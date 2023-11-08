ستساعدك المقالة التالية: الدليل النهائي للتسويق & amp؛ رعاية

كشركة تجارية، فإن البحث عن فرص جديدة لجذب انتباه جمهور أوسع إلى علامتك التجارية أمر مستمر.

بدءًا من إنشاء محتوى رائع وحتى جذب العملاء المحتملين إلى تعزيز استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به اعتمادًا على الوقت والموارد المتاحة لديك.

ومع ذلك، إحدى الفرص التي قد تغفل عنها هي الرعاية.

فرص الرعاية كثيرة للشركات من أي حجم، صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، اليوم.

على الرغم من أنها في كثير من الأحيان استراتيجية تسويقية غير مستغلة ومستهان بها، إلا أن هذه الرعاية يمكن أن تساعد في زيادة وصول علامتك التجارية وتعزيز سمعتك ووضعك في مقدمة منافسيك.

من شركة عالمية ترعى الألعاب الأولمبية إلى متجر صغير يرعى مهرجانًا للمجتمع المحلي، الفرص متاحة.

لا تقلل من شأن فوائد إضافة الرعاية إلى استراتيجية التسويق الخاصة بك. سيساعدك هذا الدليل في توضيح سبب وكيفية البدء.

ما هي الرعاية؟

الرعاية هي استراتيجية تسويقية محددة حيث يتماشى أحد الكيانات مع كيان آخر في بعض القدرات المحددة.

قد تكون هذه الصفة في رعاية حدث أو لعبة رياضية أو معرض تجاري أو مؤتمر أو أي حدث آخر.

بشكل أساسي، إنه ترويج لشيء يقوده شخص آخر لأسباب مفيدة للطرفين.

باعتبارك الراعي، فإنك تقدم التمويل أو الخدمات أو الموارد.

فى المقابل، تكتسب الوعي بالعلامة التجارية و اكثر.

يمكن تطوير الرعاية بينك وبين شركة أو مجموعة أو فرد آخر.

ما هي الأنواع الأربعة للرعاية؟

هناك أربعة أنواع من الرعاية يمكنك الاختيار من بينها، وكلها فعالة في تعزيز استراتيجية التسويق الخاصة بك.

1. الرعاية المالية

باعتبارك راعيًا، يمكنك التبرع بالدعم المالي لمنظمة أو لحدث معين والحصول على التقدير للقيام بذلك.

هناك مجموعة متنوعة من الطرق للقيام بذلك، بما في ذلك الدفع المباشر للأماكن، أو تقديم تبرعات مطابقة، أو تغطية خدمة الواي فاي لحدث ما، أو حتى الدفع مقابل تقديم الطعام.

في الأساس، أنت كذلك إعطاء المال مقابل الاعتراف بعلامتك التجارية والترويج لها.

2. الكفالة العينية

بدلاً من الدعم المالي.. يتبرع الراعي بخدمات أو منتجات مجانية.

يمكن أن يكون هذا التبرع أي شيء بدءًا من استخدام مكبرات الصوت الخاصة به في حدث موسيقي، أو طعام لمهرجان، أو طباعة الملصقات واللافتات.

المزيد من الأمثلة على هذا النوع من الرعاية تشمل رعاة الجوائز وشركاء المكان.

3. الرعاية الإعلامية

تتضمن الرعاية الإعلامية الترويج لنشاط شخص آخر.

يمكن أن يحدث هذا الترويج كمشاركات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر منشورات مدونة، ومشاركة المعلومات عبر البث.

قد تقوم شبكة تلفزيون محلية بتغطية الحدث، مما يوفر له تغطية إعلامية مفيدة.

4. الشركاء الترويجيون

على غرار الرعاية الإعلامية، الشركاء الترويجيون بشكل عام تشمل الأفراد، مثل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين، الذين يروجون لنشاط أو حدث عبر منصات التواصل المختلفة.

وفي المقابل، قد يحصل هؤلاء الأفراد على مكان للتحدث في المؤتمر القادم أو قد يستفيدون بطريقة أخرى.

أمثلة على تسويق الرعاية

1. الأحداث

إن رعاية حدث ما تضيف قيمة إليه وتحظى أيضًا بالتقدير.

قد تشمل هذه الرعاية تقديم الدعم المالي، أو تزويد الحدث بالخدمات السمعية والبصرية اللازمة، أو توفير الطعام والمشروبات للمشاركين.

تشمل فرص الرعاية ما يلي:

المعارض التجارية

المؤتمرات

الاحتفالات

المسيرات الخيرية أو غيرها من فعاليات جمع التبرعات

حفلات

الفنون التمثيلية

الفعاليات المجتمعية، مثل مهرجان الطعام المحلي

الأحداث الافتراضية

لزيادة التعرض، على سبيل المثال، يمكنك رعاية معرض تجاري وأيضًا قم بتوزيع الأقلام أو الأكواب أو العناصر الأخرى التي تحمل شعارك على المشاركين.

قد يتم أيضًا تضمين اسم علامتك التجارية في تسمية الحدث.

2. الرياضة

تعد رعاية حدث رياضي أو فريق أو مكان أو لاعب فردي طريقة أخرى لتسويق عملك أو علامتك التجارية.

تعتبر الرعاية الرياضية خيارًا شائعًا، وهو خيار يعرفه الكثيرون بالفعل ويشاركون فيه اليوم.

في حين أن العلامات التجارية الكبرى قد ترعى الملاعب أو رياضي واحد معين، يمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من هذا أيضًا من خلال رعاية فريق محلي وتزويدهم بالقمصان التي تحمل شعارها.

3. التلفزيون والراديو والبودكاست، YouTube القنوات

هناك طريقة أخرى يمكن للشركات والعلامات التجارية من خلالها نشر أسمائها وجذب جمهور أوسع وهي من خلال رعاية التلفزيون أو الراديو أو البودكاست أو الفيديو.

على سبيل المثال، رعاية شعبية YouTube يمكن للقناة أو البودكاست تعريفك بمجموعة سكانية مختلفة التي قد تحتاج إلى ما لديك لتقدمه.

إن رعاية فيلم وثائقي جديد وحتى تقديم مقطع افتتاحي حول سبب مشاركتك في المشروع يمكن أن يجلب لك التقدير والاحترام.

هل الرعاية نوع من التسويق أو الإعلان؟

يتضمن الإعلان اتخاذ خطوات معينة داخليًا للترويج المباشر لأعمالك أو علامتك التجارية أو منتجك أو خدمتك.

الرعاية ليست إعلانًا، على الرغم من أنها قد تبدو ظاهريًا بهذه الطريقة.

بدلاً من، إنها تقنية تسويقية.

الهدف من الرعاية هو تسهيل الحملة التي تقوم من خلالها بتسويق عملك بطريقة فريدة. وهو ينطوي على الاستفادة من الشراكة لصالح كلا الطرفين.

على الرغم من أنه لا يروج لمنتجاتك أو خدماتك بشكل مباشر، إلا أنه يربطك أنت أو عملك بشيء يرتبط به عملاؤك وعملاؤك المحتملون أو يهتمون به أو يمكنهم عرض علامتك التجارية بطريقة جديدة.

كيف تفيد الرعاية استراتيجية التسويق الخاصة بك؟

مع الرعاية، يمكنك الحصول على العديد من الفوائد، بما في ذلك ما يلي.

تعزيز الوعي بالعلامة التجارية

توفر الرعاية الفرصة لتوسيع نطاق وصولك وإظهار اسمك أمام المزيد من الأشخاص.

عندما يتفاعل المشاركون أو يزورون الحدث الذي ترعاه، سيتم رؤية علامتك التجارية أو شعارك، وبالتالي تعزيز الوعي بالعلامة التجارية.

يمكنك أيضًا تحسين الوعي بعلامتك التجارية من خلال توفير محتوى عالي الجودة وملائم لجمهورك. اشتراك في برنامج WriterAccess التجريبي المجاني وتواصل مع مسوقي المحتوى المحترفين الذين يمكنهم مساعدتك في ذلك!

تحسين السمعة

من خلال الاختيار بحكمة ومواءمة علامتك التجارية مع شيء يهتم به جمهورك المستهدف أو شخصية المشتري، يمكنك تحسين سمعتك.

ستكتسب ثقة العملاء، وسيكون لديهم انطباع أكثر إيجابية عنك.

تواصل أكثر مع عملائك

تتيح لك عروض الرعاية المزيد من الطرق للتواصل مباشرةً مع عملائك. يمكنك توزيع الأقلام أو الأكواب التي تحمل شعارك على المشاركين في معرض تجاري، أو إجراء مسابقة، أو العثور على طرق أخرى للمشاركة.

احصل على المزيد من الروابط الخلفية وإشارات وسائل التواصل الاجتماعي

توفر الرعاية فرصًا للحصول على روابط خلفية لموقعك على الويب وكذلك الإشارات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يفيد استراتيجيتك التسويقية.

تميز عن المنافسين

يمكنك أن تتميز عن المنافسين من خلال عروض الرعاية، مما يؤدي إلى التأثير على المزيد من المستهلكين في طريقك عندما تحتاج إلى ما تقدمه.

زيادة المبيعات

يمكن أن يؤدي تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والسمعة والصورة العامة من الرعاية إلى زيادة المبيعات.

غالبًا ما توفر لك الرعاية طريقة فريدة لتقديم منتجك أو خدمتك بشكل غير مباشر للمستهلكين، وهذا بدوره يمكن أن يشجعهم على إجراء عملية شراء.

على الرغم من أن هذه ليست بأي حال من الأحوال قائمة شاملة من الفوائد، إلا أنه يجب أن تبدأ في رؤية صورة ما يمكن أن تقدمه الرعاية لك.

ما هي استراتيجية الرعاية؟

كما هو الحال مع أي مبادرة تسويقية، يتطلب دخولك إلى الرعاية استراتيجية.

فيما يلي الخطوات الشائعة التي يجب اتخاذها.

1. تحديد الأهداف المرتبطة بالرعاية

ابدأ بتحديد الأهداف التي ترغب في تحقيقها من خلال دمج الرعاية في استراتيجية التسويق الخاصة بك.

على سبيل المثال، قد ترغب في تحسين وصولك إلى المجتمع المحلي.

2. تعرف على جمهورك المستهدف

خذ الوقت الكافي للبحث والتعرف على جمهورك المستهدف، بما في ذلك اهتماماتهم واهتماماتهم ونقاط الضعف والأنشطة والعواطف.

ستساعدك معرفة هذه الخصائص في البحث عن أفضل فرص الرعاية للوصول إلى هذا الجمهور.

3. تخصيص الميزانية

حدد نوع الميزانية التي يمكنك توجيهها نحو الرعاية. قد تكون هذه الرعاية معفاة من الضرائب، ولكن إذا لم تكن كذلك، فتأكد من قدرتك على تحمل تكاليفها.

4. ابحث عن فرص الرعاية

ابحث عن فرص الرعاية التي ستكون ذات فائدة لجمهورك المستهدف وتناسب أيضًا ميزانيتك المخصصة. ابحث عن الأحداث المحلية والفعاليات الخيرية والفرص الرياضية وأحداث الصناعة.

5. تطوير الاقتراح

بعد أن أصبح خيار الرعاية المثالي بين يديك، ستحتاج بعد ذلك إلى تطوير مقترح لتقديمه إلى الطرف الآخر. ستحتاج إلى تضمين وصف شركتك وبيان المهمة والقيم.

بعد ذلك، اشرح ماهية مساهمتك، سواء كانت مالية أو عينية. يمكنك أيضًا تقديم اقتراحات أو الانفتاح على مناقشة تتعلق بالتعرض للعلامة التجارية.

6. ضع الرعاية في مكانها الصحيح

أضف الرعاية إلى خطتك التسويقية وقم بتنفيذها. انطلق وقم برعاية هذا الحدث أو الفريق الرياضي أو البودكاست أو المهرجان المحلي. حدد الوقت والجهد الذي سيحتاجه فريقك لتقديم الدعم له.

7. تقييم نتائج الرعاية

بمجرد اكتمال الرعاية، قم بتقييم النتائج.

هل تمكنت من جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو زيادة متابعتك على وسائل التواصل الاجتماعي، أو زيادة مبيعاتك نتيجة لذلك؟ ما تتعلمه هنا يمكن أن يساعدك على تحسين جهودك في المستقبل.

كيف تساعد الرعاية العلامات التجارية؟

في حين أن هناك العديد من الفوائد التسويقية لاتباع نهج الرعاية، إلا أن هناك أيضًا طرقًا محددة لمساعدة العلامات التجارية بشكل مباشر.

يمكن أن تكون الرعاية بمثابة أداة لتحسين الصورة، مما يسمح لك بتحسين كيفية النظر إلى علامتك التجارية. يمكن أن يكون هذا التأثير مهمًا عندما يتعلق الأمر بالتأثير على آراء المستهلكين وتغيير سلوكيات الشراء.

يمكنهم إنشاء وتوسيع الدعاية الإيجابية لعلامتك التجارية.

من خلال الرعاية، لديك القدرة على زيادة عرضك بسبب اهتمام وسائل الإعلام. وبالتالي، عندما تحصل على دعاية إيجابية، تحظى منتجاتك وخدماتك أيضًا برؤية أعلى.

يمكن للرعايات توسيع تسويق علامتك التجارية دون الحاجة إلى إنفاق المزيد. على الرغم من أنك تدفع تكلفة الرعاية بطريقة ما، إلا أن مدى الوصول الذي يمكن أن تصل إليه يمكن أن يؤدي إلى عائد استثمار أعلى مع اكتشاف المزيد من الجماهير لك.

وأخيرًا، تخلق الرعاية الإثارة والتحفيز داخل شركتك. يمكن للموظفين أن يدعموا الرعاية ويريدون الأداء بأقصى طاقتهم أثناء العمل وأثناء تمثيل علامتك التجارية.

الخاتمة: عزز إستراتيجيتك التسويقية من خلال عروض الرعاية

يعد العثور على المزيد من الطرق للوصول إلى جمهورك المستهدف تحديًا مستمرًا، وتعد الرعاية إحدى الطرق للظهور أمام المزيد من الأشخاص وتحويلهم إلى عملاء محتملين.

يمكنك تحقيق نجاح كبير من خلال رعاية حدث رياضي كبير أو الاحتفاظ به صغيرًا، كأن تكون الراعي الوحيد لمهرجان موسيقي محلي شهير. الفرص والفوائد عديدة.

هل تريد معرفة المزيد من الطرق لتحسين صورة علامتك التجارية من خلال التسويق المدعوم؟ تحقق من مشاركة مدونتنا للحصول على النصائح.