمكن أن تصنع التصميم بأكمله

عرّف ستانلي موريسون الطباعة بأنها “فن وضع الحروف وتوزيع المساحة”.

بالنسبة للتصميم الجرافيكي، فإن هذا الوصف، على الرغم من صحته، يكشف حقيقة معرفة كيفية وضع العبارات في المكان الدقيق للإعلان أو الرسم.

تحتاج أيضًا إلى أن يكون لديك أسباب لإنشاء خط أو آخر يجب اختياره لأسباب جمالية، وليس للمتعة، أي أنها تتفق مع جوهر التصميم وتحترم الانسجام بين جميع العناصر.

لتحقيق تأثير مرضي عند استخدام الخطوط، من الضروري معرفة أسلوبها ومجموعاتها الممكنة. من خلال هذه المعلمات، يمكنك تحديد مدى ملاءمة استخدام عائلة الخطوط لغرض معين أم لا.

وهناك منها خطية أو مكتوبة بخط اليد للتعبير عن الكتابة اليدوية؛ القوطية أقوى قليلاً، علوم الكمبيوتر التي تستجيب للتقدم الصناعي أو التكنولوجي، بدون serif أو palo seca التي تفتقر إلى التشطيب في الأطراف – وبالتالي فهي نظيفة – أو على العكس من ذلك، مع serif، بسبب نهاياتها السماح للقراءة مقروءة. زخرفية لتسليط الضوء على رسم تاريخي أو ثقافي أو تلك التي تحتوي على رموز، مصممة لتوضيح أو للدلالة على العلامات.

لذلك، يجب أن يعرف التصميم الجرافيكي تحت أي سياق يوجد الرسم حتى يتطابق الحرف مع معناه الحقيقي ويعبر عنه.

رسائل en-red-adas

أحد أسباب نجاح تويتر يعتمد على الطباعة الكبيرة التي تجذب جميع أنواع الجماهير.

بالإضافة إلى الإعلانات والرسومات بشكل عام، تلعب الطباعة دورًا كبيرًا على الويب لأنها هي التي تولد المحتوى. ومع ذلك، يجب أن تكون الطباعة أو الخطوط المستخدمة في موقع معين متوافقة مع جوهر العلامة التجارية أو المنتج الذي يمثله. يجب على المصمم في هذه الحالة إجراء بحث شامل يبني عليه قراراته المطبعية. صحيح أن الخط المستخدم لغرض معين يجب أن يستجيب لاحتياجات العلامة التجارية أو المنتج أو الخدمة.

ومع ذلك، يجب أيضًا إنشاء تفاعل مع المستهلك أو المستخدم حتى يتمكن من إيصال الفوائد ويكون جذابًا في نفس الوقت.

في الوقت الحالي، الاتجاه السائد على الويب هو استخدام الخطوط الكبيرة ذات التباين العالي (أحد الخصائص البارزة لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر)، والتي تتيح لمتصفحي الويب إمكانية قراءة أكبر، في حين تفتقر النصوص الأصغر إلى هذا التوافق، ويُقترح أيضًا استخدامها حجم الخط هذا لأنه لا يوفر الوضوح فحسب، بل يزيد أيضًا من فائدة زوار صفحة الويب وفئتهم العمرية.

وبالتالي فإن الطباعة تحتوي على قدر كبير من الدلالة التي تخدم التصميم في خلق أسلوب أفضل وإعطائه معنى وتقديم التغذية الراجعة عند إيصال الرسالة من خلال الكلمات.

في AxiomaCero، نعرف كيفية تطبيق الخط المناسب لشعارك أو إعلانك أو موقع الويب الخاص بك لأننا نتحقق من الخط المناسب للأسلوب الذي يعرضه من خلال استراتيجية مصممة خصيصًا لعلامتك التجارية. في وكالتنا نكتب نجاح منتجك أو خدمتك.

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*مصادر إنشاء هذا المقال:

– مايكل بيروت، وآخرون. إلى., أساسيات التصميم الجرافيكي، الأرجنتين، Ediciones Infinito، 2005، 334 ص.

– ماكس كيسلر، الجدل المطبعي الكبير على الويب 2.0 [en línea]، إسبانيا، Letrag، تنسيق php، متاح على http://es.letrag.com/artigo.php?id=9