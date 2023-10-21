ستساعدك المقالة التالية: التضمين المدفوع في Yahoo: نظرة عامة إعلامية

تمارس شركة Yahoo التضمين المدفوع ضمن مظلات Yahoo Search Marketing وInktomi منذ ما يقرب من 5 سنوات، ولكن لسبب ما لا يحظى التضمين المدفوع بالتغطية التي يستحقها في مجتمع التسويق عبر البحث.

ولم لا؟ أعتقد أن تعديل القوائم العضوية بنتائج مدفوعة ويمكن اعتبار التتبع الشامل بمثابة تلاعب أو بيع أو تلاعب بالنتائج الطبيعية من خلال الرسائل التسويقية. لكن من ناحية أخرى، ألا يمكن أن يُنظر إلى SEO على أنه يفعل شيئًا مشابهًا 🙂

يقدم Shimon Sandler نظرة عامة شاملة عن Yahoo Paid Inclusion على مدونته والتي أعتقد أنها تجيب على الكثير من الأسئلة التي يطرحها العاملون في الصناعة حول هذه الممارسة.

* التضمين المدفوع عبارة عن تغذية مباشرة للبيانات في نتائج الويب الخاصة بـ Yahoo. يظهر كنتائج عضوية…وليس كبحث مدفوع. ويضمن فهرسة جميع محتوياتك القيمة وتحسينها في نتائج بحث Yahoo. إنه ضمان أنه سيتم خلط كل المحتوى الخاص بك مع النتائج العضوية.

* تكلفة النقرة للتضمين المدفوع هي من 15 دولارًا إلى 30 دولارًا

* كيف يتم تحسينه؟ نظرًا لأن الخلاصة نفسها يمكن أن تكون مختلفة عن كود المصدر الفعلي لصفحة الويب، لذلك يمكن إزالة جميع التعليمات البرمجية غير الضرورية (مثل الفلاش). لقد تركت مع خلاصة البيانات المحسنة.

يمكنك تطوير وتحسين عناوين وأوصاف محددة لصفحات الويب والتي تظهر في نتائج بحث Yahoo.

* هناك إمكانية إضافة/إزالة القوائم وتغيير الرسائل الإعلانية خلال 48 ساعة مما يضمن تحديث جميع الصفحات دائمًا.

* بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء اختبار A/B.

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