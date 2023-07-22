ستساعدك المقالة التالية: الدليل النهائي لإيجاد الأشياء المجانية في كندا عام 2023

تم تصميم الدماغ البشري ليريد الحصول على شيء ذي قيمة مقابل لا شيء. هذا هو سبب حب الجميع للحرية – سواء أكان طعامًا أم ملابس أم كتبًا أم أثاثًا. أي شيء بعلامة “مجاني” هو عرض لا يقاوم لا يمكن للناس أن يقولوا “لا” له.

إذا كنت تبحث باستمرار عن أشياء مجانية في كندا ، فليكن هذا المقال دليلك. سنقدم بعضًا من أفضل مصادر الأشياء المجانية ، حتى تتمكن من الحصول على عناصر مختلفة دون إنفاق الكثير من المال!

أهم مصادر الأشياء المجانية في كندا

Facebook المتجر

إلى جانب كونك منصة عبر الإنترنت لبيع وشراء العناصر ، يمكنك أيضًا استخدامها Facebook السوق للعثور على الهدايا المجانية. سيقوم الأشخاص الذين يرغبون في التخلص من العناصر بسرعة بوضع علامة على الأشياء الثمينة الخاصة بهم على أنها “أشياء مجانية” ، لذا اكتب هذه الكلمات الرئيسية في المرة التالية التي تبحث فيها عن عناصر مجانية.

دورة مجانية

هل تريد تسجيل أشياء مجانية تمامًا عبر الإنترنت؟ اجعلها عادة للتحقق من Freecycle. قد يكون الموقع ذو طابع بسيط ، لكنه أحد أفضل الأماكن للبحث عن العناصر المجانية. هنا ، يمكنك العثور على العديد من العناصر التي قدمها أصحابها مجانًا – من الجرار الزجاجية المتنوعة إلى الوسائد التي يصعب استخدامها.

كريغزلست

لم يعد موقع Craigslist جديدًا ، ولكن قد يكون استخدام الموقع للعثور على أشياء مجانية في كندا أمرًا جديدًا بالنسبة للبعض. يشيع استخدام هذا الموقع للعثور على رفقاء السكن أو شراء وبيع عناصر مختلفة.

للعثور على أشياء مجانية على Craigslist ، انتقل إلى صفحة مدينتك ، وتصفح أسفل قسم “للبيع” ، وانقر على “مجاني”. ستفاجأ بالعثور على عناصر مجانية مختلفة هنا!

مواقع عينات مجانية

تقدم العديد من المواقع عينات مجانية في كندا. ستطلب منك مواقع الويب هذه التسجيل ، وبعد ذلك سيتم تسليم المنتجات إلى عنوانك. سيُطلب منك إكمال استبيان حول تجربتك مع المنتج (ما يعجبك وما لا يعجبك فيه) ، وفي المقابل ، يمكنك الاحتفاظ بالمنتج مُرسلًا.

فيما يلي بعض أشهر المواقع التي تقدم أشياء مجانية تمامًا:

العينات والهدايا من تجار التجزئة

قم بعمل قائمة بالشركات التي تحب الحصول على هدايا مجانية منها وتحقق من موقعها على الويب. ابحث عن نموذج الاتصال الخاص بهم ثم قدم الأفكار والتعليقات حول منتجاتهم. دعهم يعرفون أن حبك لمنتجاتهم جعلك أحد عملائهم المخلصين.

بعد ذلك ، اسأل الشركة عما إذا كنت عميلاً مخلصًا سيؤهلك لتلقي عينات مجانية وهدايا. لا تنس تضمين عنوانك في النموذج!

فيما يلي قائمة بائعي التجزئة الذين يقدمون عناصر وعروض ترويجية مجانية:

طفل جونسون: يقدم أغراضًا مجانية للأطفال في كندا ، مثل غسول الأطفال وعينات غسول الأطفال

يقدم أغراضًا مجانية للأطفال في كندا ، مثل غسول الأطفال وعينات غسول الأطفال شوباني: يقدم كوبونات للاشياء المجانية

يقدم كوبونات للاشياء المجانية Science Diet Dog Food: يعطي قسيمة واحدة لكيس مجاني من طعام الكلاب

يعطي قسيمة واحدة لكيس مجاني من طعام الكلاب اللوز الماسي الأزرق: يمنح أشياء مجانية في كندا عن طريق البريد ، وتحديداً حقيبتين من اللوز يتم توصيلهما إلى منزلك

يمنح أشياء مجانية في كندا عن طريق البريد ، وتحديداً حقيبتين من اللوز يتم توصيلهما إلى منزلك الشموع الاستعمارية: احصل على حاملي شموع صغيرين مجانًا

عروض الشركة المصنعة

لإثارة ضجة وإثارة الاهتمام ، غالبًا ما يقدم المصنعون منتجات ترويجية مجانًا لجمهورهم المستهدف. يستخدم المصنعون أيضًا هذه الإستراتيجية للتميز عن المنافسة ، وتوليد المبيعات ، وزيادة العملاء المحتملين.

بعض أشهر المنتجات الترويجية التي تقدمها الشركات المصنعة هي الأقلام وزجاجات المشروبات وحقائب الحمل والقمصان والملابس والقبعات. تقدم بعض الشركات المصنعة أيضًا قسائم للأشياء المجانية ، عادةً لأحد منتجاتها.

إرجاع المتجر

هذا الاختراق ليس شائعًا للجميع ، لكنه بالتأكيد يستحق المحاولة. إذا كنت تريد إرجاع عنصر ضخم أو غير مكلف إلى متجر كبير ، على سبيل المثال Amazon أو Walmart ، اتصل بدعم العملاء عبر الهاتف. قد يطلبون منك الاحتفاظ بالعنصر.

أهم المصادر لتوفير المال

كيجيجي

Kijiji هو موقع كندي للإعلانات المبوبة على الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع وتداول العناصر. يقدم موقع الويب مجموعة واسعة من المنتجات ، مثل السيارات وقطع غيار السيارات والأثاث ومعدات العشب والأدوات وحتى العقارات المعروضة للإيجار والبيع.

هنا ، يمكنك إيجاد طرق لتوفير المال ، حيث يحتوي الموقع على فئات للأشياء والعناصر المجانية للتجارة. إذا كانت لديك ميزانية محدودة ، فابحث عن الهدايا المجانية أو استبدل بعض العناصر غير المستخدمة بأشياء تحتاجها بالفعل.

مبيعات التخليص في نهاية الموسم

على الرغم من أن مبيعات التخليص في نهاية الموسم ليست مجانية تمامًا ، إلا أنها لا تزال واحدة من أفضل الطرق لتوفير المال. يحدث هذا عندما يتم بيع المنتجات المتعلقة بموسم معين بسعر أقل من المعتاد. على سبيل المثال ، ستحصل على خصم 50٪ على ملابس السباحة خلال الإجازات أو تخفيضات على ديكور الكريسماس خلال فصل الصيف.

لتوفير المزيد من المال على مبيعات التصفية في نهاية الموسم ، استخدم القسائم الصحيحة ، واقرأ مراجعات المنتج ، وقم بزيارة متاجر مختلفة قبل الشراء. تضمن هذه النصائح حصولك على أفضل ضجة مقابل ربحك!

جراج المبيعات

إذا كنت لا تمانع في استخدام أو ارتداء الأشياء المستعملة ، فقم بشراء العناصر من مبيعات المرآب. العناصر المباعة هنا أرخص من أسعار المول ، مما يتيح لك توفير المزيد من المال. تعتبر مبيعات المرآب من أفضل مصادر الديكورات المنزلية والملابس القديمة وأدوات العشب والحدائق وألعاب الطاولة.

تعرض بعض مبيعات المرآب أيضًا صندوقًا مجانيًا في الموقع. خذ وقتك في التحقق مما بالداخل ، حيث قد يتخلى الآخرون عن الأشياء التي ترغب في شرائها.

أسواق السلع المستعملة

مصدر كبير آخر للعناصر المستعملة هو أسواق السلع المستعملة. إذا نظرت بجدية كافية ، يمكنك الحصول على أفضل الصفقات على التحف ، والأجهزة المنزلية ، والإلكترونيات ، وحتى ملابس الأطفال الصغار والألعاب في أسواق السلع المستعملة.

مبيعات الكنيسة Rummage

كما يوحي الاسم ، تحتاج إلى “البحث” أو المرور عبر أكوام من العناصر المكدسة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية للعثور على صفقة رابحة في مبيعات أعمال الكنائس. هذا هو المكان الذي يمكنك عادةً العثور فيه على صفقات بأسعار معقولة على القمصان وأكواب القهوة ومجوهرات الأزياء.

إذا كنت ترغب في توفير المزيد من المال ، فتأكد من زيارة مبيعات الكنائس في الصباح ، حيث يتم بيع “الأشياء الجيدة” عادة بعد ساعات قليلة من بدء البيع.

مدرسة جمع التبرعات

نظرًا لأن هدفها الرئيسي هو جمع الأموال ، فمن غير المرجح أن تجد أي شيء مجاني في جمع التبرعات المدرسية ، لكن العناصر هنا رخيصة للغاية. بعض العناصر الأكثر شيوعًا التي يمكنك شراؤها في جمع التبرعات المدرسية هي المعجنات والفلفل الحار والشواء والحساء والأواني الفخارية. تبيع بعض المدارس أيضًا “الخبرات” مثل باقات المنتجع الصحي وقسائم المطاعم وتذاكر الطيران.

مبيعات الخدوش والندنت

هل ما زلت تبحث عن طرق لتوفير المال؟ ابحث عن مبيعات الخدش والانحطاط. هنا ، يمكنك شراء منتجات تالفة قليلاً مع خدوش صغيرة ناتجة عن أضرار المستودعات أو الشحن. غالبًا ما تكون هذه الخدوش تجميلية ولا تؤثر على وظائف المنتج.

تعتبر مبيعات Scratch and dent من أفضل مصادر الأجهزة والأثاث بأسعار معقولة ولكن لا تزال عالية الجودة. لذلك ، إذا كنت ترغب في شراء هذه العناصر ، فابحث عن مبيعات الخدش والتخفيضات بالقرب من منطقتك.

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فوائد الحصول على أشياء مجانية في كندا

الحصول على أشياء مجانية في كندا ليس مجرد تجربة ممتعة. كما أنه يوفر الكثير من الفوائد التي تؤثر عليك وعلى المجتمع المحلي والبيئة.

توفير في التكاليف

تتمثل إحدى الفوائد الأكثر وضوحًا للحصول على أشياء مجانية في كندا في القدرة على توفير المال. على سبيل المثال ، بدلاً من إنفاق الأموال على أغراض الأطفال ، تواصل مع تجار التجزئة الذين يقدمون عناصر وعروض ترويجية مجانية. بهذه الطريقة ، يمكنك توفير احتياجات طفلك بينما لا تزال تملك الأموال اللازمة للضروريات الأخرى ، مثل البقالة والإيجار.

جيد للبيئة

يتطلب إنشاء منتجات جديدة الكثير من العمالة والطاقة والموارد الطبيعية. من خلال الحصول على عناصر مجانية ، فأنت لا تساهم في زيادة الطلب على إنشاء منتجات جديدة لأنك ستستخدم العناصر التي تم إنتاجها بالفعل. بمرور الوقت ، يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ابحث عن عناصر فريدة

يتيح لك الحصول على عناصر مجانية أيضًا العثور على عناصر فريدة. على سبيل المثال ، عندما تزور بيعًا في المرآب ، يمكنك اكتشاف العناصر التي لم ترها من قبل.

لنفترض أن الشخص الذي يبيع المرآب هو مسافر متكرر ، وقرروا بيع الأثاث أو الهدايا التذكارية التي حصلوا عليها من أجزاء مختلفة من العالم.

هذه العناصر غير متوفرة بشكل شائع في معظم المتاجر ، وشرائها يمكن أن يجعل بالتأكيد ديكور منزلك أكثر جاذبية. يمكنك حتى الحصول على عنصر باهظ الثمن بسعر رخيص أو مجاني.

دعم المجتمعات المحلية

سواء كان ذلك من متجر صغير أو متجر محلي في مدينتك ، فإن الحصول على أشياء مجانية يعد وسيلة ممتازة لدعم المجتمعات المحلية.

عندما تقوم بالتسجيل في مواقع الويب وتجربة المنتجات ، يمكنك مساعدة العلامات التجارية المحلية على تحسين عروضها. سيساعدهم ذلك على إنشاء منتجات أفضل يمكنها تمويل أعمالهم.

كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأشياء المجانية في كندا

إنها دائمًا تجربة إيجابية أن تحصل على أي شيء مجاني – سواء كانت أشياء مجانية لعيد الميلاد أو قسائم لأشياء مجانية. لتحقيق أقصى استفادة من جميع العناصر التي تحصل عليها مجانًا ، لاحظ ما يلي:

ابق استباقيًا ومثابرًا

كن على اطلاع على العلامات التجارية التي تقدم عينات مجانية في كندا ، واستمر في ضمان حصولك على بعضها. هل سمعت أن علامتك التجارية المفضلة من الحبوب تقدم عناصر مجانية كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية؟

تواصل معهم باستخدام قنوات الاتصال المختلفة. اقرأ من نشرة إعلانية أن علامة تجارية جديدة من الخبز ستقدم عينات الأسبوع المقبل؟ تحقق من موقعهم لمعرفة كيف يمكنك التأهل.

التواصل مع الآخرين

يمكنك الاستمتاع بالأشياء المجانية في كندا عن طريق البريد طوال الوقت عندما تعرف كيفية التواصل مع الآخرين.

تواصل مع الأفراد الذين يبذلون الوقت والجهد لتلقي العناصر المجانية واسألهم كيف يفعلون ذلك. استفسر عن مصدرها والعملية التي اتبعتها للحصول على أشياء مجانية.

استفد من العروض محدودة الوقت

تستخدم العلامات التجارية عروض محدودة الوقت كجزء من حملتها التسويقية. تتضمن هذه العروض عادةً شحنًا مجانيًا أو رمز خصم أو هدية مجانية متاحة لفترة محدودة فقط.

اشترك في النشرة الإخبارية لعلامتك التجارية المفضلة وتحقق من منصاتهم على الإنترنت بانتظام لمعرفة ما إذا كانت لديهم عروض محدودة الوقت. إلى جانب الحصول على أشياء مجانية ، تعمل العروض محدودة الوقت أيضًا على زيادة قوتك الشرائية.

اتخذ احتياطات السلامة

انتبه إلى المعلومات التي ترسلها للحصول على أشياء مجانية. على سبيل المثال ، لتلقي أشياء مجانية من نماذج المواقع ، تأكد من أن الموقع شرعي وآمن قبل إرسال أي من معلوماتك عبر الإنترنت.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه المواقع ، فاقرأ المراجعات أولاً. دع تجربة الآخرين تحميك من سرقة الهوية والاحتيال والجرائم الأخرى عبر الإنترنت.

استمتع بأشياء مجانية

من السهل العثور على أشياء مجانية في كندا ، حيث يوجد الكثير من المصادر للاختيار من بينها. قم بتدوين المعلومات التي ذكرناها هنا واستخدمها للحصول على عناصر مجانية مختلفة. نحن نضمن لك – كل ما تحتاجه للاستمتاع بأشياء مجانية مغطى هنا.

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