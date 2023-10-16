ستساعدك المقالة التالية: الذيل الطويل لتصنيفات الصفحة الأولى

عندما أجتمع مع العملاء أو العملاء المحتملين، كثيرًا ما يُسألني عن مدى أهمية التصنيف في الصفحة الأولى من محركات البحث. إنه بالتأكيد كذلك، والمزيد حول هذا الموضوع في دقيقة واحدة. ثم لا يمر وقت طويل قبل أن يتم سؤالي عن عدد الكلمات الرئيسية التي يجب على العملاء تصنيفها. عادةً ما تكون هذه محادثة أطول حيث أرغب في تقديم مفهوم الذيل الطويل (الذي سأغطيه كجزء من هذا المنشور).

لقد كتبت عن قوة الذيل الطويل لكبار المسئولين الاقتصاديين على مدونتي، بما في ذلك تفاصيل حول كيفية تصنيف الكلمات الرئيسية الطويلة، وآمل أن تفهم قريبًا سبب شعوري القوي تجاه هذا الأمر. بالإضافة إلى مناقشة أهمية التصنيف العالي في البحث ومدى قوة الذيل الطويل، غالبًا ما أشير إلى أحدث دراسة للخريطة الحرارية من Google لتعزيز توصياتي وشرح سلوك البحث.

أجد أنه إذا بدأت في ربط النقاط بين التصنيفات العالية، وأحدث دراسة للخريطة الحرارية، والذيل الطويل لتحسين محركات البحث، فإن استراتيجية البحث العضوي تصبح أكثر وضوحًا (خاصة للأشخاص خارج صناعة البحث). لذا، انتهى بي الأمر بإجراء تجربة مؤخرًا وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين العناصر الثلاثة التي ذكرتها أعلاه. في الواقع، كانت النتائج مثيرة للاهتمام لدرجة أنني قررت أن أكتب هذا المقال لأشرح فيه تفاصيل تجربتي! بعد هذه المقدمة السريعة، دعونا نتحرك.

البحث العضوي وإدمان تحليلات الويب

مثل العديد منكم الذين يقرأون هذا المنشور، أنا مهووس بفحص تقارير تحليلات الويب الخاصة بي. أحب بشكل خاص البحث في تقارير البحث الطبيعية وتحليل الكلمات الرئيسية التي أدت إلى زيادة حركة المرور إلى الموقع، هل ارتداد هؤلاء الزوار، أين ذهبوا إلى الموقع، هل قاموا بالتحويل، ما نوع الكلمات الرئيسية التي أدخلوها، هل استخدموا البحث في الموقع ، إلخ.

هدفي هو معرفة كيف ساهم هؤلاء الزوار في النجاح الشامل لموقع الويب الذي أقوم بتحليله. تستخدم العديد من المواقع التي أديرها Google Analytics (GA) لتتبع نشاط موقع الويب، وأنا بالتأكيد من أشد المعجبين بـ GA. في أوائل شهر يناير، لفت انتباهي تدوينة كتبها أندريه شولتن. وأوضح منشوره كيفية تتبع مكان تصنيف كلماتك الرئيسية فعليًا في Google ضمن تقارير Google Analytics (أثناء التنقل). على سبيل المثال، رؤية كل كلمة رئيسية أدت إلى موقعك، ولكن أيضًا رؤية صفحة Google التي تم إدراجها فيها بسرعة عندما نقر الأشخاص عليها.

ضع في اعتبارك أنه يمكنني استخدام عدد من الأدوات لإجراء تحليل موضع الكلمات الرئيسية المستهدفة، لكن هذا غير ممكن بالنسبة للكلمات الرئيسية الطويلة، نظرًا لأنك قد تتعامل مع آلاف الكلمات الرئيسية في وقت واحد. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لديك إمكانية الوصول بسهولة إلى تقارير تحليلية أعمق كما تفعل في GA. لذا، قرأت منشور أندريه وقمت سريعًا بإعداد ملفات تعريف جديدة ومرشحات مخصصة لعدد من مواقع الويب التي أديرها. وغني عن القول أنني كنت متشوقًا لرؤية النتائج في Google Analytics.

لقد مرت ساعات قليلة فقط قبل أن أبدأ في رؤية النتائج تظهر، والتقطت هذا الاتجاه بسرعة كبيرة. لأكون صادقًا، كان هذا هو الاتجاه الذي اعتقدت أنني سأراه، لأنني أعرف قوة الذيل الطويل. ومع ذلك، عندما تشاهده عبر عدد كبير من الكلمات الرئيسية، وكل ذلك في وقت واحد، كان الأمر مثيرًا للاهتمام بالتأكيد. ومع ظهور المزيد والمزيد من الكلمات الرئيسية، أصبح الاتجاه أقوى.

نعم، من المهم الترتيب في الصفحة 1، على أقل تقدير

سأقطع المطاردة. تقريبا كل كلمة رئيسية رأيت في التقارير المرتبة على الصفحة 1 من جوجل. لقد بدأت في فحص المزيد من الكلمات الرئيسية، والنقر فوق صفحات إضافية من الكلمات الرئيسية، وتم تصنيف كمية هائلة من الكلمات الرئيسية في الصفحة 1…

لذلك قمت بمراجعة المواقع الأخرى التي استخدمتها لهذه التجربة ورأيت نتائج مشابهة للغاية. لقد بدأت في التحقق يدويًا من الكلمات الرئيسية ومصطلحات الرأس والجذع والمصطلحات الطويلة. لقد كان من المذهل التمرير عبر التقارير والاطلاع على تصنيفات الصفحة الأولى لجميع الكلمات الرئيسية تقريبًا. ولكن هنا تكمن المشكلة، فقط لأن الكلمات الرئيسية النهائية التي أدت إلى تصنيف كل موقع في الصفحة 1، لا تعني أنها كانت الاستعلام الأول للشخص…

يمكن أن يكون هذا هو التحسين الثاني أو الثالث أو الرابع. كان الذيل الطويل ساري المفعول تمامًا وتم الكشف عنه بسهولة. لقد أظهر بوضوح أهمية وقوة استهداف الكلمات الرئيسية الطويلة وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لحجم حركة المرور عالية الجودة. بالتأكيد، كانت هناك العديد من المصطلحات الرئيسية التي تم تصنيفها في الصفحة الأولى من Google، وقد أرسلت هذه الكلمات الرئيسية قدرًا لا بأس به من الزيارات عالية الجودة إلى المواقع التي اختبرتها. ولكن، كانت هناك مصطلحات يمكن بسهولة أن تكون نتيجة قيام شخص ما بتحسين استعلامه بعد عدم رضاه عن نتائج البحث.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ما هي الكلمة الرئيسية الطويلة، إليك مثال من مدونتي الخاصة:

— بالتأكيد، من الممكن أن يكون هذا هو الاستعلام الأول للشخص، ولكن من الممكن أيضًا أن يكون السؤال الثالث أو الرابع، أليس كذلك؟ لا أعتقد أن العديد من الأشخاص في مجال تحسين محركات البحث (SEO) غالبًا ما يكون لديهم عميل جديد يدخل ويقولون إنهم يريدون التصنيف لكلمة رئيسية طويلة بهذا الطول! 😉 وهو ما يقودني إلى نقطتي التالية، الذيل الطويل لتحسين محركات البحث. لا تقلق، سيتم ربط كل هذا بنهاية رسالتي.

الذيل الطويل القوي لتحسين محركات البحث

أعتقد أن العديد من الأشخاص في محرك البحث يدركون أهمية التصنيف العالي في Google، ولكن أعتقد أن الكثير من الأشخاص خارج محرك البحث مهتمون بالتصنيف لعدد قليل من الكلمات الرئيسية المستهدفة. كما ذكرت سابقا، لقد كتبت عن الذيل الطويل لكبار المسئولين الاقتصاديين على مدونتي، ومن الصعب التغاضي عن قوة الذيل الطويل عند التحليل المكثف لحركة البحث عبر مواقع الويب والقطاعات. أنا أتحدث باستمرار عن الذيل الطويل أثناء اجتماعات العملاء، والعصف الذهني الداخلي، والأشخاص العشوائيين في مترو الأنفاق. لا تقلق، أنا في نيويورك، لذا فإن معظم الناس معتادون على هذا النوع من السلوك الغريب. 🙂

للمراجعة السريعة، يتضمن الذيل الطويل لتحسين محركات البحث استعلامات أطول، تتضمن عادةً ثلاث كلمات رئيسية أو أكثر. هذه الاستعلامات الأطول مستمدة من كلماتك الرئيسية المستهدفة (أو مصطلحاتك الرئيسية). على سبيل المثال، قد يكون المصطلح الرئيسي هو , لكن الكلمة الرئيسية الطويلة قد تكون . على الرغم من أن العديد من الأشخاص يركزون على المصطلحات الرئيسية، إلا أن الكلمات الرئيسية الطويلة قد تولد المزيد من الزوار ذوي الجودة بشكل إجمالي (مع الأخذ في الاعتبار جميع الكلمات الرئيسية الطويلة مقابل المصطلحات الرئيسية فقط). من المحتمل أن أي شخص يتتبع تحسين محركات البحث لكسب لقمة العيش قد رأى تأثير الذيل الطويل.

كيف يظهر الذيل الطويل نفسه؟ تحقق من أحدث دراسة للخريطة الحرارية من Google

حسنًا، نحن نقترب من الاتصال الذي ذكرته سابقًا في هذا المنشور. عصا معي! هناك عنصر آخر أحتاج إلى شرحه قبل أن نصل إلى هناك. أنا متأكد من أن الكثير منكم قد شاهد أو سمع عن دراسات الخرائط الحرارية من Google. كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة Think Eyetracking (سبتمبر 2008) أن الأشخاص يقومون الآن بمسح النتائج القليلة الأولى في الصفحة الأولى من SERPs، وإذا لم يجدوا ما يحتاجون إليه، فإنهم يقومون بتحسين عمليات البحث الخاصة بهم.

فكر في شخص يبحث عن أحذية رياضية Nike، ثم أحذية رياضية Nike للجري، ثم أحذية رياضية للجري Nike للرجال، وأخيرًا أحذية رياضية للجري Nike Trail للرجال. كان من المفترض أن يقوم هذا الشخص بتحسين بحثه الأولي ثلاث مرات قبل النقر على النتيجة. تتطابق نتائج هذه الدراسة أيضًا مع نتائج Google تم إصداره مؤخرًا عند دراسة البحث العالمي. لذا فإن السؤال المهم هو، هل لديك محتوى يمكن تصنيفه حسب الكلمات الرئيسية الطويلة؟ بالنسبة للعديد من المواقع والشركات، الجواب هو لا. وهذا أمر مؤسف، نظرًا لأن الكلمات الرئيسية الطويلة تكون أكثر تفصيلاً وتحديدًا (ويمكن أن تؤدي إلى زوار مستهدفين للغاية).

مقارنة دراسات الخرائط الحرارية من Google لعامي 2008 و2005:

المصدر: Think Eyetracking، سبتمبر 2008

ربط كل شيء معًا، نتائج تجربتي المخصصة:

كما ذكرنا سابقًا، قمت بإعداد ملفات تعريف جديدة ومرشحات مخصصة حتى أتمكن من تتبع موضع الكلمات الرئيسية في Google التي تؤدي إلى العديد من المواقع التي أديرها. تتمتع المواقع التي اخترت اختبارها بقوة بحث متفاوتة وتركز على قطاعات مختلفة. أظهر لي الفلتر المخصص الصفحة التي تم إدراج كل كلمة رئيسية فيها عندما نقر الزائرون عليها من خلال عرض رقم النتيجة الأولى في تلك الصفحة. على سبيل المثال، (الصفحة: )، (الصفحة: 10)، (الصفحة: 20)، (الصفحة: 30)، حيث (الصفحة: ) تعني الصفحة 1 في جوجل، (الصفحة: 10) تعني الصفحة 2، (الصفحة: 20) ) تعني الصفحة 3، وما إلى ذلك. راجع لقطة الشاشة أدناه للتعرف على كيفية ظهورها في Google Analytics (مع ملاحظاتي باللون الأزرق الداكن).

إخلاء المسؤولية السريع قبل الكشف عن النتائج: على الرغم من أن هذه لم تكن تجربة علمية، إلا أن النتائج عبر المواقع المختلفة التي اختبرتها كانت ساحقة. واستنادًا إلى رؤية النتائج، بدأت أيضًا في التحقق من المواقع الأخرى التي أديرها والتي لم تكن جزءًا من التجربة في البداية، ولاحظت نفس الاتجاهات عبر عدد كبير من الكلمات الرئيسية. سأقدم نتائج تجربتي أدناه، بالإضافة إلى كيفية أداء كل نوع من أنواع الكلمات الرئيسية (الرأس أو الذيل الطويل).

لقد قمت بتحليل أكثر من 3000 كلمة رئيسية عبر العديد من مواقع الويب التي أديرها. وهنا النتائج:

النسبة المئوية للكلمات الرئيسية التي تجذب حركة المرور والتي تم تصنيفها على الصفحة 1 من Google

92% من الكلمات الرئيسية التي أدت إلى مواقع الويب التي استخدمتها في هذه التجربة تم تصنيفها في الصفحة الأولى من Google.

6% مرتبة في الصفحة 2

1% مرتبة في الصفحة 3

1% تم تصنيفهم بعد الصفحة 3

إجمالي عدد المصطلحات الرئيسية مقابل الكلمات الرئيسية الطويلة

7% من إجمالي الكلمات الرئيسية كانت عبارة عن مصطلحات رئيسية و93% كانت كلمات رئيسية طويلة.

النسبة المئوية لحركة المرور من الكلمات الرئيسية الرئيسية مقابل الذيل الطويل

من ناحية حركة المرور، شكلت الكلمات الرئيسية الطويلة 78% من الزائرين من البحث العضوي، وجذبت المصطلحات الرئيسية 22% من الزائرين.

لتلخيص النتائج بسرعة:

يعد التصنيف في الصفحة 1 من Google أمرًا في غاية الأهمية، حيث أن 92% من الكلمات الرئيسية تجذب الزيارات إلى المواقع التي اختبرتها، ويتم الترتيب في الصفحة 1. استنادًا إلى أحدث دراسة للخريطة الحرارية من Google، يقوم الأشخاص بمسح النتائج القليلة الأولى في الصفحة 1 وتحسين عمليات البحث الخاصة بهم (باستخدام كلمات رئيسية أطول). يتم تمثيل ذلك من خلال العدد الإجمالي للمصطلحات الرئيسية مقابل الكلمات الرئيسية الطويلة (93% من الكلمات الرئيسية طويلة الذيل). إن النسبة المئوية لحركة المرور من الكلمات الرئيسية الطويلة تفوق بكثير عدد الزوار من المصطلحات الرئيسية.

تم الكشف عن سلوك البحث وماذا يعني ذلك بالنسبة لك

لقد مكنني إعداد هذا الفلتر المفيد في Google Analytics من رؤية تأثير التصنيفات العالية بسهولة إلى جانب قوة الذيل الطويل. بالمناسبة، يجب عليك أيضًا إعداد هذا الفلتر حتى تتمكن بسهولة من تحليل تصنيفات جميع كلماتك الرئيسية بسرعة… لا يزال بإمكانك استخدام أدوات بحث متنوعة لإجراء تحليل موضعي لمصطلحات رأسك، ولكن هذا الفلتر يمكّنك من رؤية التصنيف عبر جميع الكلمات الرئيسية التي تؤدي إلى موقع الويب الخاص بك.

فماذا يعني هذا بالنسبة لك كمسوق بحث؟

حسنًا، لا تستهدف مصطلحات الرأس فقط! قم بإجراء بحث مكثف عن الكلمات الرئيسية، وحلل منافسيك، وتحدث مع العملاء، وافهم ما يبحث عنه الأشخاص، وتذكر دائمًا الذيل الطويل. على سبيل المثال، تأكد من أن موقع الويب الخاص بك يحتل مرتبة عالية عندما يقوم الأشخاص بتحسين عمليات البحث الخاصة بهم. لا يتعين عليك فقط التصنيف للحصول على مصطلح رئيسي تنافسي للغاية للحصول على زوار ذوي جودة يمكن أن يؤثروا على أرباحك النهائية. بمعرفة ذلك، قد يكون السؤال المنطقي التالي هو “كيف أستهدف الذيل الطويل؟”

هناك العديد من الطرق لإنشاء محتوى مقنع يستهدف الذيل الطويل ولا يمكنني تغطيتها بالتفصيل هنا (هذه المقالة أصبحت طويلة جدًا بالفعل!) ولهذا السبب كثيرًا ما أشير إليها SEO كقناة متعددة القنوات. يمكنك كتابة منشورات مدونة، وإنشاء مقاطع فيديو إرشادية، وإجراء دراسات واستطلاعات، وكتابة مستندات تقنية، وإنشاء برامج تعليمية، وإنشاء أدوات ووظائف، وما إلى ذلك. والقائمة تطول…

نعم، لقد استغرق الأمر بعض الوقت بالتأكيد، لكنني أخبرتك أنني سأربط هذا معًا في وقت ما! لأولئك منكم الذين استفادوا من قوة الذيل الطويل (أو تعرضوا للصدمة بسببها)، يرجى المشاركة! أحب أن أسمع أفكارك.