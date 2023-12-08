ستساعدك المقالة التالية: الطريقة وراء الإبداع العظيم

4 دروس حول الثقة في العملية

هل سبق لك أن رأيت لوحة فرانز كلاين؟ كان كلاين رسامًا تعبيريًا تجريديًا نشطًا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وقد ابتكر لوحات ضخمة بالأبيض والأسود تمكنت بطريقة ما من أن تكون فوضوية ومسيطر عليها في نفس الوقت، وغريبة ومألوفة. إنها تضربك على مستوى الأمعاء، وتلتقط الحركة بطريقة تجعل اللوحة نفسها تبدو وكأنها معلقة بحياتها العزيزة.

على الرغم من الشعور المباشر بها، إلا أن كل لوحة من لوحات كلاين كانت في الواقع نتاج عملية طويلة ومضنية. لكل قطعة جديدة، كان كلاين ينشئ العشرات إن لم يكن المئات من الرسومات، بحثًا عن الشكل الصحيح تمامًا لرسمه. ثم يقوم بعد ذلك بدمج هذه الصور تدريجيًا ونقلها إلى لوحة قماشية أكبر، ويتخلص فورًا من النتائج إذا شعر أنه حتى بقعة من الطلاء قد اختفت.

يشبه إلى حد كبير اللوحة التجريدية الرائعة، غالبًا ما يبدو أن المحتوى التسويقي الرائع يحدث. ولكن في الواقع، وراء كل حملة لا تُنسى، هناك عملية مضنية ومثبتة بنفس القدر. فيما يلي أربعة دروس رئيسية مستفادة من التجربة حول الطريقة التي تكمن وراء نجاح التسويق.

1) افهم أن الأقل هو الأكثر

جزء مما كان يفعله كلاين عندما قام بمراجعته بشكل لا نهاية له هو التأكد من أن كل منحنى وظلال وضربة فرشاة وصلت إلى المنتج النهائي تستحق أن تكون هناك. من حيث الجودة والكمية، يمكن أن يكون القليل أكثر، وغالبًا ما يكون كذلك.

وبالمثل، فإن اللغة المباشرة والتصميم الواضح هما في قلب التسويق القوي. وإليك كيف يضع جيف تويدي، مؤلف الأغاني والمغني الرئيسي في فرقة ويلكو، الأمر في سياق مختلف: “لا تدع الصفات تجعلك تعتقد أنك شاعري. “الجرم السماوي الناري الأحمر الذي نفد صبره والذي يلوح في الأفق في السماء الزرقاء القطنية المليئة بالويسكي” نادرًا ما يضربني في أي مكان بقوة مثل “كنت في حالة سكر في النهار”. فقط أقول.”

باعتبارك مؤلف إعلانات، فإن الاستجابة لهذه النصيحة الملونة تعني التعلم المستمر لقص النسخ التي لا تعمل في خدمة المحتوى. ولحسن الحظ، فإن مساعدة الكتاب مثلي على تحقيق التوازن بين الشعري والتطبيق العملي هو أحد تخصصات فريق التحرير لدينا. المراجعة هي جزء ناكر للجميل ولكنه مهم من العملية.

2) اطرح الأسئلة الصحيحة

يجب أن يكون فريق التسويق الخاص بك خبراء في عملك – ولكن هذا لا يعني أنهم بالضرورة خبراء في مجال عملك. ولهذا السبب نقوم بإجراء مقابلات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة (الخبراء في الموضوع) قبل البدء بأي محتوى. تعد المقابلات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا لا غنى عنه من عمليتنا لأنها توفر فرصة للتعاون والانضمام إلى نفس الصفحة.

ومع مرور الوقت، تعلمت تطبيق منهج “الأقل هو الأكثر” في إجراء هذه المقابلات. ففي النهاية، كما تقول قيمنا الأساسية، “لا يوجد زغب”. إن فريق التحرير لا يقدر بثمن هنا، حيث يساعد في تحديد المنتج النهائي حتى في هذه المراحل المبكرة. متبعًا خطاهم، قبل أن أكتب أو أطرح أي سؤال في المقابلة، أسأل نفسي:

هل نعرف الجواب بالفعل؟

هل يجب أن نعرف الإجابة بالفعل؟

هل نحتاج إلى هذه الإجابة لهذا المشروع بالذات؟

لقد أدى تحقيق أقصى استفادة من وقت عملائنا الثمين إلى عمليات أكثر سلاسة ومشاريع أكثر نجاحًا. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد أن يقوم فريق خدمة العملاء الموثوق به لدينا دائمًا بعمل المعجزات في ترتيب الطاولة وجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة تشعر وكأنها في بيتها وتتوق إلى المساهمة.

3) استخدم فريقك

عند الحديث عن هؤلاء الزملاء القيمين على الجانب الآخر من الممر الإبداعي، فمن الجدير التأكيد على أن أفضل فرق التسويق تفتخر بمجموعة واسعة من نقاط القوة ومجموعات المهارات. على عكس الجهود الفردية المضنية التي يبذلها فرانز كلاين، فإن بناء حملة تسويقية ناجحة هو جهد تعاوني.

على سبيل المثال، قام أحد مؤلفي الإعلانات في Square 2 بالثناء على فريق التصميم في مدونة حديثة. بالحديث عن نفسي، أعلم أن لدي العديد من أفكار المحتوى التي أنقذها المصمم من المستوى المتوسط ​​(مرة أخرى، راجع قيمنا الأساسية – “رائعة أو لا شيء”) من خلال نهج بصري مبتكر. لهذا السبب، أعتقد أنني تأخرت في تصميم رسالة الحب الخاصة بي.

تعد معرفة نقاط قوتك وثقتك بزملائك جزءًا لا يتجزأ من العملية (كما يشهد على ذلك مثال مقابلة الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلاه). من خلال تجربتي، فقط من خلال الجمع بين هذه القدرات المتنوعة يمكننا إنشاء محتوى يمثل أفضل نسخة ممكنة من نفسه باستمرار.

4) التحقق من ذلك مرة أخرى – ومرة ​​أخرى

الفن البصري يدور حول الحوادث السعيدة. على سبيل المثال، يُزعم أن أسلوب توقيع فرانز كلاين مستوحى من صفحات دليل الهاتف التي رسمها في أيامه الأولى، والتي اتخذت نوعية مجردة عندما صادف أن قام الرسام الشاب بتفجيرها على جهاز العرض العلوي البدائي الخاص به.

ولكن في مجال التسويق، لابد من تجنب الحوادث ــ كل شيء بدءاً من الأخطاء المطبعية إلى التقديرات غير الدقيقة ــ بأي ثمن.

في الآونة الأخيرة، كنت أتجول في حي فيلادلفيا الذي أعيش فيه واكتشفت خطأً نحويًا صارخًا – النسخة الخاطئة من “إنه” – في إحدى علامات المواقع التاريخية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. لشيء ذلك يجب من البديهي أن التدقيق اللغوي الصارم هو خطوة غالبًا ما يتم التغاضي عنها في الكثير من مساعي الكتابة.

في Square 2، كل شيء – وأعني كل شيء – يمر عبر محرر. يعد تتبع المشاركة المتسارعة سريعة الخطى، ناهيك عن مواكبة آخر التحديثات لـ AP Style، على سبيل المثال، بمثابة جهد جماعي. إن وجود شخص ماهر في التقاط كل شيء بدءًا من المصدر القديم وحتى الاسم الأخير الذي به خطأ إملائي يمنحنا راحة البال لنا ولعملائنا.