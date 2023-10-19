ستساعدك المقالة التالية: المائدة المستديرة لمحرك البحث: أفضل مدونة لتحسين محركات البحث لعام 2007

وفي عام آخر، صوّتت مدونة أخرى كأفضل مدونة لتحسين محركات البحث (SEO) من قبل قراء مجلة محرك البحث. وفي عام 2005، حصل مات كاتس على الجائزة. في عام 2006، سيوموز.

المائدة المستديرة لمحرك البحث

لعام 2007، المائدة المستديرة لمحرك البحثيقدم فريق Barry Schwartz وTamar Weinberg باستمرار تغطية ممتازة لقضايا تحسين محركات البحث ومشرفي المواقع كما تمت مناقشتها في منتديات التسويق عبر البحث المختلفة التي يغطونها. من بين المؤلفين الإضافيين للمدونة كيم كراوس بيرج، وروبرت كيري، وكارولين شيلبي، وكريس بوجز، وبنجامين فايفر.

هذا الفريق ليس منتشرًا على المدونة بشكل مستمر، ولكنه يقوم بعمل لا تشوبه شائبة في تغطية مؤتمرات التسويق عبر البحث، والعمل كمراسلين، وإيصال الكلمة الطيبة من جلسات الجلسة إلى أولئك الذين لا يستطيعون الحضور.

تقوم المائدة المستديرة لمحرك البحث بعمل ممتاز في تغطية تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر محرك البحث (SEM) والنشر السياقي: ولكن للحصول على معلومات تحسين محركات البحث (SEO) في الوقت المناسب والتغطية المبكرة، فهي الأفضل وبكل شرف نطلق عليها لقب أفضل مدونة تحسين محركات البحث (SEO) لعام 2007.

SEOmoz وSEOBook

سيومز و SEO Book يحتل المركز الثاني في هذه الفئة، حيث حصل SEOmoz على إجمالي أصوات أكثر من Search Engine Roundtable، ولكن بدرجة أقل بشكل عام (50.8% من ناخبيهم صنفوهم فوق المتوسط ​​بينما صنفهم 57.3% من SER بـ 4 أو 5). .

حصل SEO Book أيضًا على عدد أكبر من الناخبين بشكل عام مقارنة بـ Search Engine Roundtable، لكن 52.7% من ناخبيهم صنفوهم بـ 4 أو 5.

وولف عواء وكبار المسئولين الاقتصاديين من قبل SEA

مايكل جراي عواء الذئب وبيل سلاوسكي تحسين محركات البحث عن طريق البحر كلاهما حصلا على أكبر عدد من الناخبين الذين صنفوهما بـ 4، وكلاهما كسر تصنيف 40٪ فوق المتوسط.

عندما بدأنا هذه الجوائز لأول مرة في عام 2005، تم إطلاق SEO بواسطة SEA للتو وأضفناها إلى هذا المزيج بسبب ممثل Bill وجودة المشاركات. إنها علامة إيجابية أن نرى أنه في غضون عامين، تنافست مدونتان مستقلتان كتبهما شخص واحد وليس فريق (ينتمي كتاب SEO أيضًا إلى هذه المجموعة) بشكل جيد.