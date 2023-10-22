ستساعدك المقالة التالية: الغش في بحث MSN واربح

يبدو أن مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) الشرير قد اكتشف طريقة للغش والفوز بالكثير من الجوائز في MSN Search & Win. مشاركات Enndot في Threadwatch:

لقد قمت بقصف MSN بشكل منفصل بحوالي 10 آلاف من الكلمات الرئيسية ذات الأجر الأعلى وفحصت الصفحات بحثًا عن الارتباط باستخدام تطابق regex. زودني هذا بحوالي 400 كلمة رئيسية من شأنها أن تلقي الرابط دائمًا. على الرغم من أن احتمال الفوز يبلغ حوالي 1:125,000 (أحيانًا يصل إلى 1:2,000,000) لكل جائزة، إلا أن إجمالي فرصة الفوز كما ذكرت MSN هو حوالي 1:4,000. أعتقد أن هذه الأرقام مضللة للغاية ولكني سأتناولها بشكل أعمق.

لقد قمت بإجراء عمليات البحث من خلال وكيل بسرعة معقولة، ورفعت الروابط، وقمت بتطوير ملف صغير windows التطبيق للنقر على رابط على رابط الجائزة إذا ظهر. لم أكن متأكدًا من كيفية ترميز صفحة الجائزة، لذلك جلست مع حبوب القمح الصغيرة المتجمدة (حجم اللقمة بالطبع) وشاهدت الفائز.

يشير Oilman أيضًا إلى أن MSN Search & Win يستخدم أسلوب التصنيف العالي الخاص بالمدرسة القديمة لـ MSN Search لحشو الكلمات الرئيسية عن طريق نشر مصطلحات البحث التي تؤدي إلى الفوز بجوائز في علامة Meta Keyword (هذه مجرد عينة صغيرة من MSN Search & Win) الكلمات الرئيسية في كود المصدر الخاص بها):

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إذا استغرق مجتمع البحث حوالي 12 ساعة فقط لاكتشاف سر MSN Search & Win، أليس من المخيف التفكير في الصفحات التي تستحوذ على سوق نتائج بحث MSN بنفس السهولة؟

> التحديث (22/2/2006): الآن تم عرض OILMAN وThreadWatch في مجلة Time في مقال حول الغش في MSN Search & Win.