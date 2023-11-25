ستساعدك المقالة التالية: الدليل الكامل لعمليات سير العمل الإبداعي

ما هو السبب الأكبر للتأخير بالنسبة لوكالات التسويق الإبداعي؟ إذا قلت مراجعات اللحظة الأخيرة، فأنت في صحبة جيدة، حيث يجد أكثر من نصف المسوقين نفس المشكلة. ولكن هذا سبب واحد فقط، وهناك أسباب كثيرة – فما الحل؟

من الضروري في عالم اليوم أن تركز الوكالات التي تقدم خدمات إبداعية، وخاصة تلك المتعلقة بتصميمات الإعلانات أو تصميم تجربة المستخدم أو واجهة المستخدم أو غيرها من الخدمات، على إنشاء مسارات عمل إبداعية للوفاء بجميع المواعيد النهائية وتقديم التسليمات في الوقت المحدد.

يساعد إنشاء عمليات موثقة الوكالات على تتبع الأداء وتقليل الارتباك وضمان الجودة. غالبًا ما تواجه الوكالات الرقمية التي لا تستثمر في إنشاء مسارات عمل إبداعية صعوبة في إدارة الموارد أو المواعيد النهائية.

لماذا تعتبر عمليات سير العمل الإبداعية ضرورية

سير العمل الإبداعي هو عملية توليد أفكار جديدة، ومراجعة تلك الأفكار، والحصول على الموافقات، وتنفيذ تلك الأفكار. يتطلب كل العمل الإبداعي تقدمًا مستمرًا من خلال المهام المطروحة. تتيح إدارة سير العمل الإبداعي ذلك من خلال تقديم هيكل ومجموعة من البروتوكولات التي يجب على جميع أعضاء الفريق اتباعها.

تسمح عمليات سير العمل الفعالة للمبدعين بإيجاد توازن بين تعزيز الابتكار والبقاء منظمًا. يعتقد بعض المهنيين أن التخطيط الدقيق أمر بالغ الأهمية لإبداعهم.

يعد تحديد سير عمل العمليات للفرق الإبداعية أمرًا ضروريًا لعدة أسباب. وهنا عدد قليل.

إدارة الوقت والموارد

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك تفكر في تطوير عمليات سير العمل الإبداعي هو أنها تساعد أصحاب الوكالات على إدارة وقتهم ومواردهم بشكل أكثر فعالية. في الوكالات الرقمية التي تعمل مع فرق موزعة، من المهم تحديد العمليات لإدارة الوقت والموارد بشكل أكثر فعالية.

إدارة المواعيد النهائية

يعد الوفاء بالمواعيد النهائية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للوكالات الرقمية. مع وجود العديد من العملاء الذين يجب إدارتهم والتسليمات للعمل عليها، من المهم لأصحاب الوكالات إنشاء عمليات موثقة يمكنهم استخدامها عند العمل في مشاريع مختلفة وتقديم قدر من المساءلة.

من خلال العمليات الرسمية والموثقة، يكون من الأسهل على الموظفين معرفة الخطوات التالية بمجرد إضفاء الطابع الرسمي على العملية ووجود الوثائق التفصيلية. والأهم من ذلك، أنه في حالة سؤال العميل، يمكنه تحديثه بدقة حول مكان المشروع.

تأهيل أسرع للموظفين

غالبًا ما يستغرق الموظفون الجدد وقتًا أطول لفهم العمليات الجديدة بشكل أفضل والاعتياد على الطريقة التي تعمل بها عمليات الوكالة بشكل عام. ومع ذلك، عندما يتم تحديد عمليات سير العمل الإبداعي، يكون من الأسهل بكثير على الموظفين الجدد البدء في العمل.

المراحل الأربع لعمليات سير العمل الإبداعي

قبل البدء في إنشاء عمليات سير العمل، من المهم تحديد المراحل بشكل منفصل. يبدأ سير العمل الإبداعي من التفكير ثم ينتقل إلى الإبداع. بمجرد اكتمال مرحلة الإنشاء، تنتقل بعد ذلك إلى المراجعة، وأخيرًا، التنفيذ والإطلاق.

دعونا نتعمق في هذه العمليات بمزيد من التفصيل.

1. مرحلة التفكير

هذه هي المرحلة التي يجب فيها تحسين الفكرة. يمكن القول أن هذه هي المرحلة الأكثر أهمية، لأنها تتطلب التحقق من صحة الفكرة قبل أن تنتقل إلى مرحلة الإبداع.

في مرحلة التفكير، غالبًا ما تطلب الشركات ملخصًا من العميل يشير إلى التسليمات ونطاق المشروع. وينصب التركيز على تحديد المعالم الرئيسية وتحديد الهدف الرئيسي الذي يحاول العميل تحقيقه.

خلال مرحلة التفكير، غالبًا ما يعمل المحترفون المبدعون معًا لتحديد الموارد والوقت اللازم لتحقيق أهدافهم الرئيسية. خلال هذه المرحلة، يتم أيضًا تحديد مقاييس المشروع، بما في ذلك العوائق الرئيسية التي يمكن أن تتوقعها الشركة.

خطوة أخرى مهمة خلال مرحلة التفكير هي توزيع الأدوار. يتم تعريف هيكل الفريق ويتم منح الأعضاء مسؤوليات عن مهامهم. إذا شعرت الشركة أن توقعات العميل لا تتم إدارتها بشكل صحيح، فإنها تعقد أيضًا اجتماعات لمعالجة ذلك بشكل كامل، بما في ذلك تحديد الجدول الزمني.

2. مرحلة الخلق

هذه هي المرحلة التي تبدأ فيها الفرق العمل على الفكرة. على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بتصميم واجهة المستخدم أو تجربة المستخدم لموقع ويب أو تطبيق، تبدأ الفرق في الاجتماع معًا وطرح الحلول.

اعتمادًا على طبيعة العقد، غالبًا ما يختلف تعاون العميل في هذه المرحلة. تتضمن مرحلة الإنشاء تبادل الأفكار واستخدام تقنيات مثل مشاركة المعلومات على لوحات المزاج لتحديد ما ينجح.

الأمر كله يتعلق بتأريخ أسلوبك في حل مشكلات العميل. إحدى أفضل الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في هذه المرحلة هي تقييم المنتجات المماثلة الأخرى في السوق. سوف يمنحك فهمًا أفضل للميزات الأساسية ومجالات التحسين التي يمكنك التركيز عليها.

نصائح لتحسين العملية:

في هذه المرحلة، يتعلق الأمر كله بخلق بيئة عمل تعاونية. يجب أن يكون جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المشروع حاضرين، ويجب أن يجتمعوا بانتظام لمناقشة التقدم.

باستخدام الأدوات التعاونية مثل رسم, ميرو، أو غيرهم مثل تريلو إنها طريقة رائعة لضم الجميع إلى المشروع وإنشاء الهياكل بحيث يساهم الجميع في المشروع. يعد Sketch وMiro من أدوات التعاون المرئي، بينما يتيح لك Trello التعاون في مهام مختلفة باستخدام لوحات Kanban.

3. المراجعة

هذه هي المرحلة التي يأتي فيها مراقبة الجودة. المراجعات مطلوبة للإشراف على عناصر العمل المختلفة وتحديد ما إذا كانت تلبي توقعات العميل.

هناك العديد من الأنشطة التي يمكنها تسريع وتبسيط عملية المراجعة والموافقة. على سبيل المثال، يمكن للوكالات مشاركة المحتوى مع العملاء للحصول على تعليقاتهم بمجرد تلقي التعليقات الأولية والموافقة من الإدارة.

مرة أخرى، يعد استخدام الأدوات التعاونية فكرة رائعة لأنها تساعد مديري المنتجات على إدارة التغيير والتوقعات وتساعد في جلب جميع الأطراف التابعة إلى نفس الصفحة. ومن المهم أيضًا تقييم وإنشاء دورات المراجعة الداخلية. وهذا يقلل من هدر الوقت ويضمن أن يكون كل أصحاب المصلحة على نفس الصفحة.

من المهم إنشاء إطار لإدارة التعليقات الواردة من العملاء. غالبًا ما تكون عرضة للتغيير، ولهذا السبب من المهم أن تتبعها بفعالية.

يمكن أن يساعد استخدام أدوات إدارة المشروعات مثل Basecamp في تبسيط تدفق الاتصالات وتقليل استهلاك الموارد بشكل عام. بمجرد حصولك على الموافقة النهائية من العميل، يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة التالية.

4. التنفيذ والإطلاق

الخطوة التالية، والتي يمكن القول إنها الأكثر إثارة، هي تنفيذ المنتج وإطلاقه. ولكن هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي يجب مناقشتها في هذه المرحلة.

من المهم أن تحصل على تعليقات من العميل فيما يتعلق بإطلاق المنتج، خاصة بعد تسليم الأصول الإبداعية. بعد التنفيذ والإطلاق، من المهم أيضًا تقديم دعم ما بعد البيع وإرسال أي فواتير مستحقة.

أفضل خمس ممارسات لإنشاء عمليات سير العمل الإبداعية

غالبًا ما يوصي المحترفون المتمرسون بمجموعة متنوعة من التقنيات المختلفة التي يمكن لأصحاب الوكالات الرقمية استخدامها عند إنشاء أو تبسيط سير العمل للفرق الإبداعية.

1. قم بإنشاء عملية رسمية لطلب المشروع

تعد إدارة طلبات المشروع عملية مهمة للغاية بالنسبة للوكالات الإبداعية. فهو يضمن تنفيذ المشاريع القائمة على القيمة فقط. فهو يضمن تخصيص الموارد بكفاءة، ويحسن الرؤية، ويقلل من زحف النطاق.

هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها قبل أن يصبح المشروع مضاءً باللون الأخضر. تتضمن بعض الأسئلة الشائعة ما يلي:

ما هي الفوائد الملموسة التي سيوفرها المشروع؟

ما هي الموارد المطلوبة للمشروع؟

فهل يمكن استخدام هذه الموارد بكفاءة أكبر؟

ما هي الوثائق الداعمة ستكون مطلوبة؟

كم عدد المعالم التي سيتم تحديدها للمشروع؟

2. إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس التي يجب تتبعها

لتتبع التقدم المحرز في المشاريع المختلفة بشكل فعال والحفاظ على المساءلة، من المهم دائمًا إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس التتبع في بداية كل مشروع.

عندما يكون المشروع على وشك البدء، تأكد من حصولك على الموافقات من العميل حول مؤشرات الأداء الرئيسية التي ستقوم بتتبعها. من الضروري أن تظل جميع الأطراف على نفس الصفحة قبل بدء المشروع.

تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس التتبع ما يلي:

القيمة المخططة (بف)

التكلفة الفعلية (AC)

القيمة المكتسبة (EV)

تباين التكلفة (CV)

العائد على الاستثمار (ROI)

3. كن واضحًا عند تعيين الأدوار

يلعب هيكل الفريق المخطط والمحدد جيدًا دورًا حاسمًا في الإدارة الفعالة للعمليات. قبل أن يبدأ المشروع، من الضروري أن تقوم بتعيين الأدوار والمسؤوليات. تأكد من أن كل عضو في الفريق يعرف ما يجب عليه العمل عليه، بالإضافة إلى أي تبعيات قد يواجهها.

4. قم بإنشاء عملية لتحديد المشكلات أو العوائق وتخفيفها

من المهم أيضًا إنشاء عملية يمكن من خلالها لأعضاء الفريق تحديد أي مشكلات أو عوائق قد يواجهونها والتخفيف منها. من الضروري أن تتأكد الفرق من اتباع التسلسل الهرمي، ومعرفة من يجب إبلاغه عندما يواجهون أي عائق.

5. إنشاء وإضفاء الطابع الرسمي على التسلسل الهرمي للفريق

يعد إضفاء الطابع الرسمي على التسلسل الهرمي للفريق أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغب في تقليل عوائق الاتصال. أنشئ مستندًا مركزيًا يسهل على جميع أعضاء الفريق الوصول إليه ويسلط الضوء على أدوار كل صاحب مصلحة.

كما أن هيكل الفريق الرسمي يجعل من السهل على الأعضاء الجدد الانضمام إلى الفريق للبدء سريعًا في العمل، بدلاً من سؤال الآخرين حول ما يجب عليهم فعله. على سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بمستند رسمي يوضح هيكل الفريق وتسلسل القيادة في Notion أو أي برنامج آخر لإدارة المستندات.

حتى أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp تتيح لك الآن إنشاء الوثائق وإدارتها، بحيث يمكن لأي شخص داخل المؤسسة الوصول إليها لفهم مكانها في التسلسل الهرمي.

فوائد التصميم المناسب وتطوير برامج التعاون

كما يمكنك أن تتخيل، هناك الكثير من الأجزاء المتحركة في هذه العملية، لذا من المهم أن تختار التصميم المناسب وبرنامج التعاون في التطوير. أنت بحاجة إلى برنامج يتيح لك التعاون مع أعضاء الفريق الموزعين ومشاركة الأفكار بشكل فعال واكتساب رؤية أكبر لعمليات سير العمل المختلفة.

واحدة من أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها لهذا الغرض هي Wix. يساعدك Wix على مركزية وإدارة العملاء والمشاريع والفرق والمهام، وجمعهم جميعًا معًا من خلال لوحة تحكم مخصصة.

يمكنك تعيين المهام وتقليل المراسلات غير الضرورية بين العملاء وإدارة الاتصالات، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

من الأسهل أيضًا جمع المحتوى من العملاء وطلب التعليقات التعاونية منهم. يمكنك رؤية المواقع الدقيقة على الصفحة حيث يكون المحتوى مطلوبًا، مما يوفر الوضوح ويبسط سير العمل.

كيفية التعامل مع العملاء الذين لا يتبعون عملية سير العمل الإبداعي لديك

يمكن التراجع عن أفضل الخطط الموضوعة عندما لا يكون لديك عملاء يتابعون عملية سير العمل الإبداعي لديك. غالبًا ما يمثل العملاء الصعبون مشكلة، خاصة عندما يبدأون في إملاء عملك.

من الصعب للغاية التعامل مع العملاء الصعبين، ولكنه ليس مستحيلاً. يبدأ كل شيء بفهم مخاوفهم ومن ثم إظهار فوائد عمليات سير العمل الخاصة بك.

في كثير من الحالات، يكون لدى العملاء رؤية معينة لما يريدون، وقد يخبرونك حتى كيف يريدون منك أن تعمل. من المهم أن تجلس معهم وتقترح الحل وتشرح لهم الفوائد قبل المضي قدمًا.

إذا كنت تشعر أن العميل مزعج للغاية، ويريد تغيير طريقة عملك بشكل جذري، فقد يكون من الحكمة تقليل خسائرك، خاصة إذا كان عليك التعامل مع زحف النطاق المفرط.

ملخص

إنه عالم أعمال شرس، واليوم أكثر من أي وقت مضى من الضروري أن تكون الوكالات منظمة، وفعالة، وخاضعة للمساءلة، ومحققة للهدف. إن تقديم عمليات سير العمل الإبداعية ليس مجرد خيار جيد، بل هو الطريقة الوحيدة للسماح لوكالتك بالنمو، ولكي يشعر موظفوك بأنهم أجزاء فعالة داخل آلة جيدة التشحيم وليس آلة قديمة جاهزة للانفجار.