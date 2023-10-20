ستساعدك المقالة التالية: القتال على نطاقات MySpace.com

قام موقع MySpace بخطوة مثيرة للاهتمام من خلال حماية نطاقات MySpace.com ذات العلامة التجارية والتي تم تسجيلها بواسطة مستخدمي MySpace.

لا يسمح موقع MySpace للشركات بالاستيلاء على الملفات الشخصية للمستخدمين الذين اختاروا مثل هذه الامتدادات المخصصة مثل myspace.com/google، أو myspace.com/mcdonalds، أو myspace.com/pepsi.

فيما يتعلق بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن وجود نطاق MySpace ذو العلامة التجارية قد يعني تعزيز الأعمال التجارية للشركة التي تدير مثل هذا الملف الشخصي والصداقات.

إذا وقع النطاق والملف الشخصي في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال مرسلي البريد العشوائي أو الكارهين لشركة معينة، تخيل السمعة السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا الملف الشخصي، ونشرات MySpace وحتى نتائج محرك البحث العضوي لمثل هذا المجال ( يفكر iHateStarbucks.com على سبيل المثال).

جون بويل SocialNext.com يقول أنه في الماضي، حاول موقع MySpace أخذ عنوان URL من مستخدم (فرقة مستقلة) وتخصيصه لبرنامج تلفزيوني من نوع FOX، Bones. أدى القيام بذلك إلى نتائج عكسية على سمعة MySpace وFOX بين قاعدة مستخدميها:

أنا متأكد من أن فوكس تعلم الدرس عندما أخذوا منه www.myspace.com/bones عنوان URL من فرقة إيندي لصالحهم برنامج تلفزيوني العظام. بمجرد تسرب الكلمات، احتج المستخدمون من خلال رسائل البريد الإلكتروني والنشرات مما أدى إلى ذلك ماي سبيس يعيد عنوان url إلى الفرقة.

لقد كانت تلك خطوة غبية جدًا من جانب موقع MySpace ولكنها نجحت بالنسبة للفرقة. لقد تلقوا الكثير من الصحافة، واستعادوا عنوان URL الخاص بهم وضاعفوا قائمة أصدقائهم إلى ما يقرب من 5000.

هل تعتقد أنه ينبغي لمستخدمي MySpace أن يكونوا قادرين على تسجيل عناوين URL الخاصة بـ MySpace بأسماء الشركات ذات العلامات التجارية؟