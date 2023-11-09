ستساعدك المقالة التالية: الفائزون في مسابقة تصور البيانات الصحية

يعالج الدماغ البشري الصور بمعدل 60.000 أسرع من النص. ولهذا السبب استخدم البشر العناصر المرئية مثل الخرائط والإشارات منذ بداية الحضارة.

لقد أخذت رسومات الكمبيوتر الأشياء إلى مستوى جديد تمامًا. تسهل العناصر المرئية مثل الرسوم البيانية والأدوات التفاعلية والخرائط الحرارية على أي شخص نقل المعلومات أو توضيح نقطة ما.

يساعد التصور الأشخاص على تذكر المعلومات بشكل أفضل مما يفعلون بطريقة أخرى. كما أنه يثير المشاعر، مما يشجع الناس على التصرف بناءً على ما يرونه.

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لماذا يعد تصور البيانات مهمًا في الرعاية الصحية؟

يمكن للشركات في جميع الصناعات الاستفادة من استخدام تصور البيانات. ومع ذلك، فإن الصناعات التي تستفيد أكثر من غيرها هي تلك التي يصعب على العديد من المستهلكين فهمها.

فهم صناعة الرعاية الصحية تزايدت بسبب جائحة كوفيد-19. أصبح الناس أكثر دراية بمصطلحات الرعاية الصحية مما كانوا عليه في الماضي. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يجدون صعوبة في فهم تعقيدات الرعاية الصحية.

تسهل صور الرعاية الصحية شرح الإحصائيات والاتجاهات المهمة. يمكن أيضًا أن تحفز الصور المرئية المستهلكين على اتخاذ إجراءات إيجابية لتحسين صحتهم.

على سبيل المثال، يمكن لصورة عن تأثيرات نمط الحياة الصحي أن تحفز الناس على ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية. إن رؤية تأثير العلاج المبكر يمكن أن تحفز الناس على القدوم لإجراء فحوصات منتظمة. إن إظهار مدى انتشار مرض ما في منطقة معينة يحفز الناس على اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الإصابة بالمرض.

يمكن أن تشرح الصور المرئية أيضًا الاتجاهات في صناعة الرعاية الصحية التي يجب أن يكون المستهلكون على دراية بها. إن فهم التكنولوجيا والإجراءات الجديدة يمكن أن يساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات رعاية صحية مستنيرة.

هل تريد إظهار كيفية مقارنة علاج معين بالعلاج الأقدم؟ هل تحتاج إلى إظهار كيف تعمل الأدوية الجديدة على تحسين الصحة والرفاهية؟ سوف تنجز الصور المرئية المهمة.

5 طرق لاستخدام تصور بيانات الرعاية الصحية

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية البدء في استخدام التصور في مجال الرعاية الصحية، ففكر في الخيارات التالية. تعتبر كل واحدة منها مثالية لعرض أنواع معينة من البيانات بطريقة واضحة وموجزة ولا تُنسى.

الحاجيات التفاعلية

تسهل شاشات عرض البيانات التفاعلية على المستخدمين التفاعل مع بياناتك بطرق مختلفة. إنها شكل يلفت الانتباه. والأكثر من ذلك، أنها توفر عليك متاعب الاضطرار إلى إنشاء صور مرئية متعددة لعرض بياناتك.

تعد الأدوات التفاعلية مثالية إذا كنت تريد مقارنة البيانات بتنسيقات مختلفة. هل تريد أن تسهل على الأشخاص فرز البيانات حسب الموقع أو الفئة العمرية أو الجنس؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون الأداة التفاعلية هي ما تحتاجه تمامًا.

عيب الأداة التفاعلية هو أنها لا تسلط الضوء على موضوع واحد أو إحصائية واحدة. إذا كنت تحاول دفع الأشخاص إلى اتخاذ إجراء محدد، فقد لا تكون الأداة التفاعلية هي ما تحتاجه.

بدلاً عن ذلك، يمكن للأداة التفاعلية أن تساعد الأشخاص الذين يريدون معلومات شخصية. يمكنهم تقديم إجابات مخصصة بناءً على عمر الشخص أو جنسه أو وزنه أو موقعه أو معايير أخرى. تعتبر هذه الأداة مثالية لربط الأشخاص بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

الرسوم البيانية

الرسوم البيانية هي صور قوية ومتعددة الاستخدامات. غالبًا ما تتضمن المخططات والسحب الفقاعية. ويمكن أن تشمل أيضًا الرسوم البيانية الدائرية والصور التوضيحية.

تعتبر الرسوم البيانية رائعة لعرض معلومات مكثفة حول موضوع معين. يمكن أن يكون الأمر يتعلق بالرعاية الصحية الوقائية، أو أهمية التطعيمات، أو الحاجة إلى مسحات عنق الرحم بشكل منتظم. الاحتمالات لا حصر لها.

بالإضافة إلى، الحصول على الرسوم البيانية ثمانية أضعاف عدد الأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي كملخصات نصية. إذا كنت ترغب في زيادة الوعي حول موضوع مهم، فإن مخطط المعلومات البياني هو أداة مثالية لهذا المنصب.

الرسوم البيانية

يمكن أن تكون الرسوم البيانية بسيطة أو معقدة. يتم استخدامها غالبًا في الرسوم البيانية، ولكن يمكنك أيضًا إظهارها كرسومات مرئية مستقلة. هناك عدة أنواع من المخططات التي يمكنك الاختيار من بينها لعرض بياناتك بالطريقة الأكثر فعالية.

تقارن المخططات الشريطية بين عنصرين أو أكثر. تُظهر المخططات الخطية التقدم (أو عدمه) خلال فترة زمنية.

المخططات الدائرية تقارن أجزاء من الكل. يمكنهم إظهار النسبة المئوية للأشخاص المتأثرين بحالة ما. كما أنها مثالية لعرض المعلومات المالية.

تتباين المخططات الفقاعية بين القيم المختلفة للعناصر المختلفة. إذا كنت تريد تمييز أربع أو خمس إحصائيات مهمة في فئات مختلفة ولكن متشابهة، فاستخدم مخططًا فقاعيًا.

الرسوم البيانية تشبه المخططات الشريطية ولكن مع اختلاف مهم. في حين أن المخططات الشريطية تقارن العناصر، فإن الرسوم البيانية تظهر تكرار حدث معين.

تعتبر المخططات رائعة لتسليط الضوء على الإحصائيات في حقل ضيق. إنها تساعد جمهورك على تذكر نقطة واحدة واتخاذ إجراء بشأن هذه النقطة.

خرائط الحرارة

هل تحتاج إلى إظهار البيانات الجغرافية؟ ومن الممكن أن يكون انتشار مرض معين. يمكن أن يكون عدد مرافق الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة معينة.

تتيح الخرائط الحرارية للمستهلكين رؤية البيانات المستندة إلى الموقع في لمحة واحدة. يمكنهم أيضًا مقارنة البيانات عبر الولايات أو البلدان المختلفة.

المؤامرات المبعثرة

تكون المخططات المبعثرة مفيدة إذا كانت المتغيرات الخاصة بك مرتبطة ببعضها البعض. يمكنك استخدام مثل هذا المخطط لإظهار العلاقة بين الوزن والطول. ويمكنه أيضًا عرض معلومات حول معدل حالة صحية معينة.

على عكس العناصر المرئية الأخرى، لا يتم فهم المخططات المبعثرة على الفور. ستحتاج إلى توخي الحذر لتضمين نقاط البيانات الأكثر أهمية فقط. يمكن أن تساعد إضافة وسيلة إيضاح القراء على فهم البيانات في لمحة سريعة.

ماذا بعد؟

تعد مرئيات البيانات أداة أساسية يمكن لأي شركة رعاية صحية استخدامها للوصول إلى الجمهور. تساعد الصور المرئية على انتشار المعلومات المهمة بسرعة. فهي تساعد الأشخاص على فهم خياراتهم واتخاذ أفضل القرارات الطبية.

علاوة على ذلك، فإن إنشاء العناصر المرئية المخصصة الخاصة بك لم يعد أمرًا صعبًا كما كان من قبل. في الماضي، كان عليك الاستعانة بمصمم رسومات لإنشاء صورة مخصصة. الآن، ومع ذلك، يمكنك القيام بذلك بنفسك حتى لو كنت لا تعرف كيفية البرمجة.

Ion عبارة عن منصة مصممة لتسهل على أي شخص إنشاء محتوى تفاعلي. يمكنك إنشاء أي نوع من العناصر المرئية التي تحتاجها على المنصة. يوفر Ion أيضًا رمز تضمين لتسهيل مشاركة المحتوى الخاص بك على منصات متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك Ion الأدوات التي تحتاجها لإجراء اختبار A/B على العناصر المرئية لديك. يمكّنك هذا من التعرف على جمهورك بشكل أفضل والتحسن في الوصول إلى الأشخاص.

هل أنت مستعد للوصول إلى الأدوات التي تحتاجها لإنشاء صور جذابة للانتباه؟ إذا كان الأمر كذلك، فاطلب عرضًا توضيحيًا لمعرفة ما إذا كان Ion مناسبًا لشركتك.