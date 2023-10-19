ستساعدك المقالة التالية: المائدة المستديرة لمحرك البحث: أفضل تغطية لمؤتمر البحث لعام 2007

نراهم في كل مؤتمر للتسويق عبر البحث، هؤلاء المدونون المشغولون، يحتلون الصف الأمامي بأكمله ويتقاتلون على منافذ الطاقة، ويكتبون ويلتقطون لقطات بينما يحاول الباقون منا الانتباه إلى المناقشة.

إنهم أول من يصل إلى قاعات المؤتمرات، حتى أنهم يتخطون وجبة الإفطار أو الغداء للحصول على مقعد جيد، ويضحون باحتياجاتهم الغذائية للحصول على السبق الصحفي أو الاقتباس الذي سيحصلون عليه على Sphinn والكثير من الروابط؛ تحويل مؤتمر البحث إلى ما يشبه المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض.

ونحن نحبهم لعملهم الشاق لأنه عندما نعود إلى المنزل من SES أو SMX ونتحقق من ملاحظاتنا، ندرك أننا لم نحصل على كل شيء… وقد فعلوا ذلك!

لقد قدم كل من Barry Schwartz وTamar Weinberg وLisa Barone وDavid Dalka وLee Odden وفريق TopRank الرائع وMarty Weintraub الكثير لصناعة البحث في تغطيتهم الدؤوبة، وحان الوقت لرد الجميل.

المرشحون لأفضل تغطية لمؤتمر البحث لعام 2007 هم:

و الفائز هو …. المائدة المستديرة لمحرك البحث!!

مع أكبر عدد من الأصوات وأعلى التقييمات، أخذت Search Engine Roundtable هذه الفئة إلى المدرسة! شكرًا لطاقم SER، وجميع المدونين الذين يغطون مؤتمرات البحث والنشر والإعلان.. أنتم تبقوننا على اطلاع عندما لا نستطيع مغادرة مكاتبنا.