ستساعدك المقالة التالية: الدليل الكامل لاستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني للياقة البدنية [2023]

لقد تغير العالم الذي نعيش فيه بشكل جذري ويمكن الآن لأصحاب الصالات الرياضية والمدربين الشخصيين وكذلك محترفي اللياقة البدنية الاستفادة من قوة التسويق عبر البريد الإلكتروني للياقة البدنية لتثقيف العملاء المحتملين والحاليين والتفاعل معهم بشكل أفضل من أي وقت مضى!

في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لمعظم الناس هي الإستراتيجية المفضلة في مجال اللياقة البدنية، فإن التسويق عبر البريد الإلكتروني يوفر أيضًا فوائد ملموسة إذا قمت بدمجها في إستراتيجية التسويق الشاملة الخاصة بك.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف:

فوائد التسويق عبر البريد الإلكتروني للياقة البدنية

كيفية تنفيذ استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني لعملك

لذا، دعونا نبدأ برؤية كيف يمكن للتسويق عبر البريد الإلكتروني أن يفيد شركات اللياقة البدنية.

لماذا يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني مهمًا لشركات اللياقة البدنية؟

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لصناعة اللياقة البدنية لأنه يسمح للشركات والأفراد بذلك تطوير والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء. يعتمد محترفو اللياقة البدنية على وجود عملاء مخلصين ينشرون أيضًا أخبار أعمالهم.

سيساعدك تطبيق التسويق عبر البريد الإلكتروني في استراتيجية التسويق الرقمي الشاملة على ما يلي:

رعاية جمهورك المستهدف : تعد حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وسيلة فعالة لتثقيف الأشخاص حول كيفية الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

: تعد حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وسيلة فعالة لتثقيف الأشخاص حول كيفية الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. الاحتفاظ بمزيد من العملاء : لا يعتمد نجاح أعمال اللياقة البدنية الخاصة بك على اكتساب عملاء جدد فحسب، بل يعتمد أيضًا على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. من المرجح أن يؤدي الترويج لبرامج اللياقة البدنية المتخصصة ومشاركة آخر أخبار العضوية إلى إرضاء عملائك.

: لا يعتمد نجاح أعمال اللياقة البدنية الخاصة بك على اكتساب عملاء جدد فحسب، بل يعتمد أيضًا على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. من المرجح أن يؤدي الترويج لبرامج اللياقة البدنية المتخصصة ومشاركة آخر أخبار العضوية إلى إرضاء عملائك. بناء الثقة: البريد الإلكتروني هو قناة تسويقية مخصصة للغاية ويبدو أن المستهلكين أنفسهم يفضلون ذلك. سيؤدي إرسال رسائل بريد إلكتروني ذات مظهر احترافي إلى زيادة ثقة المستهلكين بعلامتك التجارية.

علاوة على ذلك، فإن التسويق عبر البريد الإلكتروني هو أ قناة فعالة من حيث التكلفة للتواصل مع جمهورك أثناء وجوده من السهل أيضًا إدارتهامقارنة بإعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) على سبيل المثال. كل ما تحتاجه هو أداة سهلة الاستخدام والكثير من الإبداع!

ولكن يكفي مع النظرية. ستجد أدناه الدليل النهائي حول كيفية تشكيل استراتيجية تسويق عبر البريد الإلكتروني لأعمال اللياقة البدنية الخاصة بك!

كيفية تنفيذ استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني لأعمال اللياقة البدنية الخاصة بك

بدءًا من تحديد أهدافك ووصولاً إلى صياغة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، إليك كل ما تحتاجه لإنشاء استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة باللياقة البدنية:

1. حدد أهداف التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة باللياقة البدنية

إن تحديد أهداف واضحة فيما يتعلق بما تهدف إلى تحقيقه من خلال جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني هو الخطوة الأساسية في استراتيجيتك.

بالنسبة لاستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة باللياقة البدنية، تتضمن بعض الأهداف التي قد تهدف إلى تحقيقها ما يلي:

جذب واكتساب عملاء جدد

الترويج لاستوديو / برامج / وجبات اللياقة البدنية الخاصة بك وما إلى ذلك.

زيادة الوعي بالعلامة التجارية

تثقيف الأشخاص حول أساليب التدريب المختلفة (مثل التدريب الشخصي، والتدريب الجماعي، وما إلى ذلك)

سيساعدك تحديد أهدافك أيضًا في تحديد نوع رسائل البريد الإلكتروني التي سترسلها لاحقًا.

2. حدد خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني جديرة بالثقة

لبدء التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص باللياقة البدنية، ستحتاج إلى برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يمكنه ذلك إنشاء وأتمتة وإرسال حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك لجمهورك المستهدف.

تحتاج أيضًا إلى أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت لالتقاط عناوين البريد الإلكتروني لزوار صفحة الويب الخاصة بك. لحسن الحظ، تتمتع بعض أفضل خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني في السوق بقدرات بناء النماذج، بحيث يمكنك ضرب عصفورين بحجر واحد!

نظرًا لأن السوق مشبع بمثل هذه الأدوات، فإن العثور على الأداة التي تناسب احتياجاتك قد يستغرق وقتًا طويلاً.

إليك ما يجب أن تبحث عنه:

منشئ الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني سهل الاستخدام : يتيح لك محرر السحب والإفلات إنشاء حملات تحويل دون أي مهارات فنية. أضف مؤقتات العد التنازلي وصور GIF والمحتوى الديناميكي لإبهار جمهورك!

: يتيح لك محرر السحب والإفلات إنشاء حملات تحويل دون أي مهارات فنية. أضف مؤقتات العد التنازلي وصور GIF والمحتوى الديناميكي لإبهار جمهورك! قوالب البريد الإلكتروني سريعة الاستجابة : توفير الوقت والجهد من خلال استخدام قوالب الرسائل الإخبارية المعدة مسبقًا عبر البريد الإلكتروني الخاصة بـ ESP.

: توفير الوقت والجهد من خلال استخدام قوالب الرسائل الإخبارية المعدة مسبقًا عبر البريد الإلكتروني الخاصة بـ ESP. خيارات التجزئة والتخصيص : تجميع المشتركين في شرائح أصغر لاستهدافهم بشكل أكثر فعالية وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة تعمل على تحسين تجربة عملائهم.

: تجميع المشتركين في شرائح أصغر لاستهدافهم بشكل أكثر فعالية وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة تعمل على تحسين تجربة عملائهم. الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك : اكتساب مشتركين جدد والترويج لخدماتك بشكل أكثر فعالية من خلال أدوات التسويق هذه.

: اكتساب مشتركين جدد والترويج لخدماتك بشكل أكثر فعالية من خلال أدوات التسويق هذه. أتمتة التسويق: قم بإعداد مسارات عمل تلقائية لتوصيل الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب.

إذا كنت تبحث عن خدمة واضحة ومتكاملة مع وظائف متقدمة لتلبية جميع احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة باللياقة البدنية، فيمكنك تجربة Wix وتجربة ميزاته.

3. أنشئ قائمة البريد الإلكتروني الخاصة باللياقة البدنية

الخطوة التالية في استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني لأعمال اللياقة البدنية الخاصة بك هي الحصول على المزيد من المشتركين الذين يمكنك إلهامهم وتحويلهم إلى متابعين مخلصين.

أفضل طريقة للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالزائرين هي من خلال وضع نموذج الاشتراك على موقع الويب الخاص بك. يمكن أن تتراوح نماذج الاشتراك من النوافذ المنبثقة والأشرطة العائمة إلى النماذج اللاصقة.

جميعها فعالة بنفس القدر في جذب أعضاء جدد إلى قائمتك البريدية. لكن بشرط واحد! أنت بحاجه إلى قدم حافزًا كبيرًا لن يتمكن زوار موقعك من مقاومته!

فيما يلي مثال من العلامة التجارية للياقة البدنية لكريس هيمسوورث مركز:

تصبح الفائدة التي تعود على المستخدمين واضحة على الفور (الاختراق للحصول على اللياقة البدنية)، في حين أن التقسيم من خلال الجنس يعني أن الشركة يمكنها تقديم تجارب بريد إلكتروني مخصصة.

بالنسبة لشركات اللياقة البدنية، بعض الحوافز العظيمة التي سيقدرها عملاؤك هي:

خطط النظام الغذائي القابلة للتنزيل، وجداول التدريب، وخطط التمرين بصيغة PDF، وما إلى ذلك

الشهر الأول من عضويتهم الجديدة في صالة الألعاب الرياضية

دروس فيديو حول كيفية أداء التمارين بشكل صحيح

الوصول إلى الهدايا الحصرية والندوات التدريبية عبر الإنترنت والمناسبات الخاصة

يمكنك أيضًا تنمية قائمة بريدك الإلكتروني بطرق ذكية. على سبيل المثال، إذا كان لديك موقع فعلي، فيمكنك ذلك اطلب من عملائك تقديم عناوين بريدهم الإلكتروني باستخدام جهاز iPad. هذه استراتيجية ممتازة مفيدة للاحتفاظ بالعملاء.

تحقق من دليل بناء قائمتنا للعثور على جميع الأساليب الأساسية لبناء قائمة البريد الإلكتروني!

4. قم بتقسيم جمهورك إلى شرائح

يفتح التجزئة القوة الحقيقية للتسويق عبر البريد الإلكتروني لأنه يسمح لك بإرسال الرسالة الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين. علاوة على ذلك، فإن إنشاء شرائح العملاء سيساعدك تقديم محتوى مخصص للغاية والتي سيكون لها صدى لدى المشتركين لديك.

تعتمد الشرائح الأكثر شيوعًا على التركيبة السكانية والموقع والتفضيلات والأهداف. يمكن أن يتضمن التقسيم الخاص بك على سبيل المثال:

المشتركون الجدد: ستعمل رسالة بريد إلكتروني أو سلسلة ترحيبية على بناء الثقة مع أعضائك الجدد وتعريفهم بعلامتك التجارية.

ستعمل رسالة بريد إلكتروني أو سلسلة ترحيبية على بناء الثقة مع أعضائك الجدد وتعريفهم بعلامتك التجارية. كبار الشخصيات: الأشخاص الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بانتظام أو يتفاعلون مع عروضك.

الأشخاص الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بانتظام أو يتفاعلون مع عروضك. عشاق الصالة الرياضية: المشتركون الذين أبدوا اهتمامًا جديًا باللياقة البدنية أو يزورون صالة الألعاب الرياضية كثيرًا.

المشتركون الذين أبدوا اهتمامًا جديًا باللياقة البدنية أو يزورون صالة الألعاب الرياضية كثيرًا. التفضيلات: قم بتقسيم المشتركين لديك بناءً على التفضيلات التي اختاروها أثناء الاشتراك.

إن تقسيم جمهورك له بعض الفوائد المهمة جدًا لأعمال اللياقة البدنية الخاصة بك. أولاً وقبل كل شيء، يمكنك توصيل رسائل مخصصة لكل شريحة و تقديم الحلول لهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

الحصول على ميزة تنافسية على الشركات المماثلة الأخرى التي ترسل رسائل بريد إلكتروني متفجرة.

استخدم حملات البريد الإلكتروني الفعالة لتحويل المشتركين إلى مؤيدين مخلصين لعلامتك التجارية الخاصة باللياقة البدنية.

ستكون شرائح العملاء التي تقوم بإنشائها مفيدة أيضًا لاحقًا عندما يحين الوقت لأتمتة حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك وتطبيق التخصيص على رسائلك. لذا، من الجيد أن تحاول جمع كل المعلومات الضرورية عن جمهورك من خلال نماذج الاشتراك الخاصة بك.

5. خطط لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة باللياقة البدنية

الآن بعد أن بدأ بناء قائمتك وتقسيم الجمهور إلى شرائح، فقد حان الوقت لبدء العمل على حملات البريد الإلكتروني الخاصة باللياقة البدنية!

بشكل عام، تركز العلامات التجارية للياقة البدنية على رسائل الترحيب والمحتوى التعليمي ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية التي تحتوي على عروض خاصة وقصص نجاح، والمحتوى الذي يساعد المشتركين على تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

دون مزيد من اللغط، دعونا نرى ما هي أنواع حملات البريد الإلكتروني التي يمكنك إنشاؤها!

رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية – اترك انطباعًا أوليًا رائعًا

تعد رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية من أهم حملات البريد الإلكتروني لأعمال اللياقة البدنية لأنها وسيلة فرصة عظيمة لترك انطباع أول جيد وإظهار تقديرك. علاوة على ذلك، تُظهر رسائل البريد الإلكتروني هذه أنك “شرعي” وتهتم بعملك.

عادةً ما تكون هذه الرسائل تلقائية ويتم تسليمها مباشرةً بعد انضمام الأشخاص إلى قائمتك البريدية. عند الانضمام، يكون المشتركون منخرطين بشكل كامل، لذا فهي فكرة جيدة اجعلهم يتعرفون على علامتك التجارية ويحددون التوقعات (كم مرة سيسمعون منك، الخ).

في المثال أعلاه، إطار تستخدم بريدها الإلكتروني الأول للترحيب بالمشتركين بمفاجأة جميلة. كود خصم 20% على الجلسة التدريبية الأولى! علاوة على ذلك، فإن نسخة البريد الإلكتروني والدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) في غاية الأهمية، حيث أنهما تقودان القراء نحو استكمال ملفهم الشخصي وحجز الدرجة الأولى.

النشرة التعليمية

لا يمكن لاستراتيجية التسويق الناجحة عبر البريد الإلكتروني الخاصة باللياقة البدنية إلا أن تشمل النشرات الإخبارية التعليمية. حملات البريد الإلكتروني هذه تقديم قيمة حقيقية للمشتركين لديك من خلال نصائح مفيدة للياقة البدنية ونصائح حول كيفية الحفاظ على نمط حياة صحي.

يمكن أن يختلف محتوى هذه الحملات لإبقاء المشتركين “متعطشين” للمزيد وإلهامهم لتحسين أنماط حياتهم. بهذه الطريقة، يمكنك أيضًا تعزيز أسعارك المفتوحة لأن المحتوى الخاص بك سيكون دائمًا ذا صلة.

دعونا نرى مثالا من مصنع صالح:

العلامة التجارية يؤكد على قيمة بريدهم الإلكتروني مباشرة من سطر الموضوع: “نصائح للتخلي عن قراراتك وخلق عادات صحية!” داخل البريد الإلكتروني، يمكن للمشتركين العثور على مخطط أهداف قابل للتنزيل بالإضافة إلى نصائح للعودة إلى المسار الصحيح بعد فترة العطلة.

الترويج للعروض الخاصة

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني قناة رائعة للترويج لعروضك الخاصة نظرًا لطبيعته “الشخصية” المتأصلة. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الاستفادة من الاستعجال لإنشاء رسالة لا تقاوم ولن يتجاهلها المشتركون بسهولة.

هناك سبب وراء تسميتها بـ “العروض الخاصة”، لذا استخدم مؤقتات العد التنازلي في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، وقم بصياغة سطور مواضيع ذكية ولكن ليست غامضة (يمكنك استخدام مُحسِّن سطر الموضوع مثل Refine)، وأخيرًا اختر تصميمًا نظيفًا وجذابًا للبريد الإلكتروني يلي: نموذج الهرم المقلوب .

هنا مثال من بيلوتون:

في هذا المثال، تستفيد شركة Peloton من تصميم البريد الإلكتروني البسيط والفعال للترويج لعروضها الخاصة للعام الجديد. يجعل تباين الألوان البريد الإلكتروني قابلاً للتصفح بسهولة، بينما تبرز عبارات الحث على اتخاذ إجراء باللون الأحمر على الفور.

البريد الإلكتروني يتبع نموذج الهرم المقلوب. على وجه التحديد، لدينا عنوان رئيسي قوي بخط أكبر، ونسخة داعمة قصيرة ولكن جذابة، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء. من الناحية المثالية، يجب أن تهدف إلى الحصول على CTA واحد لزيادة النقرات.

حملات التدريب عبر البريد الإلكتروني الافتراضية

لقد غيّر الوباء حياتنا بالتأكيد، ويبدو أننا مازلنا نتعامل معه في عام 2022. ومع ذلك، سارع أصحاب الصالات الرياضية ومتخصصو اللياقة البدنية إلى التحول إلى “الرقمية” والبدء في استضافة جلسات افتراضية.

وبينما تحسنت الأمور منذ بداية الوباء، لا تزال جلسات التدريب الافتراضية ضرورية نظرًا لأن بعض الأشخاص لا يمكنهم الانضمام شخصيًا أو قد يفضلون الحفاظ على لياقتهم في المنزل.

لذلك، تحتاج إلى الترويج لبرامجك التدريبية الافتراضية وتثقيف الأشخاص حول كيفية الانضمام إليها دون أي متاعب. دعونا نلقي نظرة على مثال:

صممت شركة Frame حملة بريد إلكتروني رائعة تشجع الأشخاص على الانضمام إلى جلسات التدريب الافتراضية. وبصرف النظر عن ذلك، فإنهم يقدمون دليلًا تفصيليًا خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك. وبهذه الطريقة، لا تقوم العلامة التجارية ببناء الثقة مع جمهورها فحسب، بل تعمل أيضًا على الترويج لـ “جانبها” الرقمي.

نصيحة محترف: إذا كنت تريد أن تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام، فيمكنك إعداد وإرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية الوصول إلى المشتركين عندما تكون الظروف الجوية قاسية وسيكون من الصعب على الأشخاص الوصول إلى الموقع الفعلي.

يمكن القيام بذلك بسهولة عن طريق الاستفادة من أتمتة البريد الإلكتروني في Wix وتعيين مشغل لتصفية جهات الاتصال الخاصة بك حسب الموقع ثم تسليم رسالة مخصصة تقترح عليهم الانضمام إلى جلسات التدريب الخاصة بك عبر الإنترنت.

حملات البريد الإلكتروني لإعادة المشاركة

إحدى نقاط الألم الخطيرة في معظم شركات اللياقة البدنية هي الحفاظ على تفاعل عملائهم و”ولائهم” للحفاظ على لياقتهم البدنية. يمكن أن يكون العملاء غير النشطين أو غير المرتبطين نتيجة لتلاشي الإثارة الأولية أو تجاوز مرحلة “شهر العسل” مع علامتك التجارية.

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أداة رائعة لمكافحة ذلك من خلال الرسائل الذكية التي تحاول إعادة تنشيط العملاء أو حثهم على “التفاعل” مع علامتك التجارية.

في بعض الأحيان قد يكون من المفيد تقديم حافز لا يقاوم من شأنه أن “يجبر” المشتركين على التفكير فيه. ويمكن ملاحظة ذلك في المثال أدناه:

يركز المثال أعلاه على عرض نقدي، ووفقًا لرأينا، يجب أن تكون الحوافز دائمًا ذات طبيعة نقدية. حاول اللعب بمجموعة من الهدايا المجانية، مثل أن تكون أول من يسمع عن العروض الجديدة أو خطة “إحضار صديق”. وستكون النتائج مفاجأة لك.

حذرا رغم ذلك! حتى مع وجود عرض مقنع، قد يظل المشتركون غير النشطين على هذا النحو. وفي هذه الحالة، من الأفضل حذفها من قوائم التوزيع الخاصة بك. بهذه الطريقة، ستركز على مجموعة مستهدفة أكثر تفاعلاً مع الحفاظ على معدلات تسليم جيدة.

6. الاستفادة من أتمتة البريد الإلكتروني

يعد إنشاء حملات البريد الإلكتروني وإرسالها يدويًا أمرًا واحدًا، كما أن ترك العمل الشاق للمستجيبين الآليين (على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني الآلية) شيء آخر.

رسائل البريد الإلكتروني الآلية أو تسلسلات البريد الإلكتروني هذه هي استراتيجية القاتل لأنها تتيح لك توفير الوقت الحاسم بدلاً من إنشاء نفس الحملات من الصفر أثناء رعاية جمهورك على الطيار الآلي.

إذا كنت تبدأ الآن، فسيكون استخدام محرر سير العمل المرئي أكثر راحة مقارنةً بمحررات سير العمل غير المرئية مثل Mailchimp.

بعض التسلسلات المفيدة التي يمكنك إنشاؤها هي:

مرحبا بكم في سلسلة البريد الإلكتروني

تسلسل رعاية الرصاص

تسلسل إعادة المشاركة

تسلسل مخطط الإحالة

تذكير بالعروض الخاصة

والآن دعنا ننتقل إلى الخطوة التالية!

7. قم بدمج التسويق عبر البريد الإلكتروني للياقة البدنية مع وسائل التواصل الاجتماعي

عندما تتقن التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص باللياقة البدنية، يمكنك البدء في التخطيط لكيفية تعظيم نتائجك. أفضل طريقة للوصول إلى هذا الهدف هي ابحث عن قنوات تسويقية أخرى لدمجها.

أحد أفضل بطاقاتك في مجال اللياقة البدنية هو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي! كما لاحظتم، تستخدم العلامات التجارية الكبيرة والصغيرة بالفعل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل أكثر تحديدًا Instagramللترويج لمحتواها واكتساب المزيد من العملاء المحتملين.

Instagram هي أيضًا أرض المنشورات المذهلة، والأفضل من ذلك كله، أرض المؤثرين! إذا كنت تتساءل عن كيفية الجمع بين التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، فإليك قائمة المراجعة الخاصة بك:

أضف أزرار الوسائط الاجتماعية أسفل حملاتك.

قم بزيادة معدل الاشتراك الخاص بك عن طريق دعوة متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى رسالتك الإخبارية.

شجعهم على “التمرير لأعلى” للاشتراك في رسالتك الإخبارية عبر Instagram قصص.

الاستفادة من الخاص بك Instagram السيرة الذاتية ووضع رابط الاشتراك في النشرة الإخبارية.

قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني مملوءة بوسائل التواصل الاجتماعي تعرض منشوراتك أو محتوى ناتج عن طريق مستخدم (المحتوى الذي ينشئه المستخدمون).

تعاون مع الأشخاص المؤثرين الذين لديهم جمهور كبير وقائمة بريد إلكتروني للترويج لعلامتك التجارية الخاصة باللياقة البدنية بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء صفحة مقصودة مخصصة مع صور قوية ونسخة جذابة لجذب المزيد من الاشتراكات. للتعرف على أفضل منشئي الصفحات المقصودة، راجع هذا المنشور.

8. تتبع أداء الحملة وتحسينها

ستساعدك الخطوات المذكورة أعلاه في جعل التسويق عبر البريد الإلكتروني وسيلة فعالة لزيادة إيرادات أعمال اللياقة البدنية الخاصة بك. لكنك لم تنته بعد!

الخطوات الأخيرة لاستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الناجحة لصناعة اللياقة البدنية هي: تتبع نجاح حملاتك و ثم ابدأ في التحسين لهم وفقا لذلك. يمكنك قياس أداء حملتك من خلال ميزات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة بمنصة التسويق عبر البريد الإلكتروني.

بعض مقاييس التسويق عبر البريد الإلكتروني الرئيسية التي تحتاج علامتك التجارية للياقة البدنية إلى مراقبتها هي:

الاشتراك وإلغاء الاشتراك

معدل فتح البريد الإلكتروني

نسبة النقر إلى الظهور

معدل التحويل

غير مفتوح

توفر المنصات التي تحتوي على تحليلات غنية مثل Wix وConstant Contact لوحة تحكم تحتوي على جميع المقاييس التي ستحتاج إلى تتبعها. ستجد أدناه مثالاً من لوحة معلومات التقارير والتحليلات الخاصة بـ Wix حيث يمكنك تتبع أداء حملاتك:

واستنادا إلى البيانات التي تجمعها، يمكنك ذلك بدء اختبار أ/ب رسائلك. اختبار A/B هو عملية تجربة مجموعات مختلفة من العناصر مقارنةً بالمجموعة الأصلية وتحديد أي منها يؤدي إلى نتائج أفضل.

من الناحية المثالية، يجب عليك اختيار الاختبار:

أسطر الموضوع (والنص المسبق)

العناوين الخاصة بك والنسخة الداعمة

وضع المرئيات

الألوان

زر CTA (اللون، الموضع، النسخ)

سيتم إرسال المجموعة الفائزة إلى بقية المشتركين لديك. سيساعدك هذا أيضًا على تحديد ما يناسب جمهورك وتعديل إستراتيجيتك العامة وفقًا لذلك.

بناء استراتيجية قوية لتسويق البريد الإلكتروني للياقة البدنية

ستساعدك استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني القوية والفعالة لأعمال اللياقة البدنية الخاصة بك على جذب المزيد من العملاء ورعايتهم وتحويلهم والاحتفاظ بهم من هذه القناة الرقمية. علاوة على ذلك، فإنه سيعزز الوعي بالعلامة التجارية ويتيح لك إنشاء تجربة لا تنسى لعملائك.

ابدأ بتحديد أهدافك، وقم بتنمية قائمة بريدك الإلكتروني، وتخطيط حملاتك ومواصلة تحسين رسائلك لرؤية نتائج أفضل.

بالطبع هناك عبارة “الرجل جيد بقدر أدواته”. لذا، قم بالبحث وابحث عن أداة سهلة الاستخدام ستساعدك على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني عالية التحويل إلى جمهورك.

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