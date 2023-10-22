ستساعدك المقالة التالية: الجولة الثانية من Podzinger vs.Podscope

Podscope وPodzinger – تحديث

لقد قمت بتبادل بريد إلكتروني مثمر جدًا مع عدد قليل من الأشخاص من كليهما

Podscope وPodzinger (راجع مشاركتي السابقة حول محرك بحث البودكاست

تيف)، وهذه هي القصة من كلا الجانبين.

أولاً، من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TVEyes, Inc. (

الشركة التي تقف وراء Podscope) ديفيد آيفز:

“لا يمكن مقارنة مطالبات BBN بشأن Podzinger إلا بمطالبات آل جور

ادعاء اختراع الانترنت

في مايو 2005، أطلقت TVEyes أول محرك بحث في العالم للصوتيات

والفيديوهات الصوتية. كنا أول شركة تقدم “الكلمة المنطوقة”.

“بحث” لجميع ملفات البودكاست ومدونات الفيديو مما يسمح للمستخدم بالبحث في كل ملف

الكلمة المذكورة في تلك الملفات. كيف يمكن للشركة إصدار بيان صحفي

بعد ما يقرب من عام صرحوا بأنهم أصبحوا فجأة أول من يقدم هذه الخدمات

يمكن رفضها بسهولة. الإنترنت رائع في تسجيل التاريخ و

تم توثيق بدايات podscope جيدًا. تم تسجيل Podzinger.com لأول مرة باسم

مجال 18 يوليو 2005… بعد أشهر من بدء استقبال podscope

الاعتراف بكونك الأول والأفضل في الفصل. وسوف تستمر TVEyes ل

ابتكر مع العلم أن الأفكار العظيمة غالبًا ما يتم تقليدها.

على ما يبدو، من البيانات الصحفية لـ Podzinger، يرغبون في الإنشاء

الانطباع بأنهم وحدهم في هذا الفضاء. كان Podscope وسيظل كذلك دائمًا

الأول في هذا المجال ونحن نرحب بالمنافسة الشريفة.”

ومن نائبة رئيس التسويق في Podzinger، باربرا لونام:

“أما بالنسبة لـ PodZinger، فهو مبني على تقنية تحويل الكلام إلى نص من BBN Technologies والتي جاءت نتيجة 30 عامًا من البحث والتطوير. من بين المعالم البارزة المثيرة للاهتمام، قدمنا ​​أول محرك كبير للتعرف المستمر على الكلام في عام 1992 والذي تم بناء PodZinger منه. في عام 1998، عرضت BBN نظام تطبيقي “للتنقيب الصوتي” للبحث عن الكلمات داخل الصوت. بدءًا من عام 2002 وحتى عام 2005، كانت BBN هي المتلقي الرئيسي لبرنامج DARPA EARS (برنامج تحويل الكلام إلى نص الفعال والميسور التكلفة والقابل لإعادة الاستخدام) حيث كان الهدف هو جعل الصوت والفيديو قابلين للبحث تمامًا مثل النص. بعد ذلك، منذ عام 2000 وحتى يومنا هذا، قامت BBN بتحسين هذه التكنولوجيا وضبطها بشكل كبير وتقديمها في شكل حلول مراقبة البث الشاملة للحكومة.

مع PodZinger، نقدم حاليًا هذه الخدمة استنادًا إلى التكنولوجيا الأساسية لدينا ضمن المجال الضيق لاستخدام البودكاست. لقد خرج من النسخة التجريبية في يناير من هذا العام. لقد قدمنا ​​للتو الفيديو هذا الأسبوع. اعتبارًا من اليوم، لا نزال الخدمة الوحيدة التي تقدم للمستهلك بحثًا عن نص كامل على نتائج نصية يمكن قراءتها بسرعة بالإضافة إلى الميزة التي تمكن المستخدمين من الإشارة والنقر على النص من أجل الاستماع إليه الأجزاء ذات الصلة من البودكاست.”

لقد طلبت بعض التوضيحات من Podscope مرة أخرى، فيما يتعلق بالبحث عن النص الكامل للصوت والفيديو. وهنا ما كان عليهم أن يقولوا:

“بالإضافة إلى الأكاذيب الواردة في بيانهم الصحفي، ناقشنا أنا وديفيد النتائج النصية التي تم إرجاعها من خلال بحث Podzinger. قررت شركة TVEyes عدم تضمين النص الذي تم إنشاؤه بواسطة عمليتها لأن جميع أشكال التعرف على الكلام تحتوي على ما يصل إلى 20 بالمائة أو أكثر من الأخطاء، اعتمادًا على جودة الملف ولهجة المتحدث وما إلى ذلك. لذا، عندما تقوم بمراجعة النص المقدم بواسطة Podzinger الكثير منه خاطئ. إذا قرأت النتائج، يمكنك أن ترى أنها غالبًا ما تصل إلى نص مشوش وغير قابل للاستخدام، محاطًا بكلماتك الرئيسية. إذا كانت الفكرة هي مساعدتك في تقييم مدى ملاءمة البحث، فمن الأفضل القيام بذلك من خلال الاستماع إلى مقطع قصير من المقطع مع ذكر مصطلح البحث الخاص بك في السياق وتحديد ما إذا كنت تريد سماع المزيد أو رؤيته . وهذه مجرد واحدة من الابتكارات الأساسية التي قدمها Podscope.

وفيما يتعلق بالاختلافات الموجودة في الخدمات، فإن Podscope وPodzinger يستهدفان نفس شريحة السوق. ابحث عن الصوت/الفيديو ضمن ملفات podcast. قد نقول إن مجموعة Podscope الخاصة بتقنيات معالجة الكلام مقابل اعتماد Podzinger الوحيد على محرك BBN يجعل Podscope أكثر دقة ودقة في نتائجه.

خلاصة القول في كل هذه الفوضى: ما هو محرك بحث البودكاست الذي يوفر تجربة مستخدم أفضل؟ أعتقد أنه يمكن للمرء أن يجادل إلى ما لا نهاية بشأن من جاءت خدمته أولاً، ولكن في النهاية، الباحث هو الذي يجب التركيز عليه.