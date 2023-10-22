ستساعدك المقالة التالية: المجال والمحلية ومشاكل البحث في المدونات

المجال والمحلية ومشاكل البحث في المدونات

كما تتذكر من حيث توقفنا عن قصتنا آخر مرة، كان عدد المدونات يتضاعف كل ستة أشهر ولدينا الآن أكثر من 35 مليون مدونة (حسب موقع Technorati). تم إطلاق Sphere، وهو محرك بحث جديد للمدونات، رسميًا اليوم. إنها تحصل على مراجعات إيجابية (انظر ام مالك لمزيد من التفاصيل، تك كرانش وتحديث لورين هنا في مجلة محرك البحث).

تظهر المدونات حاليًا في نتائج البحث، لكن المحركات الرئيسية لها وجهات منفصلة للبحث “الحقيقي” في المدونات. لكني كمستهلك مهتم بالمعلومات مهما كان مصدرها. لا أريد الانتقال إلى محرك البحث “أ” للحصول على النتائج “العادية” ومحرك البحث “ب” للحصول على نتائج المدونة. لا أعلم أن النتائج قد تكون مختلفة أو أهتم بصراحة.

يمثل محتوى/بحث المدونة مشكلة خاصة بالنسبة إلى Local. هناك أطنان وأطنان من المعلومات المحلية القيمة في ما يسمى بعالم المدونات (ومن هنا جاء اسم “المجال”) وهي مدفونة وغير مرئية لمعظم المستهلكين. محتوى المدونة يشبه الكلام الشفهي. أين يمكنني العثور على أفضل ميكانيكي سيارات وأفضل مقاول تنسيق الحدائق وأفضل مطعم بيتزا؟

على سبيل المثال، إليك بحث Sphere عن “مطاعم سان فرانسيسكو.” هناك الكثير مما لا صلة له بالموضوع هنا، بما في ذلك رابط لهذه المدونة في منتصف الصفحة، ولكنك ترى أيضًا إمكانية التقاط المعلومات التي ينشرها يوميًا الملايين والملايين من الأشخاص الذين يتحدثون عن الشركات المحلية والثقافة المحلية وما إلى ذلك، في منطقتهم (على أساس عالمي). هذا هو ما يفترض أن تدور حوله “التنسيقات الدقيقة” – هيكلة محتوى المدونة لتسهيل البحث/الفهرسة فيه.

إن استخراج تلك المعلومات المحلية ودمجها في نتائج البحث المحلية أو جعلها في متناول المستهلكين على أي مستوى سيكون ذا قيمة كبيرة. في الواقع، سيكون محرك بحث المدونات الفعال حقًا بمثابة أداة بحث محلي أفضل من أفضل موقع للسنة الدولية للبقول أو وجهة بحث محلي – بسبب محتوى الكلام الشفهي هذا.

ما نحتاج إلى رؤيته بشكل أساسي هو دمج محتوى المدونة مع نتائج البحث العامة حتى يتمكن المستهلكون من الحصول، في مجموعة نتائج واحدة، على النطاق الكامل من المعلومات ذات الصلة. وبسبب هذا النقص في التكامل، يعد البحث في المدونات بالتأكيد مجالًا للفرص لشخص ما – ربما Sphere.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.