ستساعدك المقالة التالية: الطباعة أم الرسم – أيهما أفضل للفنانين الراغبين في البيع عبر الإنترنت في عام 2023؟

كفنان، هناك العديد من الخيارات المتاحة لك عندما يتعلق الأمر ببيع عملك عبر الإنترنت. اثنين من أكبر الخيارات هما بيع اللوحات المادية، أو مطبوعات عملك. سترى الكثير من النصائح التي تخبرك بالميل نحو أحدهما أو الآخر. عندما يتعلق الأمر بالطباعة مقابل الرسم، ما هو المناسب لك؟ دعونا ندخل في ذلك.

إيجابيات وسلبيات بيع الأعمال الفنية المادية

عندما تفكر في بيع أعمالك الفنية عبر الإنترنت، ستجد أن الكثيرين ينصحونك ببيع العمل الفني الأصلي للمشترين. يقولون أنه يسمح لك بالدخول إلى عالم المجموعة الفنية الراقية. إذا كنت تبيع قطعة من العمل لمرة واحدة، فيمكنك البدء في صنع اسم لنفسك بهذه الطريقة.

ما الذي يجعل القطعة الفنية أصلية؟ إنهم بحاجة إلى تلبية بعض المعايير المختلفة:

شهادة الأصالة: هذه وثيقة توضح أن هذا العمل أصلي حقًا، وأنك ستبيع قطعة واحدة فقط مثل هذا.

هذه وثيقة توضح أن هذا العمل أصلي حقًا، وأنك ستبيع قطعة واحدة فقط مثل هذا. تقييم العمل: سوف تحتاج إلى أن يقوم خبير بتقييم العمل بشكل كامل وكتابته.

سوف تحتاج إلى أن يقوم خبير بتقييم العمل بشكل كامل وكتابته. توثيق العمل: هذا سجل لما فعلته لإنشاء القطعة، والذي يُظهر مرة أخرى أنها أصلية ولمرة واحدة.

ما هي إيجابيات بيع المطبوعات لمرة واحدة؟ هناك بعض الأسباب التي تجعلك ترغب في النظر فيها.

اصنع اسمًا لنفسك في هذه الصناعة:

إذا كنت قد اشتريت قطعك الفنية من مجال هواة جمع الأعمال الفنية، فستتمكن من البدء في صنع اسم لنفسك. كلما زادت شهرتك، زادت قيمة قطعك. وهذا يمكن أن يجعله مربحًا جدًا بمرور الوقت بالنسبة لك كفنان.

ليس عليك بيع كل قطعك كقطع أصلية:

سترى أن فنانين آخرين يصنعون عدة قطع، لكنهم يقررون طرح نسخة أصلية واحدة أو اثنتين فقط في السوق في ذلك الوقت. وهذا يعني أن القليل من عملهم متاح، مما يجعله أكثر قيمة. وبما أن لديهم أعمالًا أخرى أيضًا، فيمكنهم استخدامها لبيع المطبوعات وتنويع دخلهم.

لديك السيطرة على التسعير:

عندما تبيع النسخ الأصلية، سيتعين عليك أن تقرر المبلغ الذي ستبيعه به. باعتبارك مبتدئًا في السوق، قد تقرر أنك تريد عرض المزيد من القطع للبيع بسعر أقل. بمجرد أن تبدأ في الشهرة، يمكنك تقليل كمية القطع وزيادة الأسعار لضمان حصولك على ما تستحقه.

يمكنك بيع المطبوعات أيضًا:

أثناء قيامك ببيع النسخة الأصلية، يمكنك بالفعل بيع نسخ مطبوعة منها أيضًا. هذا شيء يمكنك الاستفادة منه، للحفاظ على تدفق الأموال. وهذا لا يقلل من قيمة الأصل، حيث لا يزال هناك واحد فقط وبالتالي يمكن لشخص واحد فقط امتلاكه.

بالإضافة إلى الإيجابيات، عليك أن تكون على دراية بسلبيات بيع قطعك الأصلية. إليك ما يجب أن تكون على دراية به:

السلبيات – سيستغرق البيع بعض الوقت:

وهذا هو أكبر عيب لبيع النسخة الأصلية. في المرة الأولى التي تطرح فيها قطعة ما في السوق، سوف ترغب في بيعها في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، سيتعين عليك الانتظار حتى يتم العثور على القطعة بواسطة الشخص المناسب.

السلبيات – سيتعين عليك العمل في سوق تنافسي:

ليس هناك من ينكر أن سوق جامعي الأعمال الفنية يتسم بالمنافسة الشديدة، ولذلك قد تجد أنه من الصعب التميز. يجب أن يكون لديك شيء فريد في عملك يمكنك بيعه بنفسك.

إيجابيات وسلبيات بيع المطبوعات الفنية

ومن ناحية أخرى، لديك خيار بيع المطبوعات الفنية. يعد هذا دائمًا خيارًا للفنانين الذين يرغبون في بيع أعمالهم لأولئك الذين لا يستطيعون شراء الأعمال الأصلية. ما نوع المطبوعات التي يمكنك بيعها كفنان؟

طباعة جيكلي: يتم إجراء هذه المطبوعات باستخدام صورة رقمية للفن، ويتم إنشاؤها باستخدام طابعة نافثة للحبر. يمكن إنشاؤها على الورق والقماش.

يتم إجراء هذه المطبوعات باستخدام صورة رقمية للفن، ويتم إنشاؤها باستخدام طابعة نافثة للحبر. يمكن إنشاؤها على الورق والقماش. الاستنساخ الحجري: يتم إنشاء هذه المطبوعات باستخدام صورة القطعة الأصلية، والتي يتم نقلها إلى لوحة حساسة للضوء. سترى أيضًا هذه يشار إليها باسم الملصقات.

يتم إنشاء هذه المطبوعات باستخدام صورة القطعة الأصلية، والتي يتم نقلها إلى لوحة حساسة للضوء. سترى أيضًا هذه يشار إليها باسم الملصقات. الخط: ستلاحظ أيضًا أن هذا يُشار إليه باسم طباعة الشاشة، حيث يتم استخدام الحبر تحت شاشة رفيعة، مما يجعل الحبر يلتصق بالورقة الموجودة أسفلها.

سترى أن مطبوعات الخط الحريري تعتبر مطبوعات “أصلية”، وأن مطبوعات جيكلي والطباعة الحجرية هي “نسخ”.

إذًا، ما هي إيجابيات وسلبيات الطباعة مقابل الرسم، ومتى يكون ذلك أفضل بالنسبة لك؟ هناك الكثير من الإيجابيات لهذه العملية، بما في ذلك:

تسهل التكنولوجيا الرقمية إنشاء المطبوعات:

هذه واحدة من أكبر فوائد المطبوعات كفنان. إذا كنت ترغب في إنشاء نسخ مطبوعة، فيمكنك عمل العديد منها باستخدام طابعة أو لوحة حساسة للضوء. لقد فتحت العملية أمام الكثير من الفنانين الذين لن يتمكنوا من بيع مطبوعات أعمالهم بطريقة أخرى.

اجعل عملك أكثر سهولة:

وهنا فائدة كبيرة أخرى للطباعة. سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء عملك، لكنهم لا يستطيعون ذلك لأنهم لا يستطيعون شراء العمل الأصلي. بدلاً من ذلك، يمكنهم شراء نسخة مطبوعة لعرضها في منزلهم، وهذا يعني أنه لا يزال بإمكانك صنع اسم لنفسك.

جلب المزيد من الأرباح، بشكل أسرع:

هذا أمر واضح إلى حد ما، ولكن إذا كنت تبيع نسخًا مطبوعة من عملك، فستتمكن من تحقيق الربح منه إلى أجل غير مسمى تقريبًا. في حين أن النسخة الأصلية ستحقق المزيد على الفور، إلا أنه يمكنك كسب المزيد من المطبوعات بمرور الوقت.

السلبيات – خيارات كثيرة جدًا:

بالنسبة للبعض، قد تكون فكرة الاختيار بين أنواع مختلفة من المطبوعات أمرًا مربكًا. إذا كنت جديدًا في بيع أعمالك الفنية، فقد لا تعرف نوع الطباعة المناسب، وما إذا كان يجب عليك إجراء عملية محدودة أو الاستمرار في بيع المطبوعات.

السلبيات – قد يشعر البعض أن عملك ليس ذا قيمة:

هناك قلق من أنه إذا كنت تبيع المطبوعات، فإن عملك لن يكون ذا قيمة مثل أولئك الذين يبيعون النسخ الأصلية فقط. ومع ذلك، فإن أي شخص يعمل في مجال جمع الأعمال الفنية يعلم أن هذا ليس صحيحًا، وأن عملك له نفس القيمة بغض النظر عن كيفية بيعه.

المسائل العملية للطباعة مقابل مبيعات اللوحة

ستحتاج أيضًا إلى التفكير في الجوانب العملية لبيع عملك، سواء كنسخة مطبوعة أو أصلية. على سبيل المثال، ما مدى ربحية كل منها؟ قد يستغرق بيع القطعة الأصلية بعض الوقت، لكن ستتمكن من طلب المزيد مقابل القطعة. ستكون تكلفة الطباعة أقل بالنسبة للمشتري، لكن يمكنك بيع الكثير منها وكسب المال منها لفترة أطول. عادة، يتم بيع مطبوعات أكثر سنويًا من النسخ الأصلية، ولكن بالطبع النسخ الأصلية أكثر قيمة.

ماذا عن الشحن ؟ هذا هو المكان الذي تفوز فيه المطبوعات، حيث يسهل تعبئتها وإرسالها. ستحتاج إلى الاهتمام كثيرًا بالنسخة الأصلية، لضمان وصولها إلى المشتري كقطعة واحدة.

حقوق الطبع والنشر لعملك هي شيء تريد أيضًا أن تأخذه بعين الاعتبار. عندما تصنع مقطوعة موسيقية، فإنك تمتلك تلقائيًا حقوق الطبع والنشر الخاصة بها. عندما تبيعه لشخص آخر، فإنك تبيع له العمل وليس حقوق الطبع والنشر. في معظم الحالات، هذا يعني أن المشتري لن يكون قادرًا قانونًا على نسخ عملك وبيعه.

ومع ذلك، كن على علم إذا كنت تقوم بإنشاء عمل لمعرض فني أو شركة، فسوف تتخلى عن هذه الحقوق ما لم يتم التفاوض على خلاف ذلك في العقد. يمكنك أيضًا بيع الحقوق بشكل قانوني لشخص آخر.

يمكنك المساعدة في تجنب قيام المشترين بنسخ عملك من خلال تضمين بعض معلومات حقوق الطبع والنشر في الجزء الخلفي من القطعة. لن يكون بعض المشترين على علم بذلك، لذلك من خلال تضمينه فإنك تغطي قواعدك.

المطبوعات أم الرسم: أيهما أفضل للفنانين الراغبين في البيع عبر الإنترنت؟

بالنسبة للعديد من الفنانين، سوف يتطلعون إلى البيع عبر الإنترنت الآن. فهو يوفر لهم طريقة مناسبة لبيع أعمالهم والوصول إلى سوق أوسع بشكل عام. على هذا النحو، هل هذا أسهل مع مبيعات النسخ المطبوعة أو الأصلية؟

من السهل جدًا بيع المطبوعات عبر الإنترنت، حيث ستتمكن من إعداد واجهة متجر رقمية. سيتمكن العملاء من شراء المطبوعات التي يريدونها، ويمكنك شحنها إليهم مباشرة. وهذا يسمح لك بالوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن الكثير من المبيعات الأصلية سيتم إجراؤها شخصيًا، كما هو الحال في المعارض الفنية، إلا أنه يمكنك الاستفادة من المبيعات عبر الإنترنت بهذه الطريقة أيضًا. يمكنك مرة أخرى الوصول إلى المزيد من الأشخاص، لذلك سيكون لديك سوق أكبر للقطع التي تقوم بإنشائها.

هناك الكثير مما يجب مراعاته عندما تفكر في بيع النسخ الأصلية أو المطبوعة. كفنان، تريد التأكد من حصولك على ما تستحقه من أجر. في نهاية المطاف، يتمتع كلاهما بنقاط قوتهما، وسوف ترغب في اتخاذ القرار الذي يتوافق بقوة مع أهدافك. أو ببساطة قم بتقديم كلا الخيارين!

تم تقديم منشور الضيف هذا بواسطة سارة سبارو وهي كاتبة تسويق في أكاديميحيث تعمل مع أولئك الذين يبحثون عن السوق المناسب لمنتجاتهم.