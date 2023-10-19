ستساعدك المقالة التالية: الخير والشر من Digg.com عز وجل

سيكون من الآمن أن نفترض أن كل من يقرأ هذه المقالة، على دراية بموقع الإشارات الاجتماعية الشهير بطريقة أو بأخرى ديج.كوم. يمكنك استخدامها للترويج لمقالاتك، أو ربما تذهب فقط للعثور على مقالات وأفكار ملهمة للكتابة المستقبلية، وفي كلتا الحالتين استخدمت الخدمة.

مع مرور الوقت، بعد أن نشرت مقالات على الصفحة الأولى عدة مرات من مشاريع مختلفة، أتيحت لي الفرصة لملاحظة العديد من الجوانب الجيدة وغير الجيدة في هذه البقعة الساخنة من الثقافة السيبرانية. من المعروف أن Digg يمكن أن يكون مصدرًا قويًا لحركة المرور، كما أنه مشهور بتعطيل خوادم مشرفي المواقع المطمئنين حول العالم.

المرور

تعد حركة المرور بالطبع جانبًا إيجابيًا لـ Digg، في الواقع هذا هو السبب الذي يجعل معظم الأشخاص يعبثون بها على الإطلاق، لأنه ستشعر بالارتياح عندما تنظر إلى إحصائيات الويب الخاصة بك وترى أن لديك 60.000 شخص جديد يزورون موقعك على مدار العام الساعتين الأخيرتين، صدقوني أنها ممتعة. علاوة على ذلك، ستشاهد عادةً قفزة هائلة في هامش الربح اليومي، إذا كنت تستخدم إعلانات تعتمد على تكلفة النقرة أو الإعلانات المستندة إلى مرات الظهور.

إذن ما هو الجانب السلبي لهذا؟ غالبًا ما تكون حركة مرور Diggs ذات جودة منخفضة جدًا. الأشخاص الذين يزورون عادةً لا يهتمون بالموقع نفسه وليس لديهم أي نية للعودة مرة أخرى، لقد ظهروا لأنه في ذلك الوقت كان هذا هو الشيء الشائع الذي يجب القيام به، وهو ما كان يفعله جميع أقرانهم. هذا لا يعني أن الأمر سيء تمامًا، فأنا أميل إلى رؤية زيادة تقارب ثلاثة أضعاف في اشتراكاتي في خدمة RSS، وعلى مدار بضعة أيام تميل هذه الاشتراكات إلى التدفق، ومع ذلك يمكنك عادةً الاحتفاظ بالأغلبية، إذا كنت تنشر أخبارًا جديدة باستمرار محتوى. لذا، من منظور حركة المرور، فإن Digg يستحق الحد الأدنى من الجهد، حيث ستستفيد منه بلا شك.

الروابط الخلفية

دعونا نواجه الأمر، ليس من الممكن أن تصل إلى صفحة Digg الرئيسية، وتحصل على شعبية فورية وحركة مرور دون أن ترى بعض الروابط الخلفية تأتي مبحرة، لهذه المقالة. سوف تحصل عليها، اعتمادًا على مدى شعبية المقالة، سترى عادةً 15-30 على مدار الأسبوع، وهذا ليس سيئًا. المشكلة هي أن 90 بالمائة من تلك الروابط الخلفية ذات جودة منخفضة جدًا.

يأتي معظمها من مجمعات Digg التي ليس لها تصنيف في أي مكان، ولا تجذب أي شخص. في الواقع، قد تؤدي مثل هذه الروابط في بعض الأحيان إلى الإضرار بموقعك، فهي ذات جودة منخفضة وسوف يلاحظها Google. وتتراوح نسبة الـ 10 بالمائة الأخرى من هذه الروابط من “جيد” إلى “رائع”. لا بأس بكونهم مدونين على نطاق صغير، ولا يضيفون الكثير إلى المخطط العام، فمن المحتمل ألا ترى أي حركة مرور منهم، ولكنه رابط آخر يمكنك إضافته إلى إحصائياتك.

تأتي الأشياء الرائعة من بعض المواقع والمدونات الأكبر حجمًا، وهذه هي ما تحب رؤيته. تم ربط مقالتي الأخيرة في الصفحة الأولى بواسطة MSNBC والتي جلبت بعض الروابط من مواقع إخبارية أخرى، كما تم التقاطها أيضًا من قبل بعض مواقع PR5 وPR6، وهو ما يعد بمثابة دفعة كبيرة أيضًا. لن يؤدي الرابط من بعض هؤلاء الأولاد الكبار إلى زيادة عدد الزيارات والشعبية فحسب، بل سيبدو جيدًا عندما يأتي الوقت لتحديثات ترتيب الصفحة أيضًا. مع كل ما قيل، من خلال تجربتي، فإن 10 بالمائة من الروابط الجيدة تميل إلى التفوق على الروابط السيئة، مما يعني أن هذه علامة اختيار أخرى في حزام أدوات Digg.

مواضيع التعليق

يالها من مزحة! لقد قمت بعمل جيد جدًا في البداية بشيء إيجابي لأقوله عن كل واحدة من هذه الأمور حتى الآن، ولكن هذا مختلف قليلاً. لا تهتم حتى بقراءة التعليقات، فأنا لا أقرأ حتى التعليقات على مواقع الآخرين. غالبية المستخدمين على Digg هم من الشباب، وعادةً ما يكونون مراهقين يريدون أن يشعروا بالمشاركة، ويسعون جاهدين ليكونوا الرجل الرائع. يتفاعلون مثل مجموعة من الذئاب، ويهاجمون في وقت واحد. إنه في الواقع أمر مضحك ومحزن، لأنه يمكن أن يكون لديك 30 تعليقًا توضح مدى روعة المقالة وغنية بالمعلومات. ثم فجأة، يأتي رجل ويقول، “مرحبًا يا رجل، هذا أمر سيء” وبهذه السرعة يمسك الحفارون الودودون بشوكات الملعب ويطاردونك عبر الحقل. لا تأخذ هذا على محمل شخصي، في الواقع لا علاقة له بك، هذه هي العقلية التي يبدو أنهم جميعًا يتشاركونها ويحدث ذلك مع كل مقالة على الصفحة الرئيسية تقريبًا، حتى المواقع الكبيرة.

يميل الناس إلى الشعور بالقوة أو النشوة والعظمة عندما يختبئون خلف الشاشة، على الأرجح في العالم الحقيقي، لن يحدث هذا أبدًا، وربما يكون الكثير من هؤلاء الأطفال لطيفين قدر الإمكان، لكن لا يمكنك السماح بذلك الوصول إليك، إذا قمت بذلك، فقد انتهيت. لا ترد، فقط تجاهل ذلك، لم أقرأ مطلقًا سلسلة التعليقات على إحدى مقالاتي، فقط لأنها لا تحتوي على أي شيء ذي قيمة تقريبًا. هذا هو المكان الذي أحصل فيه على نقاط كبيرة من خدمة Digg. أشعر أنه ينبغي عليهم التركيز على الإشراف على هذه المواضيع، وحظر بعض المواضيع السيئة الحقيقية.

الإستنتاج

Digg يستحق هذا الجهد. هناك سلع أكثر من السيئة، وستحصل على دفعة ممتازة من الأدرينالين في حركة المرور، وبعض الروابط ذات الجودة الجيدة وربما القليل من المال الإضافي. هناك الكثير منكم الذين اختاروا الابتعاد عن الخدمة، وربما كانوا على حق في ذلك، ولكن من تجربتي أود أن أوصي بها.