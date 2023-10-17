ستساعدك المقالة التالية: المحتوى المطلوب من المصدر: فوائد تحسين محركات البحث (والعيوب؟)

في بعض الأحيان يكون من المفيد جدًا العودة إلى الأساسيات وتحسين تقنيات تحسين محركات البحث القديمة الجيدة التي قد تنساها. شركة نفط الجنوب (“المحتوى المطلوب من المصدر” أو “التحميل الأمامي”) هو أحد هذه التقنيات التي يتم دمجها بشكل أساسي وضع المحتوى بالقرب من البداية من الصفحة ممكن و باستخدام CSS لعرض عناصر الصفحة حيث “ينتمون”.

إليك مثال بسيط جدًا: هذا ما تراه في الجزء العلوي من ملف شائع جدًا مدونة: (1) الرأس (+ (2) التنقل) => (3) العمود الأيسر => (4) المحتوى => (5) العمود الأيمن – هذه هي الطريقة التي يتم عرضها بها:

لذلك نتوقع أن نرى استمرار حظر المحتوى بعد العمود الأيسر في مصدر الصفحة…. ولكن بدلاً من ذلك نرى المحتوى أقرب بكثير إلى الأعلى، مباشرة بعد التنقل بالرأس (يمكنك أيضًا التحقق من ذلك باستخدام متصفح SEO):

يعد المحتوى المطلوب من المصدر مفيدًا بشكل خاص لتحسين محركات البحث للأسباب التالية:

يسمح بإعطاء البروز للأقسام المحسنة للكلمات الرئيسية لموقعك (على سبيل المثال، المحتوى الموجود أعلى شريط التنقل)؛

لموقعك (على سبيل المثال، المحتوى الموجود أعلى شريط التنقل)؛ يسمح بإظهار العناكب عناصر الصفحة الفريدة أولاً – قبل العناصر على مستوى الموقع (على سبيل المثال، المقالة قبل التنقل على مستوى الموقع)؛

– قبل العناصر على مستوى الموقع (على سبيل المثال، المقالة قبل التنقل على مستوى الموقع)؛ يسمح بإجراء البحث العناصر القابلة للزحف أعلاه الكتل التي يتم تجاهلها بواسطة روبوتات البحث (على سبيل المثال، المحتوى الموجود أعلى عناصر الفلاش أو جافا سكريبت).

ومن هذه التقنية ما يلي:

عدم ظهور العناصر “غير المرغوب فيها” (مثل التنقل والترحيل وما إلى ذلك) كمقتطف في نتائج البحث؛

يتم تحميل المحتوى المهم والمفيد أولاً (معدل ارتداد أقل بسبب التحميل البطيء للصفحات)؛

تصنيفات أفضل (تعطى الأولوية لهذا المحتوى الموجود مباشرة بعد عنصر).

الوحيد (لم أشعر بنفسي أبدًا ولكن سمعت تقرير مشرفي المواقع الآخرين) يتضمن بعض مشكلات التوافق عبر المتصفحات. سأكون حريصًا على التعرف عليهم.