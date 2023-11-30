ستساعدك المقالة التالية: التصميم يحتاجهم…الجزء الثاني

…استمرار

الأقل هو الأكثر… حتى بالنسبة للتصميم والتعبئة والتغليف

ليس من الضروري أن تكون تكنولوجيا التعبئة والتغليف متفاخرة. أكد بلانك بواسطة AxiomaCero

ترتبط التكنولوجيا أيضًا بالفطرة السليمة. بالنسبة لبعض المنتجات، قد يكون “المسام الدقيقة” أمرًا جيدًا ولكن بالنسبة للآخرين ليس من الضروري. الأقل هو الأكثر: يعتمد علم الابتكار على الاستخدام المناسب وغير المفرط للموارد التكنولوجية والابتكار في التصميم لكل منتج في سياقه أو بيئته. قد نعتقد أننا بحاجة إلى عناصر زخرفية فاخرة للزجاجة، نعم، قد تجذب الانتباه ولكن إذا لم يكن هدفها مناسبًا، فقد تأتي النتائج بنتائج عكسية: ستنخفض المبيعات بشكل كبير، نظرًا لأن المستهلكين المستهدفين قد يخافون من العبوة ويعتبرون ذلك لا يهدف إلى ذلك.

يمكن أن تبدو علبة الشوكولاتة جيدة إذا تم استخدام واحدة من أصل وطني ذات تشطيب معدني بدلاً من استخدام الورق المستورد، مما يمنح المنتج الأناقة والرقي دون تقديم تضحيات استثمارية كبيرة.

زيادة شفافية البلاستيك، وخلق نسيج مختلف، وتسهيل إعداد الطعام، والانفتاح على مواد جديدة: وهذا أيضًا علم المعلومات.

تفكر تكنوفيشن بذكاء في دمج المواد والموارد التكنولوجية في سياق محدد لتلبية احتياجات المستهلك بطريقة دقيقة ومناسبة.

في AxiomaCero نحن متخصصون في التكنولوجيا وعلم التكنولوجيا. سواء في التغليف أو التصميم، نحن نعرف ما هي الإستراتيجية المناسبة لوضع منتجك أو خدمتك.

اكسيوما سيرو للتصميم الجرافيكي www.axiomacero.com

تمت الرجوع إلى المصدر، مرجع كتابة هذا المقال: إيريك زيتون، “إعادة التفكير في الهيكلة والإنتاج لتحقيق فوائد ملموسة”. 8 أبريل 2010، تم الاسترجاع من:

http://www.shelfimpact.com/archives/2010/03/rethinking_structure_and_produ.php?utm_source=Shelf_Impact&utm_medium=newsletter

