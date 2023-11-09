ستساعدك المقالة التالية: الطريقة الأكثر فعالية لإنشاء حملات مذهلة لتوليد الطلب

هل سبق لك أن قمت بتجميع حملة رائعة لاستقطاب العملاء المحتملين تبدو مثالية على الورق… فقط للحصول على عملاء محتملين أو الرد عليهم؟

في حين أن هذا الموقف يمكن أن يجعل أي شخص يشعر وكأنه قد فشل، فإن الحقيقة هي أنه في بعض الأحيان، يتطلب الأمر المزيد للتأكد من أن السوق المستهدف يعرف من أنت وسبب أهمية مؤسستك. وهنا يأتي دور حملة توليد الطلب.

ومن خلال سد الفجوة بين قسمي التسويق والمبيعات، يمكنك تحقيق أقصى قدر من أداء شركتك وتحقيق أهدافك. يعد جذب المستهلكين المحتملين واستخدام الموارد المتنوعة لإثارة اهتمامهم أمرًا أساسيًا لتعزيز علامتك التجارية وزيادة فرص نجاح التحويلات.

دعنا نستكشف ما هو توليد الطلب وما هي الأساليب والأدوات التي يمكن أن تساعدك في بناء علاقة مع جمهورك، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز جذب العملاء المحتملين وزيادة المبيعات. لقد حان الوقت لجعل جمهورك يعرف شركتك حقًا.

ما هو توليد الطلب؟

تسويق توليد الطلب هو عملية جذب الاهتمام بمنتجات أو خدمات عملك — .

قد يبدو هذا غير بديهي، ولكن هناك بعض المنطق في ذلك. يدور توليد الطلب حول المساعدة في التأكد من أن العملاء المحتملين يعرفون بالضبط من أنت في المستقبل، وليس ما إذا كانوا بحاجة إليك الآن.

وفقا ل تقرير الطلب وفقًا للاستبيان، يختار حوالي 95% من مستخدمي الإنترنت الشركة التي تقدم المحتوى الأكثر صلةً ويتم الإشارة إليها في كل مرحلة من مراحل مسار التحويل. هذا هو بالضبط ما تهدف إليه استراتيجية توليد الطلب بين الشركات (B2B): المواد التي تثير الاهتمام بالحلول والمنتجات الخاصة بك.

ومن الناحية العملية، يمثل هذا المفهوم التركيز على خلق الوعي بالعلامة التجارية وزيادة اهتمام المستهلك بمنتجاتها وخدماتها.

غالبًا ما يتم الخلط بين هذه الإستراتيجية وجيل العملاء المحتملين، الذي يسعى للحصول على معلومات من المستهلكين مقابل المحتوى ذي الصلة. وفي الوقت نفسه، تركز استراتيجية توليد الطلب بين الشركات على تثقيف العملاء المحتملين حول مشكلة معينة وإظهار كيف يمكن لشركتك تقديم الحل.

التحدي الكبير هنا هو أن نفهم أنه يجب تقسيمها إلى مراحل. وبذلك سيتمكن فريق التسويق الخاص بك من تقديم ما يحتاجه المستهلك حسب مستواه التعليمي حتى تلك اللحظة على سبيل المثال.

يعمل إنشاء الطلب أيضًا مع رحلة العميل:

أظهر للعملاء أن لديهم مشكلة

ضع شركتك كأحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة، مع تقديم الفوائد

أخيرًا، حان الوقت لتمييز نفسك عن المنافسين، وإظهار الوظائف والقيم والفروق التي تميزك.

الفرق بين توليد الطلب وتوليد العملاء المحتملين

الفرق الرئيسي بين توليد الطلب وتوليد العملاء المحتملين هو ببساطة النتيجة النهائية.

يدور إنشاء العملاء المحتملين حول التحويل. يعادل معدل التحويل المنخفض حملة غير ناجحة، حيث كان الهدف الأساسي هو محاولة جذب المزيد من العملاء المحتملين و/أو العملاء الذين يدفعون.

وفي المقابل، فإن توليد الطلب يدور حول الضجة. يتم تتبع المقاييس في عدد الزيارات والعملاء المحتملين والمشاركات وما إذا كان الأشخاص يحبون المحتوى جيدًا بما يكفي لمشاركته مع الآخرين أم لا.

فكر في هذا للحظة. تعرف العلامات التجارية الكبرى مثل Coca-Cola وNike أنك لن تخرج وتشتري مشروبًا أو زوجًا جديدًا من الأحذية في كل مرة يعرضون فيها إعلانًا.

بدلاً من ذلك، فهم يفهمون أن مجرد تذكيرك بمن هم وسبب أهميتهم يكفي لتتذكر ما يبيعونه في المرة القادمة التي تشعر فيها بالعطش أو تبدأ روتينًا جديدًا للركض.

ولهذا السبب تعتبر حملات توليد الطلب قوية بشكل لا يصدق ولماذا يجب على شركتك استخدامها بشكل منتظم.

أهمية التكامل بين التسويق والمبيعات

تميل أي شركة لديها عمليات داخلية متكاملة إلى التميز عن المنافسين الآخرين. ففي النهاية، تعمل جميع الفرق معًا لتحقيق نفس الهدف.

دراسة بقلم مجموعة تاس ويشير إلى أن الشركات التي تشجع العمل المشترك بين الدائرتين يمكن أن تسجل زيادة بنسبة 36% في معدل الاحتفاظ و38% في عدد المعاملات الناجحة. وتميل الإيرادات الناتجة عن الإجراءات التسويقية أيضًا إلى الزيادة، بنسبة تصل إلى 208%.

ويشير الاستطلاع نفسه إلى أن 27% فقط من العملاء المحتملين الذين يرسلهم فريق التسويق إلى فريق المبيعات مؤهلون. بمعنى آخر، تصبح فرص إتمام الصفقة أقل بكثير، مع تسليم جهة اتصال باردة إلى مندوب المبيعات، ونتيجة لذلك، تصبح مضيعة للوقت والموارد.

لذلك، يمكن لأي عمل أن يستفيد بشكل مباشر من الاتحاد بين هاتين الإدارتين اللتين تعتبران مهمتين جدًا لجذب العملاء المحتملين وتحويلهم. والخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق للقيام بهذا العمل وأحدها هو الاستثمار في استراتيجية توليد الطلب بين الشركات، وإشراك المستهلكين برسائل أكثر دقة.

ما هي فوائد توليد الطلب؟

ومع ذلك، دعونا نتعمق قليلاً في الفوائد المحددة لتوليد الطلب.

بعد كل شيء، إذا كنت ستقوم بتشغيل حملة تتجنب التحويلات على وجه التحديد، فأنت بحاجة إلى معرفة ما ستحصل عليه على المدى الطويل.

زيادة الوعي بالعلامة التجارية

من خلال حملة توليد الطلب، يمكنك زيادة التعرف بشكل عام على العلامة التجارية لمؤسستك بشكل كبير.

كما أوضحنا في مثالنا السابق باستخدام Coca-Cola وNike، يعد الوعي بالعلامة التجارية أمرًا قويًا بشكل لا يصدق.

يبدأ توليد الطلب على منتجاتك وخدماتك بتقديم نفسك إلى السوق.

قد يعني الفشل في القيام بذلك فقدان الكثير من الفرص في الحملات المستقبلية لجذب التحويلات.

توليد المزيد من العملاء المتوقعين

فائدة أخرى لهذا النوع من التسويق؟ فهو يساعدك على توليد المزيد من العملاء المحتملين، ولكن ربما ليس على الفور.

الشيء الأساسي الذي يجب تذكره هو أنه بمجرد أن يعرف الأشخاص من أنت وماذا تفعل، فمن المرجح أن يتخذوا إجراءً عندما يرون حملة جذب عملاء محتملين في المستقبل.

لماذا؟

توليد الطلب يخلق الثقة مع السوق المستهدف، مما قد يؤدي إلى توليد عملاء محتملين بشكل أفضل في المستقبل.

يوسع الجماهير

عند التفكير في حملة جذب العملاء المحتملين، من المهم أن تدرك أنها تساعد في توسيع نطاق جمهورك الإجمالي.

على سبيل المثال، ربما يكون عملك قد بدأ للتو في مجال تخصصك ولا يعرف الكثير من عملائك المحتملين من أنت.

أو ربما كنت تركز على الجمهور الخطأ تمامًا.

في كلتا الحالتين، يمكن أن يؤدي تشغيل حملة قوية لتوليد الطلب إلى ضمان معرفة الأشخاص المناسبين من أنت بناءً على العوامل التي تجعل منتجاتك وخدماتك متوافقة تمامًا مع احتياجاتهم.

إذا كنت تتساءل عن سبب عدم استجابة السوق المستهدف لحملات جذب العملاء المحتملين السابقة بالطريقة التي كنت تأملها، فقد يكون السبب هو أنك تستهدف الجمهور الخطأ تمامًا.

يولد الطنانة

يعد الطلب في حد ذاته كلمة مثالية لوصف كيفية توليد هذا النوع من الحملات لنشاطك التجاري.

عندما يعرف الأشخاص هويتك ويصبحون متحمسين للمحتوى الذي تنشره، فمن المرجح أن يخبروا الآخرين عنه.

على نفس المنوال، تركز حملات توليد الطلب على تقديم الكثير من القيمة مع توقعات قليلة أو معدومة للشراء.

من المرجح أن يشارك معظم المستهلكين شيئًا مجانيًا ويحل مشكلة في حياتهم أو يسليهم أو يثقفهم بطريقة ما.

المشاركة تعني الاهتمام، أليس كذلك؟ حسنًا، هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحملة ناجحة لتوليد الطلب.

يحرك المزيد من حركة المرور

وأخيرًا، يؤدي توليد الطلب في الواقع إلى زيادة حركة المرور بطريقة جيدة.

عندما يعلم جمهورك أن بإمكانه معرفة المزيد عنك أو عن موضوع معين دون الشعور بالضغط لإجراء عملية شراء، من المحتمل أن يستمعوا إلى المشاركات ويزوروا موقع الويب الخاص بك.

وكما تعلم بالفعل كمسوق ذكي، فإن حركة المرور مهمة للعديد من الأشياء – مثل تحسين محرك البحث (SEO)، وسلطة الصفحة، وخيارات تحقيق الدخل، وغير ذلك الكثير.

ببساطة، التركيز على توليد الطلب يوفر إمكانات أكبر بكثير حتى من حملة جذب العملاء المحتملين الأكثر شمولاً.

ما هي قنوات الاستحواذ التي يمكن استخدامها لتوليد الطلب؟

من أول الأشياء التي يجب أن تفكر فيها عند بدء استراتيجية تسويق توليد الطلب لشركتك هو معرفة القنوات التي يمكنك من خلالها تحقيق ذلك.

من الضروري اختيار العميل المناسب لعميلك المثالي (أي الأكثر احتمالية أن يستخدمه) حتى يتمكن من الحصول على نتائج فعالة.

وسائل التواصل الاجتماعي

من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من الممكن الوصول إلى عدد كبير من العملاء المحتملين. Facebookعلى سبيل المثال، سجلت في المتوسط ​​1.66 مليار مستخدم نشط يوميًا في عام 2019. ويمكننا أن نستنتج أن هناك فرصة كبيرة لجذب عملاء محتملين للدخول في مسار تحويل الشراء.

تعد وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا وسيلة مفيدة لرعاية وإقامة علاقة أوثق مع جمهورك لأنها تمكن شركتك من الاتصال به مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهد المبذول لجذب العملاء المحتملين لن يكون مسؤوليتك بالكامل – فمن المحتمل أن يشارك عملاؤك المشاركون والمخلصون منشوراتك، أو يضعون علامة على أصدقائهم، أو يقومون بأنواع أخرى من الإجراءات.

علاوة على ذلك، تسمح وسائل التواصل الاجتماعي بعدة أنواع من الإجراءات، بدءًا من نشر المحتوى وحتى إطلاق المسابقة.

الموقع أو المدونة

اليوم، تستخدم المؤسسات مواقع الويب أو المدونات لنشر المحتوى ذي الصلة بغض النظر عن قطاع السوق الخاص بها. لا يتطلب الأمر استثمارات عالية وهو مفيد بشكل خاص لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم. يمكنك، على سبيل المثال، تقديم محتوى لشرح المفاهيم ضمن مجال خبرتك أو مساعدة جمهورك على حل المشكلات.

يمكن لشركتك استخدام هذه المنصات لمراحل مختلفة من رحلة المشتري. ولذلك، فإن الاستراتيجيات التي تستخدمها تحتاج إلى تغطية جميع هذه المراحل، وتوجيه الجمهور خلال مسار تحويل الشراء.

محركات البحث

باستخدام تكتيكات تحسين محرك البحث (SEO)، من الممكن جعل موقع الويب الخاص بك أو مدونتك يظهر على صفحات النتائج الأولى لـ Google أو محركات البحث الأخرى. يتيح ذلك لجمهورك العثور على الأمر بشكل أسهل ويزيد من فرص الحصول على المزيد من النقرات.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعدك على بناء الثقة وترسيخ سلطة علامتك التجارية، حيث أن الصفحات الأولى معروفة بأنها الأفضل بين النتائج وفقًا لخوارزميات المحرك.

بريد إلكتروني

على الرغم من استخدامها لعقود من الزمن، إلا أن هذه القناة لا تزال فعالة للغاية تقرير الطلب العام اظهر. إذا تم تنفيذها بشكل جيد، يمكن لحملة التسويق عبر البريد الإلكتروني جذب العملاء المحتملين وإشراكهم.

إحدى الطرق للحصول على هذه النتيجة هي تقسيم جمهورك. لكي تكون فعالاً، يجب أن يتم استلام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من قبل الأشخاص الذين سيكونون مهتمين حقًا بما تقدمه، ومن الأفضل أن يتم تخصيصها.

للقيام بذلك، استخدم أداة أتمتة البريد الإلكتروني. وبخلاف السماح بالتجزئة والتخصيص، فهو يوفر مقاييس ويسهل كل جانب من جوانب العملية.

الأحداث الشخصية

بحسب ال استطلاع تقرير الطلب العام لعام 2019، أقر 46% من المشاركين بأن الأحداث الشخصية أو المعارض التجارية كانت فعالة في تحفيز المشاركة في المراحل المبكرة. لذلك، يمكنك أيضًا إعداد حدث (جلسة أسئلة وأجوبة أو مؤتمر على سبيل المثال) لإجراء اتصال مباشر مع العملاء المحتملين.

هناك فكرة أخرى لتوليد الطلب وهي رعاية حدث لقاء يستهدف جمهورًا قد يكون مهتمًا بالحل الذي تقدمه.

لا تتطلب هذه القناة الكثير من الجهد لعرض علامتك التجارية لمجموعة من العملاء المحتملين حيث أنهم سيكونون متواجدين بالفعل لحضور الحدث، الذي ينظمه شخص آخر، على الرغم من أنه قد يكون مكلفًا.

الاستراتيجيات الفعالة المستخدمة في تسويق توليد الطلب

الآن بعد أن عرفت القنوات التي يمكن من خلالها تنفيذ استراتيجية تسويق توليد الطلب، تعرف على بعض الأساليب الأكثر شيوعًا لوضعها موضع التنفيذ.

استخدام تسويق المحتوى

كما يشير الاسم، يعتمد تسويق المحتوى على إنشاء المحتوى وتوزيعه على الجمهور لبناء علاقة معه ورعايته والاحتفاظ به.

يمكن أن يتخذ المحتوى أشكالًا عديدة – على سبيل المثال، منشورات المدونات، والتغريدات، والقصص، والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، ومقاطع الفيديو، ودراسات الحالة، والاختبارات، والرسوم البيانية، والأوراق البيضاء، والكتب الإلكترونية. يمكن نشره في عدة وسائط مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والبريد الإلكتروني ومواقع الويب.

بحسب ال معهد تسويق المحتوى، في عام 2019، استخدم 70% من المسوقين الذين تمت مقابلتهم المحتوى بنجاح لتوليد الطلب والعملاء المحتملين. يشير هذا إلى إمكانات هذا التكتيك عندما يتعلق الأمر بتوليد الطلب.

إن مفتاح إنتاج المحتوى لتوليد الطلب هو الاستثمار في الجودة بدلاً من الكمية.

وفي هذا السياق، تعني الجودة أنها تحتوي على معلومات دقيقة، وتلقى صدى لدى جمهورك. أي أن تأخذ في الاعتبار ملفها الشخصي واحتياجاتها، وتأسرها وتشركها، وتقدم شيئًا ذي صلة بها. تعد هذه واحدة من أكثر التقنيات فعالية لبناء علاقة مع عملائك المحتملين.

إنتاج المحتوى التفاعلي

غالبًا ما يتم دمج التسويق التفاعلي مع تسويق المحتوى لتقديم تجارب فريدة وجذابة تسمح للجمهور بالتفاعل مع محتوى شركتك والحصول على استجابات مخصصة.

تختلف إمكانيات التفاعل والاستجابات وفقًا لنوع المحتوى الذي تستخدمه. على سبيل المثال، يمكن لشركتك إنشاء اختبار تفاعلي لإعطاء نتائج مخصصة لجمهورك وفقًا لإجاباته.

عادةً ما يجذب المحتوى التفاعلي الانتباه لأنه يجمع عدة أنواع من الوسائط معًا (الصور والنصوص ومقاطع الفيديو) لإنشاء تجارب غامرة. ونتيجة لذلك، يشعر الجمهور بالتشجيع على قضاء المزيد من الوقت في استهلاك المحتوى، مما يدفعهم إلى البحث عن أصول أخرى والتعرف على خدماتك بشكل أفضل.

تقديم موارد مجانية

من خلال تقديم أصول مفيدة، مثل الآلات الحاسبة والاختبارات والكتب الإلكترونية، يمكنك طلب معلومات مقابل ذلك، على سبيل المثال، البريد الإلكتروني والاسم والمسمى الوظيفي والشركة. يمكن أيضًا استخدام الموارد المجانية لرعاية الجمهور اعتمادًا على المرحلة التي يمر بها في دورة الشراء.

من خلال هذه الإستراتيجية، تساعد مؤسستك الجمهور على حل مشكلة ما بسهولة أو التعرف على موضوع ما وتحويله إلى عملاء متوقعين. أي الأشخاص الذين أبدوا اهتمامًا بالحلول التي تقدمها من خلال إعطائك بعض التفاصيل الشخصية.

ونتيجة لذلك، يشعر الزوار بالتحفيز للبحث عن المزيد من الموارد والتحرك بشكل طبيعي عبر مسار التحويل، ليصبحوا عملاء في النهاية. تأكد من جودتها وأهميتها مع مراعاة جمهورك.

ما أنواع المحتوى الأفضل لحملات توليد الطلب؟

أخيرًا، اخترنا بعض أنواع المحتوى التي يمكن لشركتك استخدامها في استراتيجياتها التسويقية القائمة على توليد الطلب لتحقيق أهدافها.

الرسم البياني التفاعلي

تشتهر الرسوم البيانية بتقديم معلومات موثوقة قائمة على الأبحاث في شكل صور مع الحد الأدنى من النص. ان الرسم البياني التفاعلي يسمح للقارئ بالتحكم في تجربته، وإشراكه في المحتوى التعليمي، الذي قد يتضمن اختبارات قصيرة وتقييمات دقيقة بالإضافة إلى عناصر متحركة.

يعد هذا النوع من المحتوى مفيدًا لتوليد الطلب لأنه يجذب الانتباه منذ البداية ويقدم شيئًا ذا قيمة للجمهور. سوف يتعلمون حول موضوع معقد بفضل المحتوى المقنع الذي يجعل من السهل فهم الأفكار المقدمة.

الكتاب الاليكتروني

الكتب الإلكترونية هي ملفات PDF تتناول موضوعًا ضمن مجال خبرة شركتك ويمكن تقديمها مقابل ملء نموذج رئيسي. فهي ليست متعمقة أو معقدة للغاية وعادة ما يتم توضيحها. إذا وجدت موضوعًا يثير اهتمام عميلك المثالي، فمن الممكن جذب الجمهور المناسب والحصول على المزيد من الزيارات.

تساعدك هذه الأداة على أن تُظهر لجمهورك أنك على استعداد للمساعدة بدلاً من تقديم إعلانات غازية لتحقيق المبيعات. وبالتالي، سيتذكرك جمهورك عندما يبدأون في البحث عن حل لاحقًا في مسار التحويل.

الكتاب الإلكتروني التفاعلي

يمكن أن يحقق هذا النوع من الكتب الإلكترونية نتائج أفضل نظرًا لأن التجربة أكثر ديناميكية من تلك التي يقدمها ملف PDF ثابت. يميل المحتوى إلى عدم اتباع ترتيب خطي – فالقارئ هو الذي يقرر ما يقرأه ومتى – بما في ذلك في بعض الأحيان ميزات الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو والمزيد من الصور وحتى الموسيقى التصويرية اعتمادًا على الحالة.

عندما يتفاعل القارئ مع الكتاب الإلكتروني، يصبح المحتوى أكثر أهمية. ويحدث ذلك لأنه في نهاية كل قسم، سيجد اقتراحات لمواصلة القراءة، و الكتاب الإلكتروني التفاعلي يجعل من الممكن التوصية بالفصول وفقًا لتلك التي زارها بالفعل. بمعنى آخر، ستشير المادة إلى ما قد يجده مثيرًا للاهتمام بناءً على اختياراته السابقة.

مشاركة مدونة

كما ذكرنا سابقًا، تعد المدونات مفيدة لجميع مراحل مسار الشراء. لجذب العملاء المحتملين، يمكنك تطبيق تقنيات تحسين محركات البحث (SEO)، ونشر محتوى حول المشكلات الشائعة التي يمكنك المساعدة فيها أو الموضوعات الشائعة المتعلقة بمجالك.

يمكنك أيضًا إدراج مقاطع فيديو وصور وأنواع أخرى من المحتوى بالإضافة إلى روابط إلى وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المقصودة. ذلك يعتمد فقط على إبداعك.

في المراحل المتوسطة أو المتأخرة، يمكنك إنشاء محتوى يساعد عملاءك المحتملين على التعرف على مشاكلهم، وإدراك أنهم بحاجة إلى حل، وتقديم خدمات شركتك. وبتذكر التجارب التي قدمتها، سيكونون على استعداد لاعتبارها خيارًا جيدًا لمساعدته.

بغض النظر عن المرحلة، تذكر دائمًا إنهاء المنشورات باستخدام CTA (دعوة للعمل) لتحفيز القراء على اتخاذ الإجراء. يمكن أن يقترح مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، أو قراءة مقال آخر، أو ترك تعليق، أو الاتصال بشركتك، أو التوجيه إلى أصل آخر، مثل تجربة تفاعلية.

مسابقة تفاعلية

يساعدك الاختبار في التعرف على جمهورك (يمكنك تتبع المشاهدين لتقييم كيفية تفاعلهم مع المحتوى واكتشاف تفضيلاتهم، على سبيل المثال). ونظرًا لأنه من السهل استهلاكه ومشاركته، كما أنه جذاب ومضحك، فإنه يمكن أن ينتشر بسرعة. ونتيجة لذلك، فإنه سيتم تعزيز حركة المرور على صفحتك وزيادة توليد العملاء المحتملين.

دراسة الحالة

تُستخدم دراسات الحالة لعرض قصص نجاح عملائك. يوضح هذا المحتوى من هم، وما هي المشكلات التي واجهوها قبل الحصول على خدماتك، ولماذا اختاروا شركتك، وكيف ساعدتهم، وكيف سارت عملية التنفيذ، والنتائج، والخطط الإضافية.

إنها فرصة لعرض خدماتك بالتفصيل. سوف يفهم جمهورك كيف سيكون الأمر عند استخدام خدماتك ويكتشف ما يجب عليهم توقعه بالضبط. ومن بين الفوائد، نسلط الضوء على العملاء المحتملين المؤهلين، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتسريع العملاء المتوقعين (وهو ما ثبت فعاليته وفقًا لـ HubSpot).

أدوات على الانترنت

تعتبر الآلات الحاسبة أو الأدوات الأخرى عبر الإنترنت عملية وتمنح جمهورك حلاً فوريًا لمشكلة ما. يمكن لأي شخص العثور عليها من خلال البحث عبر الإنترنت. إذا قررت استخدام هذا الأصل، فالفكرة الجيدة هي تضمينه في صفحة مقصودة تحتوي على CTA، ونموذج عميل محتمل بسيط واختياري، بالإضافة إلى أزرار الوسائط الاجتماعية لتمكين مشاركة المحتوى. ونظرًا لأنها مفيدة، فمن المرجح أن يشاركها العملاء المحتملون. وبالنظر إلى هذه النقاط، يمكنهم زيادة حركة المرور وتوليد العملاء المحتملين، على سبيل المثال.

يتيح لك الاستثمار في التسويق المولد للطلب جذب انتباه جمهورك وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وإقامة علاقة. ونتيجة لذلك، يتحرك العملاء المتوقعون ببطء خلال كل مرحلة من رحلة المشتري ويصبحون مستهلكين. لهذا السبب، يؤدي توليد الطلب إلى عائد استثمار تسويقي أفضل (أي زيادة التحويل وحركة المرور والمبيعات وعدد العملاء المتوقعين والعملاء، من بين جوانب أخرى).

يتم إحتوائه

يعد توليد الطلب استراتيجية حاسمة للتأكد من أن السوق المستهدف يعرف من أنت وسبب أهمية مؤسستك. إنه يركز على خلق الوعي بالعلامة التجارية، وزيادة اهتمام المستهلك، وتثقيف العملاء المحتملين حول حلولك ومنتجاتك.

من خلال تنفيذ أساليب وأدوات فعالة لتوليد الطلب، يمكنك بناء علاقة مع جمهورك، وتعزيز جذب العملاء المحتملين، وزيادة المبيعات.

في حملات توليد الطلب الخاصة بك، فكر في استخدام أنواع مختلفة من المحتوى مثل الرسوم البيانية التفاعلية والكتب الإلكترونية والكتب الإلكترونية التفاعلية ومنشورات المدونات. يمكن لتنسيقات المحتوى هذه جذب انتباه جمهورك بشكل فعال، وتوفير معلومات قيمة، وتوجيههم خلال رحلتهم.

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