ستساعدك المقالة التالية: الحد الأدنى للأجور في كندا حسب المقاطعة (2023)

ال الحد الأدنى للأجور في كندا تختلف حسب المقاطعة والإقليم الذي تقيم فيه. لكل ولاية قضائية قوانين عمل خاصة بها تحدد الحد الأدنى للأجور التي يتلقاها العمال ، وحقوق الموظفين وظروف العمل ، والحد الأدنى لسن العمل ، وقواعد العمل الإضافي ، والنقابات العمالية ، والمزيد.

الحد الأدنى للأجور هو أقل أجر للساعة يمكن لصاحب العمل أن يدفعه قانونًا للموظف سواء كان يعمل بدوام جزئي أو بدوام كامل.

تم وضع تشريعات ومعدلات الحد الأدنى للأجور لأول مرة في مانيتوبا وكولومبيا البريطانية في عام 1918. وحذت حذوها أونتاريو وساسكاتشوان وكيبيك ونوفا سكوشا في عام 1920.

اعتمدت المقاطعات والأقاليم الأخرى تدابير مماثلة في السنوات اللاحقة ، وتم سن تشريع الحد الأدنى للأجور النهائي في جزيرة الأمير إدوارد في عام 1960.

كانت الفكرة التأسيسية وراء تحديد حد أدنى للأجر بالساعة للعمال هي إلى حد كبير حماية النساء والأطفال والعمال غير المنتمين إلى نقابات ، وتحسين مستوى المعيشة لهذه المجموعات ، ومحاربة الفقر.

ومع ذلك ، كانت هناك حجج مضادة مفادها أن وضع حد أدنى للأجور قد يزيد من معدل البطالة للعمال ذوي المهارات المنخفضة.

تتناول هذه المقالة الحد الأدنى الحالي للأجور في جميع المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة في كندا في عام 2023. وتسلط الضوء أيضًا على استثناءات الحد الأدنى للأجور والضرائب وكيفية حساب الحد الأدنى للأجور.

1. الحد الأدنى للأجور في أونتاريو 2023

أونتاريو هي المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كندا ، حيث يقدر عدد سكانها بـ 15386407 شخصًا وفقًا لإحصاءات كندا.

المقاطعة لديها أعلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لجميع المقاطعات وهي مركز تصنيع رئيسي.

معدل الحد الأدنى للأجور في أونتاريو حاليًا 15.50 دولارًا للساعة. ارتفع الحد الأدنى للأجور في 1 أكتوبر 2022 ، بناءً على مؤشر أسعار المستهلك في أونتاريو.

معدلات الحد الأدنى للأجور في أونتاريو مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك في أونتاريو.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في أونتاريو

معدلات الحد الأدنى للأجور في أونتاريو خلال آخر عشرة تحديثات هي كما يلي:

1 أكتوبر 2022: 15.50 دولارًا

1 يناير 2021: 15.00 دولارًا

1 أكتوبر 2021: 14.35 دولارًا

1 أكتوبر 2020: 14.25 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2018: 14.00 دولارًا

1 أكتوبر 2017: 11.60 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2016: 11.40 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2015: 11.25 دولارًا

1 يونيو 2014: 11.00 دولارًا أمريكيًا

31 مارس 2010: 10.25 دولار

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في أونتاريو

بعض أنواع الموظفين لها حد أدنى للأجور يختلف عن المعدل العام.

في أونتاريو ، يحصل الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعملون 28 ساعة أو أقل في الأسبوع على الحد الأدنى للأجور 14.60 دولارًا لكل ساعة. تكسب خوادم الخمور نفس الحد الأدنى للأجور وهو 15.50 دولارًا للساعة ، ويكسب العاملون في المنزل 17.05 دولارًا في الساعة.

هناك أيضًا حد أدنى مختلف للأجور لمرشدي الصيد وصيد الأسماك وأدلة الحياة البرية.

يمكن لأصحاب العمل الذين يعرضون على موظفيهم الغرفة والطعام أن يفكروا في دفع مبلغ يصل إلى مبلغ معين كأجور.

لمزيد من المعلومات حول الحد الأدنى للأجور ومعايير التوظيف في أونتاريو ، انقر هنا.

متعلق ب: أقواس ضريبة أونتاريو

2. الحد الأدنى للأجور في ألبرتا 2023

تمتلك ألبرتا رابع أكبر عدد من السكان في كندا ، حيث يقدر عدد سكانها بـ 4،647،178 شخصًا في الربع الأول من عام 2023 ، وفقًا لإحصاءات كندا.

تمتلك المقاطعة ثالث أكبر إجمالي ناتج محلي إجمالي ، ولديها صناعة زراعية ونفطية وغازية وسياحية كبيرة.

يعتبر الحد الأدنى للأجور في ألبرتا من أعلى المستويات في كندا 15.00 دولارًا للساعة.

رفعت حكومة الحزب الوطني الديمقراطي السابقة الحد الأدنى للأجور في ألبرتا من 10.20 دولارًا للساعة إلى 15 دولارًا على مدى 3 سنوات (2015-2018).

سجل الحد الأدنى للأجور في ألبرتا

الحد الأدنى للأجور في ألبرتا على مر السنين هو كما يلي:

1 أكتوبر 2018: 15 دولارًا

1 أكتوبر 2017: 13.60 دولارًا

1 أكتوبر 2016: 12.20 دولارًا

1 أكتوبر 2015: 11.20 دولارًا

1 سبتمبر 2014: 10.20 دولارًا أمريكيًا

1 سبتمبر 2013: 9.95 دولارًا أمريكيًا

1 سبتمبر 2012: 9.75 دولارًا أمريكيًا

1 سبتمبر 2011: 9.40 دولار أمريكي

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في ألبرتا

بينما يجب على جميع أصحاب العمل دفع 15 دولارًا كحد أدنى في الساعة لعمالهم ، إلا أن هناك بعض الاستثناءات.

يمكن للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعملون 28 ساعة في الأسبوع أو أقل دفع 13.00 دولارًا لكل ساعة. يجب أن يكسب مندوبو المبيعات 598 دولارًا على الأقل في الأسبوع ، ويجب أن يكسب الموظفون المنزليون الذين يعيشون في منزل صاحب العمل ما لا يقل عن 2848 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

يمكن لأصحاب العمل الذين يوفرون غرفة و / أو إقامة (وجبات) خصم ما يصل إلى 4.41 دولارًا أمريكيًا لكل ليلة من الإقامة و 3.55 دولارًا أمريكيًا لكل وجبة.

يجب أن يفي الأجر القائم على الحوافز أو الأجر القائم على العمولة بالحد الأدنى للأجور على الأقل لكل ساعة عمل.

تُعفى بعض المهن من معايير الحد الأدنى للأجور ، بما في ذلك سماسرة العقارات ، وبعض الطلاب من ذوي الخبرة العملية أو برامج التعليم خارج الحرم الجامعي ، وأعضاء خدمة الشرطة البلدية ، والموظفين الأكاديميين بعد المرحلة الثانوية ، ومندوبي مبيعات الأوراق المالية ، والإضافات في إنتاج فيلم أو فيديو.

لمزيد من المعلومات حول معدلات الحد الأدنى للأجور ومعايير التوظيف في ألبرتا ، انقر هنا.

متعلق ب: أقواس ضرائب ألبرتا ومعدلات الضرائب

3. الحد الأدنى للأجور في مانيتوبا 2023

مانيتوبا لديها خامس أكبر عدد من السكان في كندا ، مع ما يقدر بـ 1431.792 شخصًا.

تمتلك المقاطعة سادس أكبر إجمالي الناتج المحلي ، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة والطاقة الكهرومائية والموارد الطبيعية والتصنيع.

الحد الأدنى للأجور في مانيتوبا هو من أدنى المعدلات في كندا 14.15 دولارًا للساعة. تعتمد الزيادات في الحد الأدنى للأجور على مؤشر أسعار المستهلك في المحافظة.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في مانيتوبا

معدلات الحد الأدنى للأجور في مانيتوبا خلال العقد الماضي هي:

1 أبريل 2023: 14.15 دولارًا

1 أكتوبر 2022: 13.50 دولارًا

1 أكتوبر 2021: 11.95 دولارًا

1 أكتوبر 2020: 11.90 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2019: 11.65 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2018: 11.35 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2017: 11.15 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2015: 11.00 دولارًا

1 أكتوبر 2014: 10.70 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2013: 10.45 دولار

1 أكتوبر 2012: 10.25 دولار

1 أكتوبر 2011: 10.00 دولارات

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في مانيتوبا

في مانيتوبا ، ينطبق الحد الأدنى للأجور البالغ 13.50 دولارًا على جميع الموظفين بغض النظر عن أعمارهم ، مع بعض الاستثناءات.

يعتمد الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع البناء الثقيل على تصنيف وظائفهم. هناك ما مجموعه 10 تصنيفات وظيفية في صناعة البناء الثقيلة ، ويتراوح الحد الأدنى للأجور من 12.75 دولارًا إلى 25.25 دولارًا.

العمال المنزليون الذين يعملون أقل من 12 ساعة في الأسبوع وموظفي الانتخابات أو العدادين المعينين بموجب قانون الانتخابات مستثنون من الحد الأدنى للأجور.

يجب أن يحصل الميكانيكيون ذوو الأجور الثابتة ومندوبو المبيعات بالعمولة الذين يتم الدفع لهم عن طريق الحوافز على الحد الأدنى للأجور في كل فترة دفع.

يمكن لأصحاب العمل خصم تكلفة الغرفة والوجبات حتى حد معين. لمزيد من المعلومات حول الحد الأدنى للأجور ومعايير التوظيف في مانيتوبا ، انقر هنا.

متعلق ب: الأقواس الضريبية ومعدلات مانيتوبا

4. الحد الأدنى للأجور في كولومبيا البريطانية 2023

يقدر عدد سكان كولومبيا البريطانية بـ 5،399،118 نسمة ، مما يجعلها ثالث مقاطعة من حيث عدد السكان في كندا.

لديها رابع أكبر اقتصاد في البلاد ، مع الصناعات الرئيسية بما في ذلك الزراعة ، والفضاء ، والغابات ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعدين ، والسياحة ، وأكثر من ذلك.

الحد الأدنى الحالي للأجور في كولومبيا البريطانية هو 16.75 دولارًا أمريكيًا في الساعة.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في كولومبيا البريطانية

تم التخطيط لأربع زيادات لزيادة الحد الأدنى للأجور من 12.65 دولارًا في عام 2018 إلى 15.20 دولارًا بحلول 1 يونيو 2021. ومنذ ذلك الحين ، ارتفع الحد الأدنى للدخل في كولومبيا البريطانية ليصبح ثاني أعلى دخل في كندا.

المعدلات على مدى العقد الماضي هي كما يلي:

1 يونيو 2023: 16.75 دولارًا أمريكيًا

1 يونيو 2022: 15.65 دولارًا أمريكيًا

1 يونيو 2021: 15.20 دولارًا

1 يونيو 2020: 14.60 دولارًا أمريكيًا

1 يونيو 2019: 13.85 دولارًا أمريكيًا

1 يونيو 2018: 12.65 دولارًا أمريكيًا

15 سبتمبر 2017: 11.35 دولارًا أمريكيًا

15 سبتمبر 2016: 10.85 دولارًا أمريكيًا

15 سبتمبر 2015: 10.45 دولارًا أمريكيًا

1 مايو 2012: 10.25 دولار

1 نوفمبر 2011: 9.50 دولارات أمريكية

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في كولومبيا البريطانية

الحد الأدنى للأجور لخوادم المشروبات الكحولية هو 16.75 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 يونيو 2023. هذا المبلغ بالإضافة إلى الإكراميات المتلقاة.

يحصل قادة المخيم المقيمون على معدل يومي لا يقل عن 133.69 دولارًا في اليوم.

يتقاضى العاملون في مجال الدعم الذين يعيشون في المنزل ما لا يقل عن 124.73 دولارًا أمريكيًا في اليوم أو العمل الجزئي.

يحصل مقدمو الرعاية المقيمون على الحد الأدنى للأجور شهريًا بناءً على عدد الأجنحة في المباني السكنية الخاصة بهم.

لمزيد من المعلومات حول الحد الأدنى للأجور ومعايير التوظيف في كولومبيا البريطانية ، انقر هنا.

متعلق ب: منحة كولومبيا البريطانية للتدريب والتعليم

5. الحد الأدنى للأجور في ساسكاتشوان 2023

قُدّر عدد سكان ساسكاتشوان بنحو 1،214،618 شخصًا في الربع الأول من عام 2023 ، مما يجعلها سادس مقاطعة من حيث عدد السكان في كندا.

يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على التعدين واستخراج النفط والغاز والزراعة وصناعة الخدمات.

الحد الأدنى الحالي للأجور في ساسكاتشوان هو 13.00 دولارًا لكل ساعة ، والذي تم فهرسته وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI).

تاريخ الحد الأدنى للأجور في ساسكاتشوان

معدل الحد الأدنى للأجور في ساسكاتشوان على مر السنين كما يلي:

1 أكتوبر 2022: 13.00 دولارًا

1 أكتوبر 2021: 11.81 دولارًا

1 أكتوبر 2020: 11.45 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2019: 11.32 دولارًا

1 أكتوبر 2018: 11.06 دولارًا

1 أكتوبر 2017: 10.96 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2016: 10.72 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2015: 10.50 دولارات أمريكية

1 أكتوبر 2014: 10.20 دولارًا أمريكيًا

1 ديسمبر 2012: 10.00 دولارات

1 سبتمبر 2011: 9.50 دولارات أمريكية

1 مايو 2009: 9.25 دولار

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في ساسكاتشوان

يجب أن يُدفع لمقدمي الرعاية الحية على الأقل الحد الأدنى للأجور بالساعة لأول 8 ساعات في اليوم. الحد الأقصى للخصم شهريًا للغرفة والطعام هو 250 دولارًا.

يُعفى مقدمو الرعاية القادمون من الحد الأدنى للأجور.

يجب أن يُدفع للعمال المنزليين المقيمين في المنزل الحد الأدنى للأجور على الأقل لأول 8 ساعات من العمل في اليوم. يمكن التفاوض على ساعات إضافية دون الرجوع إلى الحد الأدنى للأجور.

يمكن تطبيق حد أقصى قدره 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا على الغرفة والطعام.

لمزيد من التفاصيل حول الحد الأدنى للأجور في ساسكاتشوان ، انقر هنا.

متعلق ب: مبالغ وتواريخ إعانة الأطفال في كندا

6. الحد الأدنى للأجور في كيبيك 2023

كيبيك هي ثاني أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في كندا ، حيث يقدر عدد سكانها بـ 8787554 شخصًا في الربع الأول من عام 2023.

تمتلك المقاطعة أيضًا ثاني أكبر اقتصاد ، حيث تهيمن قطاعي الخدمات والتصنيع.

الحد الأدنى العام الحالي للأجور في كيبيك هو 15.25 دولارًا للساعة.

يحصل الموظفون الذين يتلقون إكرامية على حد أدنى للأجور قدره 12.20 دولارًا في الساعة ، بينما يحصل جامعو التوت والفراولة على 4.53 دولارًا للكيلوغرام و 1.21 دولارًا للكيلوغرام على التوالي.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في كيبيك

الحد الأدنى التاريخي للأجور في كيبيك على مدى السنوات الخمس الماضية هو كما يلي: تاريخ المعدل العام معدل للموظفين الذين يتلقون إكرامية 1 مايو 2023 15.25 دولارًا أمريكيًا 12.20 دولارًا 1 مايو 2022 14.25 دولارًا أمريكيًا 11.40 دولارًا أمريكيًا 1 مايو 2021 13.50 دولارًا 10.80 دولار 1 مايو 2020 13.10 دولارًا أمريكيًا 10.45 دولارًا أمريكيًا 1 مايو 2019 12.50 دولارًا أمريكيًا 10.05 دولارات أمريكية 1 مايو 2018 12.00 دولارًا 9.80 دولار 1 مايو 2017 11.25 دولارًا 9.45 دولار

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في كيبيك

الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم على أساس العمولة أو العائد يحصلون على الحد الأدنى للأجور بالنسبة لفئتهم.

يحصل جامعو التوت والفراولة على زيادة في الأجور عندما يتأثر المحصول بحالة الحقول وعوامل أخرى خارجة عن إرادتهم. في هذه الحالة ، يستحقون الحد الأدنى العام للأجور.

عندما يقدم أصحاب العمل وجبات الطعام و / أو الإقامة ، يمكن تخفيض أجور الموظفين بما يصل إلى مبلغ معين.

يُعفى بعض الموظفين تمامًا من القانون الذي يحترم معايير العمل ، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص ، وموظفي القوات المسلحة الكندية ، والمسجونين ، والطالب العامل في منظمة اجتماعية أو مجتمعية غير ربحية ، إلخ.

لمزيد من التفاصيل حول الحد الأدنى للأجور ومعايير التوظيف في كيبيك ، انقر هنا.

متعلق ب: أفضل تطبيقات استرداد النقود في كندا

7. الحد الأدنى للأجور في نوفا سكوشا 2023

نوفا سكوتيا هي سابع أكبر مقاطعة في كندا من حيث عدد السكان ، ويقدر عدد سكانها بـ 1،037،782 نسمة.

كما أن لديها سابع أكبر ناتج محلي إجمالي في كندا ، حيث يعتمد اقتصادها على التصنيع والزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة.

الحد الأدنى للأجور في نوفا سكوشا هو 14.50 دولارًا للساعة. بشكل عام ، تحدث زيادة في الحد الأدنى للأجور في الأول من أبريل ويتم الإعلان عنها مسبقًا في يناير.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في نوفا سكوشا

الحد الأدنى للأجور في الساعة في نوفا سكوشا خلال العقد الماضي هو كما يلي:

1 أبريل 2023: 14.50 دولارًا

1 أكتوبر 2022: 13.60 دولارًا

1 أبريل 2022: 13.35 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2021: 12.95 دولارًا

1 أبريل 2020: 12.55 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2019: 11.55 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2018: 11.00 دولارًا

1 أبريل 2017: 10.85 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2016: 10.70 دولار أمريكي

1 أبريل 2015: 10.60 دولار

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في نوفا سكوشا

لا ينطبق الحد الأدنى للأجور في نوفا سكوشا على مندوبي مبيعات العقارات والسيارات ، ووكلاء التأمين ، والموظفين على متن قارب صيد ، والموظفين في ملعب غير ربحي أو معسكر صيفي ، وبعض عمال المزارع ، والمتدربين ، وبعض عمال المنازل.

يجب على أرباب العمل عدم خصم تكاليف الزي الرسمي إذا كان ذلك سيخفض معدل الساعة للموظف إلى ما دون الحد الأدنى للأجور. ومع ذلك ، يمكن خصم تكلفة التنظيف الجاف لزي موحد من الصوف أو مادة ثقيلة حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض أجور الموظف إلى ما دون الحد الأدنى للمعدل.

يمكن لأصحاب العمل الذين يوفرون الطعام والسكن لموظفيهم أن يقتطعوا من أجورهم:

68.20 دولارًا للصعود والإقامة كل أسبوع

55.55 دولارًا للطعام فقط كل أسبوع

15.45 دولارًا للسكن فقط كل أسبوع

3.65 دولار لوجبة واحدة

تعرف على المزيد حول الحد الأدنى للأجور ومعايير التوظيف في نوفا سكوشا هنا.

متعلق ب: وظائف العمل من المنزل في كندا

8. الحد الأدنى للأجور في نيو برونزويك 2023

تضم نيو برونزويك ثامن أكبر عدد من السكان في كندا ، حيث يقدر عدد سكانها بـ 825،474 شخصًا. يحتل اقتصادها المرتبة التاسعة ، وتشمل الصناعات البارزة الزراعة والغابات والتعدين وصيد الأسماك.

الحد الأدنى للأجور في نيو برونزويك هو 14.75 دولارًا للساعة. تمت فهرستها إلى مؤشر أسعار المستهلك في نيو برونزويك وتقريبها إلى أقرب خمسة سنتات.

تدخل الزيادات في الحد الأدنى للأجور في مقاطعات الأطلسي الأربع (نوفا سكوشا ونيوبرونزويك وبرنس إدوارد آيلاند ونيوفاوندلاند ولابرادور) حيز التنفيذ بشكل عام في الأول من أبريل من كل عام.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في نيو برونزويك

كانت الزيادات العشر الأخيرة في الحد الأدنى للأجور في نيو برونزويك على النحو التالي:

1 أبريل 2023: 14.75 دولارًا

1 أكتوبر 2011: 13.75 دولارًا

1 أبريل 2022: 12.75 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2021: 11.75 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2020: 11.70 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2019: 11.50 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2018: 11.25 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2017: 11.00 دولارًا

1 أبريل 2016: 10.65 دولارًا أمريكيًا

31 ديسمبر 2014: 10.30 دولار

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في نيو برونزويك

يتم تطبيق جدول مختلف للحد الأدنى للأجور للعاملين في تشييد مباني التاج.

اعتبارًا من 1 أبريل 2019 ، يكون الحد الأدنى للأجور المستحق الدفع للموظف في فئة مدرجة في العمود الأول من الجدول (أ) هو الحد الأدنى للأجور لكل ساعة المدرجة في هذا الجدول والحد الأدنى العام للأجور ، أكبر.

لمزيد من المعلومات حول الحد الأدنى للأجور في نيو برونزويك والتشريعات المعمول بها ، انقر هنا.

متعلق ب: أفضل القروض الشخصية لسوء الائتمان

9. الحد الأدنى للأجور في نيوفاوندلاند ولابرادور 2023

.

نيوفاوندلاند ولابرادور (NL) هي تاسع أكبر مقاطعة في كندا من حيث عدد السكان ، مع ما يقدر بنحو 531948 شخصًا في الربع الأول من عام 2023.

يعتمد اقتصاد NL على الموارد الطبيعية وصناعات الخدمات.

الحد الأدنى للأجور في نيوفاوندلاند ولابرادور هو 14.50 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أبريل 2023.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في نيوفاوندلاند ولابرادور

الحد الأدنى للأجور في الساعة في NL خلال العقد الماضي هو كما يلي:

1 أبريل 2023: 14.50 دولارًا

1 أكتوبر 2022: 13.70 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2022: 13.20 دولارًا

1 أكتوبر 2021: 12.75 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2021: 12.50 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2020: 12.15 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2020: 11.65 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2019: 11.40 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2018: 11.15 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2017: 11.00 دولارًا

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في نيوفاوندلاند ولابرادور

لا ينطبق معدل أجر العمل الإضافي على موظفي المزرعة الذين يشاركون في زراعة وزراعة وحصاد المنتجات الزراعية أو العاملين في تربية الماشية.

كما أنه يستثني خادمات المنازل أو جليسات الأطفال حيث يوجد ترتيب معمول به للموظف للحصول على إجازة مدفوعة الأجر عن ساعات العمل التي تزيد عن 40 ساعة في الأسبوع.

احصل على مزيد من التفاصيل حول معايير العمل في NL هنا.

متعلق ب: أفضل الطرق للمراهقين لكسب المال

10. الحد الأدنى للأجور في جزيرة الأمير إدوارد 2023

جزيرة الأمير إدوارد (PEI) لديها أصغر عدد من السكان بين المقاطعات ، مع ما يقدر بـ 173،954 شخصًا.

ناتجها المحلي الإجمالي هو أيضًا العاشر الأكبر في كندا حيث بلغ 6.652 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2017. تشمل الصناعات المهيمنة في جزيرة الأمير إدوارد الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة.

الحد الأدنى للأجور في جزيرة الأمير إدوارد هو 14.50 دولارًا للساعة.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في جزيرة الأمير إدوارد

فيما يلي معدلات الحد الأدنى للأجور لكل ساعة في جزيرة الأمير إدوارد تُظهر الزيادات العشر الأخيرة:

1 يناير 2023: 14:50 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2022: 13.70 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2021: 13.00 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2020: 12.85 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2019: 12.25 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2018: 11.55 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2017: 11.25 دولارًا أمريكيًا

1 أكتوبر 2016: 11.00 دولارًا

1 يونيو 2016: 10.75 دولارًا أمريكيًا

1 يوليو 2015: 10.50 دولارات أمريكية

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في جزيرة الأمير إدوارد

يمكن لصاحب العمل الذي يوفر الإقامة والسكن للموظف أن يخصم المبالغ التالية من أجورهم:

الطعام والسكن: 61.60 دولارًا في الأسبوع

المجلس فقط: 49.50 دولارًا في الأسبوع

الإقامة فقط: 27.50 دولارًا في الأسبوع

الوجبات الفردية: 4.25 دولار لكل وجبة

تعرف على المزيد حول ترتيب الحد الأدنى للأجور في جزيرة الأمير إدوارد هنا.

متعلق ب: معدلات الضرائب في جزيرة الأمير إدوارد

11. الحد الأدنى للأجور في الأقاليم الشمالية الغربية 2023

الأقاليم الشمالية الغربية (NWT) هي أكثر الأقاليم الثلاثة اكتظاظًا بالسكان في كندا ويقدر عدد سكانها بـ 45493 نسمة.

NWT لديها أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كندا عند 108،065 دولارًا ، ويعتمد اقتصادها إلى حد كبير على الموارد.

الحد الأدنى للأجور في الأقاليم الشمالية الغربية هو 15.20 دولارًا للساعة.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في الأقاليم الشمالية الغربية

المعدلات الدنيا لكل ساعة في NWT خلال العقد الماضي هي:

1 سبتمبر 2021: 15.20 دولارًا

1 أبريل 2018: 13.46 دولارًا

1 يونيو 2015: 12.50 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2011: 10.00 دولارات أمريكية

1 أبريل 2010: 9.00 دولارات أمريكية

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في الأقاليم الشمالية الغربية

لا ينطبق قانون معايير التوظيف في NWT على الطلاب الذين يعملون في برنامج عمل كجزء من دراستهم.

إذا قام صاحب العمل بتوفير الطعام للموظف ، فيمكنه خصم ما يصل إلى 0.65 دولارًا أمريكيًا لكل وجبة. إذا قدموا السكن ، فيمكنهم اقتطاع ما يصل إلى 0.80 دولار في اليوم.

لمزيد من المعلومات حول معايير التوظيف في NWT ، انقر هنا.

متعلق ب: حسابات جارية مجانية في كندا

12. الحد الأدنى للأجور في يوكون 2023

يقدر عدد سكان يوكون بـ 44.238 نسمة ، ويعتمد اقتصادها إلى حد كبير على التعدين والسياحة.

الحد الأدنى للأجور في الساعة في يوكون هو 16.77 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 1 أبريل 2023.

يعتمد الحد الأدنى للأجور على مؤشر أسعار المستهلك ، مقارنة مع الولايات القضائية الأخرى ، وتأثيره على الاقتصاد.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في يوكون

معدل الحد الأدنى للأجور في يوكون على مر السنين هو كما يلي:

1 أبريل 2023: 16.77 دولارًا

1 أبريل 2022: 15.70 دولارًا أمريكيًا

1 أغسطس 2021: 15.20 دولارًا

1 أبريل 2021: 13.85 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2020: 13.71 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2019: 12.71 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2018: 11.51 دولارًا أمريكيًا

1 أبريل 2017: 11.32 دولارًا

1 أبريل 2016: 11.07 دولارًا

1 أبريل 2015: 10.86 دولار أمريكي

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في يوكون

يحدد جدول الأجور العادل معدلات أجور العمال بموجب عقود العمل العامة لحكومة يوكون. يشتمل هذا الجدول على فئات مختلفة مع حد أدنى للأجور لكل ساعة.

على سبيل المثال ، يكسب عمال الفئة أ (مثل النجارين والكهربائيين) 38.90 دولارًا في الساعة ؛ يكسب عمال الفئة B (مثل الناسف والسقوف) 34.87 دولارًا في الساعة ؛ الفئة C الفئة (على سبيل المثال مساعد المساح وسائقي الشاحنات) يكسبون 30.93 دولارًا في الساعة ؛ يكسب عمال الفئة D (مثل صاحب العلم والعامل) 28.07 دولارًا في الساعة.

لمزيد من التفاصيل حول معايير التوظيف في يوكون ، انقر هنا.

متعلق ب: طرق سهلة للحصول على بطاقات هدايا مجانية

13. الحد الأدنى للأجور في نونافوت 2023

نونافوت هي أكبر إقليم في كندا من حيث حجم الأرض ويقدر عدد سكانها بـ 39536 نسمة (أقل عدد من السكان).

يعتمد اقتصاد نونافوت بشكل كبير على الموارد الطبيعية ومصايد الأسماك والسياحة.

الحد الأدنى للأجور في نونافوت هو الأعلى في كندا 16 دولارًا للساعة. هذه زيادة قدرها 3 دولارات عن معدل الأجور السابق البالغ 13 دولارًا في الساعة.

تاريخ الحد الأدنى للأجور في نونافوت

معدلات الحد الأدنى التاريخية للأجور بالساعة في نونافوت هي:

1 أبريل 2020: 16 دولارًا

2 مارس 2016: 13 دولارًا

1 يناير 2011: 11 دولارًا

5 سبتمبر 2008: 10 دولارات أمريكية

3 مارس 2003: 8.50 دولارات أمريكية

إعفاءات الحد الأدنى للأجور في نونافوت

لا ينطبق قانون معايير العمل على الصيادين والأفراد العاملين في مصايد الأسماك التجارية.

عندما يوفر صاحب العمل الطعام و / أو السكن ، يمكنه خصم ما يصل إلى 0.65 دولار لكل وجبة و 0.80 دولار للسكن في اليوم.

لمزيد من التفاصيل حول معايير العمل في نونافوت ، انقر هنا.

متعلق ب: أفضل خيارات الإرادة عبر الإنترنت في كندا.

ملخص الحد الأدنى للأجور في كندا 2023

المحافظة: الحد الأدنى للأجور: تاريخ السريان ألبرتا 15.00 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018 كولومبيا البريطانية 16.75 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 يونيو 2023 مانيتوبا 14.15 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أبريل 2023 برونزيك جديد 14.75 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أبريل 2023 نيوفاوندلاند ولابرادور 14.50 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أبريل 2023 الاقاليم الشمالية الغربية 15.20 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2021 مقاطعة نفوفا سكوشيا 14.50 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أبريل 2023 نونافوت 16.00 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أبريل 2020 أونتاريو 15.50 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 جزيرة الأمير ادوارد 14.50 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 يناير 2023 كيبيك 15.25 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 مايو 2023 ساسكاتشوان 13.00 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 يوكون 16.77 دولارًا للساعة اعتبارًا من 1 أبريل 2023

ما هو معدل ضريبة الحد الأدنى للأجور؟

تُفرض ضريبة الدخل على إجمالي دخلك الخاضع للضريبة ، والذي سيختلف بناءً على إجمالي عدد ساعات عملك خلال العام.

في كندا ، تجمع ضريبة الدخل بين معدلات الضرائب الفيدرالية والمقاطعات. فئات ومعدلات الضرائب الفيدرالية في عام 2023 هي:

حتى 53359 دولارًا أمريكيًا: 15٪

53360 دولارًا أمريكيًا إلى 106.717 دولارًا أمريكيًا: 20.50٪

106.718 دولارًا أمريكيًا إلى 165430 دولارًا أمريكيًا: 26٪

165431 دولارًا أمريكيًا إلى 235675 دولارًا أمريكيًا: 29٪

أكثر من 235676 دولارًا أمريكيًا: 33٪

يتم تخفيض دخلك الخاضع للضريبة من خلال الخصومات والائتمانات المختلفة.

على سبيل المثال ، يصل الحد الأقصى للمبلغ الشخصي الأساسي الفيدرالي إلى 15000 دولار أمريكي في عام 2023. ويعني هذا الائتمان الضريبي غير القابل للاسترداد أنك لا تدفع ضرائب فيدرالية على الدخل الذي يقل عن 15000 دولار أمريكي في عام 2023.

لكل مقاطعة / إقليم أيضًا مبلغ شخصي أساسي يقلل أو يلغي ضريبة الدخل الإقليمية الخاصة بك.

مجموعة من الاعتمادات الضريبية الأخرى (قابلة للاسترداد وغير قابلة للاسترداد) تخفض أيضًا دخلك الخاضع للضريبة أو الضرائب المستحقة. على سبيل المثال:

مقدار العمر

نفقات رعاية الأطفال

مبلغ الزوج أو الشريك العرفي

المصاريف الطبية المؤهلة

يستفيد العمال الكنديون

مبالغ الرسوم الدراسية والتعليم والكتب المدرسية

يمكنك استخدام البرامج الضريبية لتقديم الإقرار الضريبي للعام وزيادة استرداد الضرائب إلى أقصى حد.

الاستقطاعات من الأجور المسموح بها

يمكن لصاحب العمل خصم راتبك بموجب تشريعات معايير العمل الفيدرالية أو الإقليمية.

تشمل الخصومات الشائعة ما يلي:

يمكن للمحكمة أن تأمر بالحجز على راتبك ، على سبيل المثال لدفع نفقة الطفل أو الزوج.

بعض الخصومات من الأجور غير قانونية في كندا. تشمل الأمثلة الخصومات لدفع ثمن تدمير الممتلكات أو المعدات.

لا يمكن لصاحب العمل أيضًا أن يجعلك تدفع مقابل النقص النقدي ما لم تكن الشخص الوحيد الذي لديه إمكانية الوصول إلى المال وتوافق على الخصم.