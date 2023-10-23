ستساعدك المقالة التالية: الرئيس التنفيذي السابق لشركة Yahoo’r Now لمحرك بحث السفر SideStep

الرئيس التنفيذي السابق لشركة Yahoo’r Now لمحرك بحث السفر SideStep

أعلن محرك بحث السفر SideStep اليوم أنه تم اختيار Rob Solomon ليكون الرئيس الجديد للشركة والمدير التنفيذي. قال سولومون: “إن SideStep هي شركة مبتكرة تتمتع بتراث قوي – تاريخ يمتد لستة أعوام بدأ بإنشاء سوق البحث العمودي”. “أنا أؤمن بمهمتها المتمثلة في إحداث ثورة في قطاع البحث عن السفر عبر الإنترنت وأتطلع إلى قيادة الفريق التنفيذي لمواصلة تحديد وتوسيع الدور القيادي ضمن هذه الفئة.”

تم أيضًا تعيين سليمان في مجلس إدارة SideStep. كان سابقًا نائب الرئيس والمدير العام لشركة Yahoo! مجموعة التسوق (YHOO)، حيث لعب دورًا فعالًا في بناء واحدة من أكبر الوجهات التجارية على الإنترنت. يتمتع سليمان بخبرة كبيرة في مجال البحث العمودي، حيث نجح في تطوير أحد أفضل مواقع البحث العمودي على الويب – Yahoo! التسوق.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يجلب خبرة واسعة في صناعة السفر إلى SideStep، بعد أن أدار أعمال السفر في Yahoo!. كان سليمان مع ياهو! لمدة ست سنوات.

قال جيم بارنيت، “يتمتع روب سولومون بسجل حافل وبراعة لتعزيز مكانة SideStep كشركة رائدة في البحث عن السفر ومواصلة تحويل سوق السفر عبر الإنترنت في نهاية المطاف”. SideStepرئيس مجلس الإدارة. “لقد كان روب، المخضرم في حروب البوابات والبحث، قد شهد ولمس جميع جوانب أعمال Yahoo! – بدءًا من بدء التشغيل وحتى النمو المفرط. إنه يمتلك المعرفة والقيادة للارتقاء بـ SideStep إلى المستوى التالي والاستفادة من محرك بحث على وشك التوسع الشامل.”