ستساعدك المقالة التالية: المحتوى المسور مقابل المحتوى غير المسور: ما هو الأفضل لاستراتيجية التسويق الخاصة بك؟

كمسوق، هل يجب عليك تقديم محتوى مسور؟

بعد إنشاء جزء من المحتوى، يتعين عليك التفكير في استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك وتحديد كيفية توزيع المحتوى الخاص بك ومن سيتمكن من الوصول إلى المحتوى الخاص بك وكيف.

هل يجب أن يكون المحتوى متاحًا مجانًا لكل زائر للموقع؟ أم يجب أن يكون هناك ثمن يجب دفعه مقابل الوصول إلى المحتوى؟

لن تكون الإجابات على هذه الأسئلة هي نفسها بالنسبة للجميع.

دعنا نلقي نظرة على الخيار الذي يمكن أن يكون الأفضل لاستراتيجيتك التسويقية.

ما هو المحتوى المسور؟

المحتوى المسور هو محتوى لا يمكن الوصول إليه إلا بعد قيام القارئ بتنفيذ بعض الإجراءات.

في الغالبية العظمى، يتعلق هذا الإجراء بتقديم القارئ لجزء من تفاصيل الاتصال الخاصة به.

وفي بعض الحالات، يتضمن الإجراء الإجابة على بعض الأسئلة.

في جميع الحالات، غرض المسوق من الحصول على محتوى مسور هو الحصول على معلومات حول القارئ غير متوفرة بطريقة أخرى.

فيما يلي مثالان كلاسيكيان للمحتوى المسور:

HubSpot

نيل باتيل

ما هي أنواع المحتوى التي قد تكون مسورة؟

لا توجد قواعد صارمة وسريعة بشأن أنواع المحتوى الذي قد يتم حظره.

الأمر متروك لك تمامًا أيها المسوق.

تتضمن بعض أنواع المحتوى النموذجية المسورة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أوراق بيضاء

ندوات عبر الإنترنت

الكتب الإلكترونية

أشرطة فيديو

العروض التوضيحية للمنتج

المحتوى المقيد قانونيا

وفي كل هذه الحالات، المحتوى المسور هو المحتوى الذي يتمتع بنوع من الجذب المقنع للقارئ.

عادةً ما يكون المحتوى شيئًا لا يتم تقديمه في أي مكان آخر.

Note الذي – التي عادةً ما يتطلب المحتوى المقيد قانونيًا فقط الإجابة بنعم أو لا على سؤال “هل عمرك يزيد عن 21 عامًا؟”

غالبًا ما يتم استخدام هذا النوع المحدد من المحتوى المسور في مواقع المقامرة أو المواقع التي تبيع منتجات محظورة، مثل القنب.

ما هو المحتوى غير المقيد؟

المحتوى غير المحمي هو محتوى متاح بسهولة لأي شخص يزور موقع الويب الخاص بك.

على سبيل المثال، إذا كان لديك موقع ويب للطهي، فقد يكون لديك وصفات على موقع الويب تتوافق مع صور الأطباق المحضرة.

تقدم معظم مواقع الويب محتوى غير مقيد.

يقدم بعضها، مثل العديد من المواقع الإخبارية، مزيجًا من المحتوى المسور وغير المسور.

في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يتم تمييز المحتوى المسور برمز القفل، حتى يتمكن القراء من معرفة المحتوى المحظور مسبقًا والمحتوى غير المحظور.

في هذا المثال، كل المحتوى متاح مجانًا، بدون بوابات للدخول مثل هذه:

في المثال أدناه، بعض المحتوى محمي والبعض الآخر ليس كذلك:

من ناحية أخرى، كل محتوى Yahoo غير محمي:

لماذا يستخدم المسوقون المحتوى المسور؟

تعتبر بوابات المحتوى أداة قيمة للمسوقين.

إذا استخدمت بحذر، فإنها يمكن أن تكون أداة قوية. وذلك لأن المسوقين يحاولون التسويق للعملاء المحتملين.

لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك أيضًا – أو بشكل مباشر – بدون معلومات الاتصال الخاصة بالقراء.

السبب الرئيسي لماذا يستخدم المسوقون المحتوى المسور؟ تقود الجيل أو لتنمية قائمة التسويق الخاصة بهم.

إذا كنت مسوقًا وتحتاج إلى عملاء محتملين أو تحتاج إلى تطوير قائمة التسويق الخاصة بك، فقد يكون وجود محتوى مسور بمثابة استراتيجية تسويقية جيدة بالنسبة لك.

فوائد المحتوى غير المقيد في استراتيجية التسويق الخاصة بك

هناك العديد من الأسباب الوجيهة التي تجعل معظم المواقع تقدم محتوى غير مقيد متاحًا لقرائها.

يهدف المحتوى غير المحمي إلى التعزيز تحسين محركات البحث وزيادة إعتراف بعلامة تجاريةويمكنها أن تفعل ذلك بفعالية كبيرة.

يمكن للمحتوى غير المقيد أن يجذب القراء بشكل عضوي باستخدام الكلمات الرئيسية واستراتيجيات التسويق الأخرى.

وبما أنه غير مسور، فمن المرجح أن يعود هؤلاء القراء مرارًا وتكرارًا، على مدى فترات طويلة من الزمن.

وخير مثال على ذلك هو صفحة Yahoo الرئيسية. على Yahoo، يتمتع زوار الموقع بوفرة من المحتوى غير المقيد للاختيار من بينها، حول مجموعة من المواضيع التي تشمل الترفيه والأخبار والأزياء والمزيد.

تعد Yahoo مثالًا رائعًا لاستراتيجية التسويق الناجحة لأن قراءها يعودون يوميًا أو حتى عدة مرات يوميًا.

ولا تأتي عائدات ياهو من القراء، بل من المواقع التي يربطونها على مواقعهم، والتي هي أيضاً في أغلبها محتوى غير مقيد.

متى يجب أن يكون المحتوى مسورًا؟

اعتمادًا على استراتيجية التسويق الخاصة بك، ستحتاج إلى اتخاذ قرار داخليًا بشأن الوقت الذي يجب فيه حظر المحتوى.

ولكن في الأساس، يمكن أن يكون المحتوى المسور مفيدًا عندما يكون لديك أهداف معينة يجب تحقيقها.

وهي تشمل توليد العملاء المحتملين:

زيادة المبيعات

تحليلات أكثر دقة

مزيد من المعلومات حول زوار الموقع

تجزئة قائمة البريد الإلكتروني

باختصار، إذا كنت بحاجة إلى المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من زوار موقعك باستخدام المحتوى المسور، فمن المحتمل أن يكون لديك على الأقل بعض المحتوى المسور على موقعك لأغراض تسويقية مثل تسويق العملاء المحتملين المؤهلين فكرة جيدة.

تذكر، رغم ذلك، لمجرد أن بعض المحتوى الخاص بك محمي، فهذا لا يعني أن كل المحتوى الخاص بك يجب أن يكون مسورًا.

فقط في الحالات التي تكون فيها معلومات الموقع مقيدة قانونيًا، يجب عليك وضع كل المحتوى الخاص بك خلف البوابة.

اختيار المحتوى الذي سيتم بوابته

إذًا كيف يختار المسوق نوع المحتوى الذي يجب أن يكون مسورًا؟

في جوهر الأمر، إذا كان المحتوى الخاص بك مسورًا، فيجب أن يستوفي المعايير التالية:

يجب أن يكون محتوى ممتازًا

يجب أن تكون ذات صلة باحتياجات القراء أو رغباتهم

يجب أن يكون غير قابل للوصول في أي مكان آخر

قم بمراجعة هذه القائمة وأجب بصدق عن كل جزء من المحتوى الذي تفكر في وضعه خلف البوابة.

إذا لم تستوفي المعايير الثلاثة، فمن المحتمل ألا يكون الأمر يستحق أن يقدم القراء معلومات الاتصال الخاصة بهم للوصول إليها.

إذا كان المحتوى الخاص بك يستوفي جميع هذه المعايير الثلاثة، فقد يكون إبقاؤه مسورًا هو الخطوة التسويقية التي ترشدك إلى تجاوز العقبة.

فقط كن على علم أنك لن ترى نتائج فورية.

لا تزال هناك حاجة إلى تدفق مستمر من المحتوى الجديد غير المقيد للحفاظ على تدفق حركة المرور إلى موقعك والحفاظ على عودة الزائرين للحصول على المزيد.

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