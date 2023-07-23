ستساعدك المقالة التالية: الرمز الترويجي Ampli 2023: اربح نقودًا ومكافأة قدرها 10 دولارات

Ampli هو أحد أحدث تطبيقات استرداد النقود في كندا لتوفيره عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت وفي المتجر.

بدلاً من النقاط ، يكافئك Ampli بأموال حقيقية يمكنك سحبها إلى حسابك المصرفي ، ولا يتطلب منك تحميل الإيصالات.

تعرف على كيفية الحصول على مكافأة ترحيب بقيمة 10 دولارات باستخدام رمز Ampli الترويجي (منتهي الصلاحية) وتطبيقات استرداد النقود البديلة مثل KOHO.

لم تعد مكافأة Ampli $ 10 متاحة. ومع ذلك ، يمكنك الحصول على مكافأة قدرها 30 دولارًا من Rakuten (بعد أول شراء بقيمة 30 دولارًا) أو 20 دولارًا من KOHO (بعد أي مبلغ شراء).

ما هو أمبلي؟

Ampli هو تطبيق استرداد نقدي كندي مدعوم من RBC Ventures.

عند استخدام التطبيق للتسوق لدى العلامات التجارية وتجار التجزئة المشاركين ، فإنك تكسب تلقائيًا استردادًا نقديًا يمكنك سحبه لاحقًا باستخدام Interac e-Transfer.

يشمل شركاء العلامة التجارية Ampli Westjet و Petro-Canada و Rexall و Hudson’s Bay و Best Buy و Mary Brown’s Chicken و Hello Fresh و Freshii و Golf Town و Mr.

Lube Tires و Pet Valu و Indigo و Boston Pizza والمزيد.

وفقًا لموقعها على الويب ، دفعت Ampli لمستخدميها أكثر من 2 مليون دولار في شكل مكافآت. يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل في مراجعة Ampli هذه.

للحصول على مكافأة ترحيب بقيمة 10 دولارات ، قم بالتسجيل في Ampli وأدخل الرمز الترويجي AMP10 عند المطالبة (لم يعد العرض متاحًا).

ستتلقى المكافأة الترحيبية بعد ربط بطاقة الخصم أو الائتمان الأولى الخاصة بك.

متعلق ب: تطبيقات إيصال البقالة في كندا.

كود الإحالة أمبلي

يمكنك إحالة الأصدقاء من خلال زيارة ملف التعريف الخاص بك والنقر على “دعوة الأصدقاء” أو زر “الحصول على 10 دولارات” في لوحة التحكم الخاصة بك.

عند التسجيل باستخدام رمز الإحالة الخاص بك ، تتلقى كلاكما 10 دولارات بعد ربط حساب مصرفي.

يدفع لك Ampli ما يصل إلى 25 دولارًا لإحالة الأصدقاء.

هل Ampli آمن ومشروع؟

Ampli مملوك من قبل Royal Bank of Canada ، أحد أكبر البنوك في كندا.

يستخدمون “التشفير الأفضل في فئته” لتأمين معلوماتك الشخصية ، وبيانات المعاملات الخاصة بك مجهولة المصدر ، لذلك لا يمكن قراءتها من قبل الآخرين.

بديل أمبلي

Ampli هو أحد أفضل تطبيقات استرداد النقود التي يمكنك التسجيل للحصول عليها في كندا. بالإضافة إلى عروض استرداد النقود في التطبيق ، يمكنك أيضًا المشاركة في تحديات Dreamstakes للفوز بجوائز نقدية.

انظر إلى بطاقة KOHO المدفوعة مسبقًا والتطبيق المجاني لكسب النقود على مشتريات الخصم. يقدم KOHO ما يصل إلى 5٪ استرداد نقدي ، وتطبيق مجاني للميزانية ، وإمكانية الوصول إلى المدخرات التلقائية ، والمزيد. يمكنك أيضًا الحصول على مكافأة نقدية قدرها 20 دولارًا عند التسجيل (استخدم رمز إحالة CASHBACK).

بالنسبة للتطبيقات الأخرى التي تدفع لك مقابل التسوق ، تحقق من هذه القائمة.

متعلق ب: HelloFresh Canada Review.