ستساعدك المقالة التالية: التعليقات على مجلة محرك البحث: التسجيل؟

وكما لاحظ قراؤنا العاديون، لم تكن مجلة محرك البحث تنشر تعليقاتها خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك. نظرًا لوجود أخطاء في قاعدة البيانات ربما تكون ناجمة عن التعليقات غير المرغوب فيها، فقد اضطررنا إلى إزالة قالب التعليقات من موقعنا.

نحن نستخدم WordPress Akismet وأدوات أخرى لمكافحة البريد العشوائي على SEJ، لكن البريد العشوائي والتتبع لا يزال يحرق النطاق الترددي، ويبطئ وقت التحميل، ويجلب التعليقات غير المرغوب فيها إلى الصورة التي تفلت من المرشحات. بالإضافة إلى ذلك، تميل المرشحات أيضًا إلى حظر بعض التعليقات المفيدة وذات الصلة.

ومع ذلك، نشعر أيضًا أنه على عكس SEOmoz وThreadwatch، تعد مجلة محرك البحث أقل من مجرد مدونة مجتمعية، وأكثر من مجرد مدونة موجهة للأخبار؛ وبالتالي فإن إجبار القراء على التسجيل من أجل التعليق يمكن أن يثبط الشرارة قبل أن يشعل نقاشًا حول موضوع المنشور أو تغطيته أو رأيه. ثم مرة أخرى، شخصيًا، يؤدي التسجيل أيضًا إلى الشعور بالانتماء إلى مجموعة مختارة داخل بعض المدونات؛ شيء يمكن أن يبني شعور المجتمع بهذه المدونة.

لذا، قبل الضغط على الزناد بشأن السماح بالتعليقات للأعضاء المسجلين فقط، سأطلب من القراء إبداء الرأي.

ما هو شعورك تجاه ضرورة التسجيل في Search Engine Journal قبل أن تتمكن من ترك تعليق؟

شكرا لورين