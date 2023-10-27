ستساعدك المقالة التالية: الحصول على القبيح في GoGuides

عندما كان الإنترنت يزدهر بالمليونيرات الورقيين، حاولت ديزني الاستفادة من ذلك. ومع أنظمة سيئة التوجيه وغير فعالة، بدأت ديزني في نزيف الأموال. بدلاً من الاعتماد على أي منتج آخر، أرادوا أن يفعلوا كل شيء بأنفسهم. كان الحل الذي توصلوا إليه لمشروع Open Directory هو الدليل الذي تم إنشاؤه بواسطة Go Guides. بمجرد أن أدركت ديزني أنه ليس لديها أمل في شبكة Go، كان الدليل على وشك الموت.

تم حظر بعض محرري الدليل معًا لإنشاء دليل مستقل يسمى GoGuides. GoGuides كان واحدًا من أفضل ستة أدلة على الويب في الأسبوع الماضي. تم استخدام الكلمة لأن التاريخ ربما أعاد نفسه.

كان التواصل مع المرشدين محدودًا في أحسن الأحوال. أنا، كوني عضوًا في GoGuide، لم أكتشف هذا الأمر إلا من خلال المشاركات في مجموعات منتدى مشرفي المواقع.

من الواضح أنه كان هناك 5 GoGuides مسؤولين وتم إعداد القاعدة بحيث تكون قواعد الأغلبية. كان 3 من المرشدين غير مهتمين بالمسار الحالي لـ GoGuides. لقد انقسموا مع البرنامج النصي وقاعدة البيانات ونقلوه إلى سكافي.كوم. تدعي شركة GoGuides سرقة البيانات الموجودة على صفحتها الرئيسية. لم تذكر Skaffe صراحةً ارتباطها بـ GoGuides بأي شكل من الأشكال على موقعها.

لذلك، فإن الأمر يتعلق بهذا، حيث يمتلك skaffe قاعدة البيانات والبرنامج النصي، بينما يتمتع GoGuides بشعبية وسمعة الارتباط. لم يكن هناك الكثير من GoGuides (ربما أقل من مائة دليل نشط). إذا ذهب عدد قليل من الأدلة إلى دليل واحد، وعدد قليل إلى دليل آخر… فقد لا يكون هناك ما يكفي.

إنه أمر محزن نوعًا ما لأن GoGuides كان لديها عدد كبير من الطلبات المتراكمة التي تم الانتهاء منها للتو.

إذا لم تتمكن هاتان المجموعتان من تسوية خلافاتهما، فمن المشكوك فيه أن يستمر أي منهما لفترة طويلة.

للحصول على البيان الرسمي من أحد كبار أعضاء Skaffe، شاهد تعليقات Stoner3221 هنا.

بواسطة آرون وول @ معلومات تسويق محرك البحث