ستساعدك المقالة التالية: المبادئ التوجيهية لخطة الأعمال الناشئة من أجل إطلاق ناجح

وتظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل ذلك 70% من الشركات يفشلون قبل أن يصلوا إلى عامهم الخامس.

تعتمد العوامل التي تؤدي إلى إغلاق كل شركة على الشركة والمالكين والسوق والعوامل الاقتصادية الخارجية. ولكن هناك اتجاهات بين الشركات التي تفشل:

نفد 38% من الأموال لتمويل المشروع

35% عرضوا منتجًا أو خدمة لم يكن السوق بحاجة إليها

20% لم يتمكنوا من التغلب على المنافس

19% لديهم “نموذج عمل معيب”

كيف تتجنب هذه المشاكل في عملك؟ وهنا يأتي دور خطة العمل. خطة العمل هي وثيقة تحدد كيفية عمل عملك. لا يمكنها إصلاح الفشل، ولكنها يمكن أن تعطيك خريطة طريق ترشدك نحو النجاح.

ستساعدك هذه المقالة على تصميم خطة عمل من الصفر، وتغطي سبب حاجتك إلى واحدة، وما يجب تضمينه، وبعض النصائح لخطة عمل قوية.

لماذا تحتاج إلى خطة عمل

نظرًا لأن بعض المؤسسات المالية تطلب من الشركات تقديم خطة عند السعي للحصول على قرض تجاري، فإن العديد من أصحاب الأعمال يربطون بشكل طبيعي خطة العمل بتأمين التمويل البنكي.

ومع ذلك، فإن خطط العمل تخدم العديد من الأغراض الأخرى. يمكنهم مساعدتك:

إقناع الناس بالاستثمار

تحدد خطة عملك مؤسستك وخطط عملك وعروضك. وبطبيعة الحال، يمكنك استخدامه لتقديم عملك للمستثمرين المحتملين وإثبات السلامة المالية لشركتك.

جذب الموظفين المهرة والحفاظ عليهم

تظهر الأبحاث التي أجريت على 600 شركة من شركة Zenefits ذلك 81% من الشركات انظر إلى معدل دوران الموظفين باعتباره “مشكلة مكلفة”. فلا عجب لماذا. تنفق المنظمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة 2.9 مليون دولار على استبدال العمال يوميًا ويكلف استبدال عامل واحد حوالي 20% من راتب العامل.

بطبيعة الحال، تريد توظيف الموظفين المناسبين منذ البداية. إن صياغة خطة عمل ومشاركتها مع المجندين المحتملين يمكن أن تساعدك على القيام بذلك.

لماذا؟ ستظهر خطة العمل الجيدة للمجندين المحتملين أن قيمك وأهدافك تتوافق مع رؤيتهم ومهاراتهم. سوف يفيد هذا التوافق كلا منكما، حيث سيكون موظفوك أكثر سعادة، وستجذب الشخص المناسب للوظيفة.

تقييم فكرة عملك

لا تحتاج بالضرورة إلى بناء خطة عملك لأشخاص آخرين. تعد كتابة خطة عملك طريقة رائعة لتقييم أفكارك وتوحيد أفكارك حتى تتمكن من التخطيط لمشروعك بعناية.

دعنا نعود إلى أسباب فشل الشركات الناشئة. كان من الممكن أن يخفف التخطيط الأفضل من العديد من المشكلات – مشكلات التسعير والتكلفة، وسوء توقيت المنتج، ونقص احتياجات السوق، وسوء إدارة رأس المال. يمكن أن تساعدك خطة العمل على التخطيط بشكل أفضل.

ابحث عن شريك تجاري

وأخيرًا، فإن صياغة خطة عمل تمنحك خريطة طريق لتقديمها إلى شركاء الأعمال المحتملين والمؤسسين المشاركين. ستساعدك خريطة الطريق هذه في العثور على الشريك المناسب، لأنه بمجرد أن تعرف ما يحتاجه عملك لتحقيق النجاح، سيكون من الأسهل العثور على شريك لديه الدافع للوصول إلى هناك.

بالإضافة إلى ذلك، ستظهر الخطة السليمة أنك جاد بشأن مشروعك. في النهاية، هل تفضل الانضمام إلى شركة ناشئة ذات اتجاه محدد بوضوح أم إلى شركة ناشئة تقول إنها “ما زالت تكتشف الأمور؟”

الأقسام الرئيسية التي يجب تضمينها في خطة عملك

على الرغم من أن كل خطة عمل ستبدو مختلفة قليلاً، إلا أن معظم الخطط تتضمن ثمانية أقسام رئيسية:

ملخص تنفيذي

اهداف العمل

منتجات وخدمات

فرص السوق

المبيعات والتسويق

إدارة

اللوجستية والعمليات

تحليل مالي

دعونا نغطي هذه الأقسام بالتفصيل الآن:

ملخص تنفيذي

الملخص التنفيذي هو مخطط يلخص خطة عملك. لتسهيل كتابة الملخص التنفيذي، قم بإنشائه أخيرًا من خلال الاستفادة من بقية خطتك.

يجب أن يمتد ملخصك التنفيذي بشكل مثالي من نصف صفحة إلى صفحة واحدة. لا تحتاج إلى إضافة الكثير من التفاصيل إلى الملخص التنفيذي، حيث أن الغرض الأساسي منه هو إثارة اهتمام القارئ.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب تضمينها:

عملك “لماذا”

وصف العروض الخاصة بك

هدفك و1-3 من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيس مدى تقدمك نحو تحقيقه

ملخص للسوق الذي تعمل فيه شركتك

ملخص لنموذج عملك

حيث تهدف إلى أن تكون خلال 12 – 26 شهرًا

نظرة عامة على خطط التمويل الخاصة بك (بما في ذلك مقدار الأموال التي تحتاج إلى جمعها)

يمكنك أيضًا أن تبدأ بخطاب المصعد الخاص بك إذا كنت تريد أن تبدأ بقوة. العرض التقديمي المصعد (يُطلق عليه أحيانًا “خطاب المصعد”) عبارة عن اقتراح مدته 30 إلى 60 ثانية يستخدم لجذب انتباه شخص ما.

فيما يلي مثال على عرض تقديمي للمصعد من Hux:

اهداف العمل

يقدم قسم “أهداف العمل” (يُسمى أحيانًا قسم “النظرة العامة والأهداف”) للقراء مقدمة أكثر تفصيلاً عن عملك.

يجب أن يجيب هذا القسم على خمسة أسئلة رئيسية:

“ما هي فكرة عمل (العلامة التجارية)؟”

“ماذا تفعل (العلامة التجارية) ولماذا؟”

“من يدير (العلامة التجارية)؟”

“من هو المدرج في السوق المستهدف لـ (العلامة التجارية)؟”

“ما هو هدف (العلامة التجارية)؟”

يتسم هذا القسم بالمرونة الشديدة، لذا فهو أيضًا مكان رائع لتوضيح أي رؤى خيرية لديك، وأي مبادرات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ترغب في تنفيذها، وبيان مهمتك.

العديد من أجزاء هذا القسم ذاتية، لذلك لن نغطيها بمزيد من التفاصيل. بدلاً من ذلك، دعونا نركز على أمرين رئيسيين: أهدافك والسوق المستهدف.

يجب أن يقدم قسم أهداف عملك للقراء هدفًا واضحًا والعديد من الأهداف لمساعدتك في الوصول إلى هناك. الأهداف هي أهداف شاملة وطويلة المدى، في حين أن الأهداف هي أهداف قصيرة المدى تقاس بمؤشرات الأداء الرئيسية. على سبيل المثال، “بيع أنظمة مكبرات الصوت من الدرجة الأولى” هو هدف، و”الزيادة”. Instagram “زيادة المتابعين بنسبة 10% باستخدام الهاشتاجات الذكية” هو هدف.

يجب أن يحدد هذا القسم من خطة عملك أيضًا السوق المستهدف بشخصيات المشتري. تصف شخصية المشتري السوق المستهدف بخصائص عامة مثل العمر والجنس والعرق ومستوى التعليم والاهتمامات والدوافع والتحديات.

فيما يلي مثال لشخصية المشتري للاستفادة منه:

المنتجات والخدمات

يحتوي قسم “المنتجات والخدمات” في خطتك على ما تعتقد أنه ينبغي أن يحتوي عليه بالضبط: وصف تفصيلي لعروضك. هذا يتضمن:

غرض المنتج

خطط التصنيع أو الشراء (بما في ذلك خريطة طريق المنتج)

الاعتبارات القانونية لتطوير المنتج

سمات

استراتيجية التسعير

وكيف يقارن بالمنتجات الأخرى

يجب أن يوضح هذا القسم أيضًا عرض البيع الفريد (USP) لعروضك. عرض البيع الفريد الخاص بك هو “الشيء” الذي يجعل عرضك متفوقًا على المنتجات أو الخدمات المنافسة.

AAMI مثال ممتاز إذا كنت تبحث عن الإلهام. إن USP الخاص بـ AAMI هو “القائمون بالتأمين”، وتؤكد AAMI أنها شركة تأمين “ستبذل كل ما في وسعها من أجل “جعل حياتك أسهل”.

فرص السوق

يصف قسم “فرص السوق” البيئة الخارجية للسوق التي ستعمل فيها علامتك التجارية. وبالطبع، لا يشمل هذا مجال عملك وقطاعك فحسب، بل يغطي أعمالك الأخرى أيضًا.

سوف تحتاج إلى إجراء أبحاث سوقية واسعة النطاق حول الصناعة المقترحة لبناء هذا القسم. يمكن أن يساعد إجراء تحليل SWOT وPESTEL في هذا الأمر.

ينظر تحليل SWOT إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في المنظمة. خاصة:

نقاط القوة تغطي المزايا

نقاط الضعف تغطي العيوب

تغطي الفرص العوامل التي يمكن للعلامة التجارية استخدامها للنمو وزيادة الأرباح

تغطي التهديدات العوامل التي يمكن أن تعرقل نمو العلامة التجارية ونزاهتها وربحيتها

تعتبر نقاط القوة والضعف داخلية بالنسبة لعلامتك التجارية، بينما تتعلق الفرص والتهديدات بالعوامل الخارجية.

ينظر تحليل PESTEL إلى العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية التي تؤثر على العلامة التجارية بشكل إيجابي وسلبي. إليك ما يتضمنه تحليل PESTEL:

بمجرد إجراء تحليل SWOT وPESTEL، قم بإنهاء قسم “فرص السوق” الخاص بك عن طريق الإجابة على هذه الأسئلة:

ماذا يحتاج السوق؟

كيف سينمو السوق خلال سنة أو سنتين أو خمس سنوات؟

كيف سيلبي عرض (العلامة التجارية) احتياجات السوق؟

المبيعات والتسويق

يشرح قسم “المبيعات والتسويق” كيفية تسويق علامتك التجارية وعروضك. هناك ثلاثة أجزاء مهمة لهذا القسم:

استراتيجية تحديد المواقع إطار استراتيجية التسويق استراتيجية العلاقات العامة

أولا، تحتاج إلى تغطية استراتيجية تحديد المواقع الخاصة بك. تحدد إستراتيجية تحديد المواقع الخاصة بك هوية علامتك التجارية (أو كيف تريد أن يتذكر الناس علامتك التجارية).

لفهم كيف تبدو استراتيجية تحديد المواقع عمليا، راجع هذا الإعلان من Honey:

إنه يضع Honey كمساعد تسوق ودود يساعد المستخدمين على “توفير الوقت والمال”.

قم بتطوير بيان تحديد المواقع لشرح استراتيجية تحديد المواقع الخاصة بك. يتضمن هذا البيان ما تفعله، والسوق المستهدف، وما يجعلك مميزًا، وما تفعله للعملاء. قد ترغب في استخدام قالب مثل: “(العلامة التجارية) تساعد (السوق المستهدف) على (ما تفعله) لأن (العلامة التجارية) تقدم (ما يجعلك مميزًا).”

ثانية، بناء الإطار التسويقي الخاص بك. إطار التسويق عبارة عن خريطة طريق مفصلة تشرح كيف ستحقق أهدافك التسويقية. ستحتاج إلى التفكير في قنوات تسويقية كهذه عند تصميم إطار العمل الخاص بك:

إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

إعلانات الدفع مقابل النقرة (PPC).

وسائل التواصل الاجتماعي

تسويق المحتوى

التسويق عبر البريد الإلكتروني

التسويق خارج الإنترنت (بما في ذلك التسويق عبر البريد واللوحات الإعلانية والتلفزيون والراديو)

ثالثًا، قم بتصميم إستراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك. تحدد استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك كيفية التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة وأي شخص يتأثر بعلامتك التجارية.

كجزء من تطوير استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك، سوف تحتاج إلى ذلك بناء موقع على شبكة الإنترنتوتطوير صوت العلامة التجارية وإنشاء قنوات اتصال مع العملاء. يمكن أن تتضمن هذه القنوات البريد الإلكتروني لخدمة العملاء، أو رقم الهاتف، أو chatbot على وسائل التواصل الاجتماعي، أو chatbot على موقع الويب.

قم ببناء خطة لإدارة الأزمات لإضافة تفاصيل إضافية إلى قسم العلاقات العامة.

إدارة

يصف قسم “الإدارة” كيف ستتعامل مؤسستك مع الإدارة والتوظيف وعلاقات الموظفين. لتقديم هذا القسم، قم بوصف التسلسل الهرمي لشركتك وحدد الأدوار التي سيلعبها المديرون والموظفون في المؤسسة.

ثم حدد ثقافة شركتك. إن تطوير ثقافة شركة قوية سيساعدك على إنشاء مكان عمل أكثر إنتاجية، وجذب موظفين أفضل، وبناء الكيمياء والتواصل بين أعضاء الفريق. عندما تبدأ ثقافة شركتك في التشكل بمجرد إطلاقها، فمن الضروري تضمينها في خطة عملك.

قد ترغب في استخدام بعض هذه الصفات لوصف ثقافتك:

التعاونيه

متصل

متعاطف

مرن

هزار

سعيد

شامل

إبداعي

تحفيز

رعاية

تدريجي

استرخاء

محترم

مجزي

شفاف

الترحيب

وأخيرا، يجب أن تحدد كيف تخطط لإدارة موظفيك. وهذا يشمل كيف ستتعامل إدارة عبء العمل لضمان عدم إرهاق الموظفين. كما نعلم أن مزاج الناس تؤثر على إنتاجيتهموالتفكير الإبداعي وقدرات اتخاذ القرار، فإن إدارة أعباء عمل الأشخاص أمر حيوي للحفاظ على سعادة موظفيك وصحتهم.

اللوجستية والعمليات

يغطي قسم “اللوجستيات والعمليات” “كيفية” علامتك التجارية. ويتضمن وصفًا تفصيليًا لما يلي:

عملية التصنيع الخاصة بك

خطط تسليم المنتجات والشحن

خطط البحث والتطوير

احتياجات وخطط التوظيف

خطط البائعين والموردين

ادارة المخزون

الاعتبارات القانونية (بما في ذلك أي براءات اختراع وعلامات تجارية وتأمين وتراخيص وتصاريح وحقوق نشر تحتاجها)

يجب عليك أيضًا تحديد أي أدوات وبرامج ستستخدمها في هذا القسم. يتضمن ذلك أنظمة الموارد البشرية وكشوف المرتبات وأدوات التسويق والإعلام وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM).

على الرغم من أن اختيار الأدوات المناسبة قد يبدو أمرًا صعبًا، إلا أن هناك العديد من الخيارات الرائعة للاختيار من بينها. يمكنك التنفيذ FactoHR للإدارة الدقيقة لنظام الموارد البشرية والرواتب لديك، وإشارة إلى مراقبة الوسائط، وSalesforce كأداة لإدارة علاقات العملاء.

تحليل مالي

أخيرًا، يجب عليك اختتام خطة عملك بتحليل مفصل لأموال عملك. هناك خمس وثائق رئيسية يجب تضمينها:

1. الميزانية العمومية، التي توضح الأصول والالتزامات والأرباح وحقوق المساهمين

2. بيان الدخل (أو “بيان الربح والخسارة”)، الذي يوضح الإيرادات والنفقات المتوقعة حتى يتمكن القراء من معرفة ما إذا كانت شركتك ستصبح مربحة أم لا

3. بيان التدفق النقدي الذي يوضح كيف ستنفق شركتك رأس مالها. تتضمن هذه الوثيقة جميع النفقات – أجور الموظفين وتكاليف المخزون والتكاليف التشغيلية.

4. ميزانية التشغيل، والتي توضح الإيرادات والنفقات المتوقعة لفترة معينة (مثل الربع)

5. تحليل التعادل، الذي يوضح متى سيصل عملك إلى نقطة التعادل. عندما تتعادل الأعمال التجارية وتصبح مربحة، تصبح الإيرادات أعلى من النفقات.

سيعتمد نطاق هذا القسم على سبب إنشاء خطة العمل. إذا كنت تبحث عن مستثمرين أو شريك أو قرض، فقد تحتاج إلى استشارة محلل مالي أو محاسب لوضع هذه التوقعات المالية معًا. وإلا فإن التوقعات الداخلية سوف تنجح.

يمكن القول إن قسم “التحليل المالي” هو أحد أهم الأجزاء في خطة عملك، لذا فإن الأمر يستحق قضاء المزيد من الوقت في هذا القسم. اجعلها جذابة وجذابة. على سبيل المثال، قد ترغب في إنشاء رسومات فيديو ورسوم بيانية ورسوم بيانية ومخططات لتسليط الضوء على الشخصيات الرئيسية.

نصائح لخطة عمل عظيمة

الآن بعد أن عرفت ما تتضمنه خطة العمل، فأنت على استعداد تقريبًا لإنشاء خطتك الخاصة. فيما يلي نصيحتان يمكن أن تساعدك في كتابة خطة عمل بفعالية.

قم بإنشاء خطة إضافية من صفحة واحدة

الخطة المكونة من صفحة واحدة هي نسخة مرئية وموجزة لخطة عملك. تشبه هذه الخطة المختصرة ورقة الغش أو الملخص التنفيذي المبني على الصور. وبطبيعة الحال، إنها وثيقة رائعة يمكن تقديمها للمستثمرين المحتملين خلال العرض التقديمي أو للموظفين الجدد أثناء التدريب.

لإنشاء خطة من صفحة واحدة، خذ النقاط الرئيسية لكل قسم من أقسام خطة العمل وقم بتلخيصها في نقاط منقطة. ثم قم بإضافتها إلى قالب خطة العمل مثل هذا:

تحقق من وجود أخطاء إملائية ونحوية سيئة

تخيل هذا: تحضر عرضًا تقديميًا للمستثمر، وعندما تفتح نسخة من خطة العمل الجديدة التي تم تقديمها لك، يوجد خطأ إملائي في خطة التسويق والمبيعات. ما هو نوع الانطباع الذي سيعطيك هذا عن العمل؟ هل ستستمر في الاستثمار؟

يمكن أن يؤدي سوء التهجئة والنحو إلى إبعاد المستثمرين، لأنه يجعل خطتك تبدو متسرعة وغير مدروسة. لتجنب ذلك والحفاظ على خطتك تبدو احترافية، استخدام المدقق الإملائي والنحوي مثل Grammarly أو ProWritingAid أو تطبيق Hemingway.

إنشاء خطة عمل ناجحة للحصول على ميزة تنافسية

يعد إنشاء خطة عمل جيدة بمثابة فن أكثر من كونه علمًا. ومع ذلك، لا يمكن أن تخطئ إذا قمت بتضمين هذه الأقسام في خطتك:

ملخص تنفيذي

اهداف العمل

منتجات وخدمات

فرص السوق

المبيعات والتسويق

إدارة

اللوجستية والعمليات

تحليل مالي

تركز الخطط الممتازة على مواردك المالية، وتتطلب تحليلًا شاملاً للسوق، وتقدم عملك في ضوء إيجابي (ولكن ليس منمقًا). قبل كل شيء، فإنها تظهر “الشيء” الذي يجعل علامتك التجارية مميزة.