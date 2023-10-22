ستساعدك المقالة التالية: الروابط على مستوى الموقع تساعد أو تضر حملة الارتباط؟

الروابط على مستوى الموقع تساعد أو تضر حملة الارتباط؟

تحتوي منتديات المائدة المستديرة لمحرك بحث Barry على موضوع لطيف يدور حول ما إذا كانت الروابط على مستوى الموقع (على عكس روابط الصفحات المستهدفة أو روابط منشورات المدونات الفردية) تساعد الموقع أو تؤذيه، سواء كانت هذه الروابط مدفوعة الأجر أو تم الحصول عليها بشكل عضوي.

بنيامين فايفر RankSmart يقدم أفكاره حول كيفية تعامل كل محرك بحث مع الروابط العريضة للموقع:

* يبدو أن Google قد استوعبت نهج الارتباط على مستوى الموقع في وقت سابق على معظم المحركات.

* ياهو بطيء بعض الشيء

* MSN أبطأ

* يبدو أن السؤال ليس له أي تأثير في تجربتي.

يضيف بن أن اتباع نهج عشوائي في شراء وبناء الروابط قد يضيف إلى قيمة الروابط الخلفية الشاملة للموقع (Google Juice؟):

لقد كان هناك قدر كبير من النقاش حول هذا الأمر في الماضي. على نحو فعال، سأعتبر الرابط على مستوى الموقع على الموقع بأكمله بمثابة رابط واحد كبير. أعتقد أن أفضل أسلوب هو بدلاً من الارتباط على مستوى الموقع، يجب على مشرف الموقع التعامل مع موقع الويب من خلال استهداف الصفحات الفردية واتخاذ نهج أبطأ وأكثر سرية للحصول على الروابط. لا أقصد إخفاء الروابط، ولكن قم بالربط بطريقة تبدو أكثر طبيعية. ضع الروابط هنا وهناك وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة تحديد الأنماط في نهجك.

أقترح أيضًا وضع قيمة عائد الاستثمار في معادلة الارتباط الخاصة بك. إذا كان الرابط من هذا الموقع من شأنه أن يرسل بشكل مثالي العملاء المستقبليين وحركة المرور ذات الصلة إلى موقعك أو عملك أو خدمتك، فإن هذا الارتباط له قيمة تتجاوز بكثير قيمة تحسين محرك البحث. الروابط التي ستؤدي إلى المزيد من المبيعات مباشرة من تلك الروابط، والتي من المحتمل أن تساعد أيضًا في تصنيفات محرك البحث، هي الروابط الأكثر إثارة في المجموعة، وتستحق دفع الظرف (أو المحفظة) لتحقيقها.