ستساعدك المقالة التالية: الحد الأدنى للأجور في أونتاريو في عام 2023

أونتاريو هي المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كندا ، حيث يقدر عدد سكانها بأكثر من 14 مليون شخص ، وفقًا لإحصاءات كندا.

قدرت توقعات حكومة أونتاريو عدد سكان المقاطعة بنحو 19.2 مليون بحلول 1 يوليو 2046.

بصفتك عاملًا في أونتاريو ، يحق لك قانونًا الحصول على الحد الأدنى من الأجور من قبل صاحب العمل.

قد يختلف معدل الأجور هذا اعتمادًا على ما إذا كنت طالبًا أو خادمًا للخمور أو عاملاً منزليًا أو عاملاً مفوضًا أو دليل الصيد أو الصيد أو البرية.

يتم تغطية القواعد المتعلقة بمعدلات الحد الأدنى للأجور في كندا بشكل عام في قوانين العمل أو قانون معايير التوظيف في المقاطعات والأقاليم المعنية.

الحد الأدنى للأجور في أونتاريو (الأسعار الحالية)

الحد الأدنى للأجور الحالي في أونتاريو هو 15.50 دولارًا للساعة.

ارتفع الحد الأدنى العام للأجور إلى 15.50 دولارًا للساعة في 1 أكتوبر 2022 ، بزيادة قدرها 50 سنتًا.

فيما يلي نبذة تاريخية عن زيادات الحد الأدنى للأجور في أونتاريو منذ عام 2007.

1 يناير 2021: 15.00 دولارًا

1 أكتوبر 2021: 14.35 دولارًا

1 أكتوبر 2020: 14.25 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2018: 14.00 دولارًا

1 أكتوبر 2017: 11.60 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2016: 11.40 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2015: 11.25 دولارًا

1 يونيو 2014: 11.00 دولارًا أمريكيًا

31 مارس 2010: 10.25 دولار

31 مارس 2009: 9.50 دولارات أمريكية

31 مارس 2008: 8.75 دولار

1 فبراير 2007: 8.00 دولارات

إن وجود حد أدنى للأجور في أونتاريو لا يعني أن قدرتك على الكسب تقتصر على 15.50 دولارًا في الساعة. بدلاً من ذلك ، يسلط الضوء على المبلغ الذي يمكنك توقعه كحد أدنى كعامل عام.

ترتبط الزيادات في معدل الحد الأدنى للأجور بمؤشر أسعار المستهلك في أونتاريو ، وهو مقياس لمتوسط ​​التغيرات في أسعار السلع الاستهلاكية.

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الحد الأدنى للأجور في أونتاريو للطلاب

الحد الأدنى الحالي للأجور للطلاب في أونتاريو هو 14.60 دولارًا للساعة. هذا المعدل ساري المفعول من 1 أكتوبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2023.

ينطبق هذا الحد الأدنى لأجور الطلاب على الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعملون 28 ساعة أو أقل في الأسبوع خلال العام الدراسي.

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إعفاءات وقواعد الحد الأدنى للأجور في أونتاريو

لا تخضع بعض الوظائف في أونتاريو لمعدل الحد الأدنى العام للأجور ، بما في ذلك:

أدلة الصيد والصيد: المرشدون الذين يأخذون العملاء في رحلات الصيد وصيد الأسماك يحصلون على حد أدنى للأجور بناءً على فترات زمنية.

الحد الأدنى للأجر عن العمل الذي يستغرق أقل من 5 ساعات متتالية في اليوم هو 71.75 دولارًا.

مقابل 5 ساعات عمل أو أكثر في اليوم ، يكون الحد الأدنى للأجر 143.55 دولارًا ، ولا يلزم أن تكون الساعات متتالية.

أدلة البرية: المرشدون في الهواء الطلق الذين يعملون في بيئة برية يكسبون نفس معدل الحد الأدنى للأجور مثل أدلة الصيد وصيد الأسماك.

أقل من 5 ساعات متتالية / يوم: 71.75 دولارًا

5 ساعات أو أكثر / يوم: 143.55 دولارًا أمريكيًا

عمال المنازل: هؤلاء موظفون “يقومون بعمل مدفوع الأجر خارج منازلهم لحساب صاحب عمل”. هم مؤهلون للحصول على معدل 17.05 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى للأجور في الساعة. ينطبق هذا المعدل حتى إذا كان صاحب العمل يتقاضى أجرًا على أساس معدل العمل بالقطعة ، أي بناءً على مقدار العمل المنجز.

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قواعد معايير العمل الأخرى

يجب أن يحصل الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم عن طريق العمولات على الأقل على الحد الأدنى العام للأجور عن كل ساعة عمل ، أي 15.50 دولارًا لكل ساعة. ومع ذلك ، لا يحق لبعض الموظفين المفوضين الحصول على الحد الأدنى للأجور ، مثل مندوبي مبيعات السفر المفوضين الذين لا يعملون في طريق معين.

عندما يُطلب من الموظف الذي يعمل عادة أكثر من 3 ساعات في اليوم العمل لمدة تقل عن 3 ساعات ، يجب أن يحصل على أجر أعلى مما يلي:

3 ساعات بمعدل أجرهم المعتاد ، أو

الأجر المكتسب عن ساعات العمل ، بالإضافة إلى الأجر المنتظم عن الوقت المتبقي لإكمال يوم عمل مدته 3 ساعات.

قد لا تنطبق قاعدة الثلاث ساعات هذه إذا كان سبب اضطراب العمل خارج سيطرة صاحب العمل.

عندما يتلقى الموظف الوجبات (الطعام) والسكن (الغرفة) كجزء من عمله ، يمكن لصاحب العمل تضمين المبالغ عند حساب أجره.

الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن خصمها هي:

الغرفة فقط (خاصة): 31.70 دولار في الأسبوع

الوجبات فقط: 53.55 دولار / أسبوع

غرفة فقط (غير خاصة): 0 دولار

الغرفة (خاصة) والوجبات: 85.25 دولار / أسبوع

الغرفة (غير خاصة) والوجبات: 53.55 دولارًا أمريكيًا

بالنسبة لتكلفة الغرفة المراد خصمها من الأجور ، يجب أن تفي ببعض المتطلبات الدنيا.

لمزيد من التفاصيل حول معايير التوظيف في أونتاريو ، اقرأ القانون.

لا يشمل قانون معايير التوظيف بعض العمال وأرباب عملهم ، بما في ذلك ضباط الشرطة والسياسيون وموظفو الحكومة الفيدرالية والطلاب في برامج الخبرة العملية.

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معدل ضريبة الحد الأدنى للأجور في أونتاريو

نظام الضرائب في كندا تصاعدي ، وهذا يعني أنك تدفع المزيد من الضرائب على الدخل المرتفع.

بالنسبة إلى أونتاريو ، فإن معدلات الضرائب للدخول المختلفة في عام 2023 هي:

حتى 49231 دولارًا أمريكيًا: 5.05٪

49231.01 دولارًا أمريكيًا – 98463 دولارًا أمريكيًا: 9.15٪

98463.01 دولارًا أمريكيًا – 150000 دولار أمريكي: 11.16٪

150.000.01 – 220.000 دولار أمريكي: 12.16٪

220.000.01 دولار أمريكي +: 13.16٪

بالإضافة إلى الضرائب الإقليمية ، تدفع أيضًا الضرائب على المستوى الاتحادي على النحو التالي:

حتى 53359 دولارًا أمريكيًا: 15٪

53360 دولارًا أمريكيًا إلى 106.717 دولارًا أمريكيًا: 20.50٪

106.718 دولارًا أمريكيًا إلى 165430 دولارًا أمريكيًا: 26٪

165431 دولارًا أمريكيًا إلى 235675 دولارًا أمريكيًا: 29٪

235676 دولارًا فما فوق: 33٪

تُفرض الضرائب بعد أخذ المبالغ الأساسية الشخصية والخصومات في الاعتبار. الشخصية الأساسية الفيدرالية في عام 2023 هي 15000 دولار ، والمبلغ الشخصي الأساسي في أونتاريو هو 11،865 دولارًا.

هذا يعني أنك لا تدفع ضرائب فدرالية على أول 15000 دولار تكسبها في عام 2023 ، ولا تدفع ضرائب إقليمية على أول 11،865 دولارًا تم الحصول عليها.

يتم تقليل العبء الضريبي الخاص بك بشكل أكبر بعد الخصومات المؤهلة مثل مساهمات RRSP و CPP والإعفاءات الضريبية مثل:

الائتمان الضريبي لرعاية الطفل في أونتاريو

فائدة تريليون أونتاريو

ائتمان ضريبة النقل العام في أونتاريو لكبار السن

الائتمان الضريبي للمساهمة السياسية ، إلخ.

مثال على معدل ضريبة أونتاريو

إذا كان دخلك الخاضع للضريبة في عام 2023 هو 35000 دولار ، فإن ضريبة مقاطعة أونتاريو الخاصة بك هي 35000 دولار × 5.05٪ = 1767.50 دولارًا

أنت تدفع أيضًا ضرائب فدرالية تعادل 35000 دولار × 15٪ = 5250 دولارًا.

إجمالي فاتورتك الضريبية هو 1،767.50 دولارًا أمريكيًا + 5،250 دولارًا أمريكيًا = 7017.50 دولارًا أمريكيًا (هذا لا يأخذ في الاعتبار المبلغ الشخصي الأساسي ، والخصومات الضريبية ، والائتمانات).

يمكنك تقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بك باستخدام برامج الضرائب المجانية.

أسئلة مكررة

هل يرتفع الحد الأدنى للأجور في أونتاريو عام 2023؟

ارتفع الحد الأدنى للأجور في أونتاريو إلى 15.50 دولارًا للساعة في 1 أكتوبر 2022 ، بناءً على مؤشر أسعار المستهلك في المقاطعة لعام 2021. ومن المتوقع أن يرتفع في 1 أكتوبر 2023.

هل يمكنني البقاء على قيد الحياة في تورنتو بينما أحصل على الحد الأدنى للأجور؟

بمعدل 15.50 دولارًا في الساعة ، فإنك تكسب ، في المتوسط ​​، 32،240 دولارًا سنويًا ، وهو أمر سيكون بالتأكيد تحديًا لتغطية نفقاتك في تورنتو ، نظرًا لارتفاع تكاليف السكن. ومع ذلك ، يمكنك العيش في تورنتو بالحد الأدنى للأجور والعيش.

ما هو الدخل المنخفض في أونتاريو؟

أنت مؤهل للحصول على الحد الأقصى من الائتمان الضريبي للعمال ذوي الدخل المنخفض إذا كان صافي دخلك الفردي 32500 دولار أو أقل ، وائتمان مخفض إذا كان دخلك يتراوح بين 32500 دولار و 50000 دولار (للأفراد). لذلك ، يبلغ الدخل المنخفض في أونتاريو 32500 دولار أو أقل.

ما هي قاعدة الثلاث ساعات في أونتاريو؟

إذا كنت تعمل عادة في نوبات مدتها 3 ساعات أو أكثر ، فيجب على صاحب العمل أن يدفع لك 3 ساعات على الأقل من الأجر المعتاد إذا حضرت إلى العمل واضطررت إلى العمل أقل من 3 ساعات.

ملخص الحد الأدنى للأجور في أونتاريو

مجموعة الحد الأدنى للأجور معدل الحد الأدنى للأجور

(1 أكتوبر 2021-30 سبتمبر 2022) معدل الحد الأدنى للأجور

(1 أكتوبر 2022-30 سبتمبر 2023) الحد الأدنى العام للأجور 14.35 دولارًا للساعة 15.50 دولارًا للساعة الحد الأدنى لأجور الطالب 13.50 دولارًا للساعة 14.60 دولارًا للساعة الحد الأدنى للأجور في خوادم الخمور 12.55 دولارًا للساعة 15.50 دولارًا للساعة أدلة الصيد وصيد الأسماك والبرية معدل 71.70 دولار للعمل أقل من 5 ساعات متتالية في اليوم. 143.55 دولارًا للعمل لمدة 5 ساعات أو أكثر في اليوم سواء كانت الساعات متتالية أم لا 77.60 دولار للعمل أقل من 5 ساعات متتالية في اليوم. 155.25 دولارًا للعمل لمدة 5 ساعات أو أكثر في اليوم سواء كانت الساعات متتالية أم لا أجر العاملين في المنزل 15.80 دولارًا للساعة 17.05 دولارًا للساعة

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