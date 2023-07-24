ستساعدك المقالة التالية: المدونة مقابل البودكاست: 14 اختلافًا رئيسيًا – كيف تقرر أيهما تبدأ (أولاً) لعملك

هل تحاول تحديد ما إذا كنت تريد إنشاء ملف بلوق مقابل البودكاست؟ تعد كل من المدونات والبودكاست أدوات رائعة لإيصال رسالتك إلى هناك وبناء جمهور عبر الإنترنت والوصول إلى أهداف عملك.

لكن ما الذي يجب أن تذهب إليه؟

تتم أحيانًا مناقشة التدوين والبودكاست في نفس الوقت – لكنهما مختلفان تمامًا ، حيث يتضمنان مهارات ومعدات وأساليب مختلفة.

لا تريد قضاء أسابيع أو شهور أو حتى سنوات في العمل على مدونة فقط لتكتشف أن البودكاست كان سيساعدك في الوصول إلى أهدافك بشكل أسرع – أو العكس.

سنلقي نظرة على ماهية المدونات والبودكاست بالضبط ، وكيف تختلف ، وأنواع الأعمال التجارية الأفضل بالنسبة لها.

المدونة مقابل البودكاست: 14 اختلافًا وكيفية تحديد أيهما يبدأ (أولاً)

المدونة مقابل البودكاست: ما الفرق؟ 5 أسباب لبدء مدونة (أولاً) 5 أسباب لبدء تشغيل بودكاست (أولاً) المدونة مقابل البودكاست: أيهما أفضل لعملك؟ هل يمكنك بدء مدونة وملف بودكاست في نفس الوقت؟ جرب بنفسك (وتتبع نجاحك)

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

سريع جدًا ، سواء قررت استخدام التدوين أو البث الصوتي أولاً (في الوقت الحالي) ، أريدك أن تضع إشارة مرجعية على دليلي النهائيين اللذين سيعلمك إياك كل شئ تحتاج إلى معرفة كيفية البدء في مسار ناجح مع هاتين المنصتين:

الآن ، دعنا ندخل في تحليلنا لكيفية اختلاف التدوين والبودكاست.

ما الفرق بين المدونة والبودكاست؟

المدونة هي نوع من مواقع الويب ذات محتوى جديد منتظم. قد تكون هذه قصصًا إخبارية أو مقالات أو حتى قصائدًا أو قطعًا من الخيال.

إذا كنت تقوم بالتدوين لدعم نشاط تجاري ، أو إذا كانت مدونتك هي حجر الزاوية في عملك ، فمن المحتمل أن تكتب مقالات تجذب العملاء المحتملين. أنت بحاجة إلى حساب استضافة الويب لبدء مدونة.

يشبه البودكاست برنامجًا إذاعيًا عبر الإنترنت يحتوي على حلقات منتظمة. من المحتمل أن يكون لها موقع ويب مصاحب ، لكن لا يجب أن يكون كذلك.

يمكن الوصول إليه عادةً من خلال خدمات مثل iTunes و Spotify و Stitcher. أنت بحاجة إلى نظام أساسي لاستضافة البودكاست لبدء البث الصوتي.

الفرق الأكثر وضوحًا بينهما هو الوسيط. تتم كتابة منشورات المدونة – على الرغم من أنها يمكن ، ويجب أن تتضمن عادةً ، صورًا. يتم التحدث بالبودكاست.

تدير بعض الشركات مدونة وبودكاست. على سبيل المثال ، يمتلك Darren Rowse مدونة ProBlogger بالإضافة إلى بودكاست ProBlogger.

لدى مايكل حياة مدونة على موقعه الإلكتروني بالإضافة إلى برنامجي بودكاست: Lead to Win (يستضيفه مايكل وابنته Megan) و Focus on This (بقيادة فريق مايكل).

Note على الرغم من أن كل من دارين ومايكل لم يطلقوا ملفاتهم الصوتية على الفور. أسسوا مدوناتهم أولاً ، ثم تحولوا إلى البث الصوتي.

إذن هل يجب أن تبدأ مدونة أو بودكاست؟ ايهما افضل؟ حسنًا – هذا يعتمد. هناك مزايا (وعيوب) لكليهما.

وفي النهاية ، يعتمد الخيار الذي تختاره على كل من عملك ومهاراتك وتفضيلاتك الشخصية.

دعنا نلقي نظرة على أسباب اختيار كل منها ، والتي تبرز الفرق بين هذه الوسائط.

5 أسباب رائعة لبدء مدونة (أولاً)

إذا كان لهذه الأسباب صدى معك ، فقد تكون المدونة هي الخيار الأفضل لك للدخول إليها أولاً.

1. تستمتع بالكتابة

يجد بعض الناس أنه من الأسهل التعبير عن أفكارهم بوضوح في الكتابة بدلاً من التحدث بصوت عالٍ.

يستمتع الآخرون بالتحدي المتمثل في العثور على الكلمات الصحيحة فقط. إذا كان هذا يبدو مثلك ، فمن المحتمل أن يكون التدوين أفضل من البث الصوتي.

2. تريد أن تبدو محترفًا (بميزانية محدودة)

بينما ستحتاج إلى إنفاق بعض المال لإنشاء مدونة ذات مظهر احترافي ، يمكنك تقليل التكلفة.

لإنشاء بودكاست يبدو رائعًا ، ستحتاج إلى ميكروفون بودكاست عالي الجودة ، وقد تحتاج حتى إلى استئجار أو إنشاء استوديو تسجيل (على الرغم من أن غرفة صغيرة في منزلك يجب أن تؤدي الحيلة أيضًا).

بالنسبة للمدونة ، كل ما تحتاجه هو سمة WordPress عالية الجودة بالإضافة إلى القدرة على الكتابة بشكل جيد.

3. أنت تريد (أو تحتاج) إلى إنشاء محتوى ببطء بمرور الوقت

باستخدام مسودة منشور مدونة في مستند Google ، من السهل الإضافة إليها (أو تعديل ما لديك بالفعل) متى كان لديك بضع دقائق لتجنيبها. لا يمكنك العمل على بودكاست بنفس الطريقة تمامًا.

4. أنت تتطلع إلى تحسين محرك البحث (SEO) لموقع الويب الخاص بك

تتكون منشورات المدونة من كلمات ، مما يجعل الترتيب معها أسهل بكثير من ترتيب حلقات البودكاست.

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جرب أداة الكلمات الرئيسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على عشرات الأفكار المدعومة بالبحث عن الكلمات الرئيسية والموضوعات التي يمكنك الكتابة عنها على مدونتك اليوم.

حتى إذا كنت قد عرضت ملاحظات أو نسخة من البودكاست الخاص بك ، فمن المحتمل أن تتفوق مشاركة مدونة محسّنة جيدًا حول نفس الموضوع على Google.

5. أنت تريد إبراز مهاراتك في الكتابة

يمكن أن تكون مدونتك الخاصة خطوة جيدة في عالم الكتابة المستقلة ، إذا كنت حريصًا على تحويل الكتابة إلى مهنة.

بمجرد كتابة بعض المنشورات لمدونتك الخاصة ، قد ترغب في تجربة النشر كضيف لمدونات أخرى – وهي طريقة رائعة للحصول على اسمك هناك.

5 أسباب رائعة لبدء البث الصوتي (أولاً)

قد يكون البودكاست هو الخيار الأفضل لك إذا:

1. أنت تريد اتصالًا شخصيًا أكثر مع جمهورك

سوف يسمع جمهورك صوتك – نبرة صوتك وضحكتك والطريقة التي تتحدث بها بسرعة أو ببطء. يمكن أن يساعدهم ذلك في الشعور بالقرب منك أكثر مما لو قرأوا كلماتك فقط.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يستمع شخص ما إلى حلقة كاملة تزيد عن 30 دقيقة من البودكاست الخاص بك في جلسة واحدة. قلة من الناس يقضون 30 دقيقة أو أكثر في قراءة مدونتك دفعة واحدة.

2. أنت تستمتع بالتحدث (أو تفضله على الكتابة)

يجد بعض الناس صعوبة في التعبير عن أفكارهم جيدًا في الكتابة – أو ببساطة لا يستمتعون بهذه العملية.

ومع ذلك ، فإنهم يجدون أنه من السهل والممتع تسجيل بودكاست. لا تجعل الحياة أصعب مما يجب أن تكون عليه! إذا كنت تفضل التحدث بدلاً من الكتابة ، فسيتم حل سؤال المدونة مقابل البودكاست بسهولة.

3. يمكنك تخصيص ما لا يقل عن ساعة في كل مرة لإنشاء المحتوى

ستنتج العديد من ملفات البودكاست مجموعة حلقات ، ربما تقضي يومًا كاملاً في التسجيل ، قبل إرسال الحلقات لتحريرها وإنتاجها.

4. تريد مقابلة الخبراء في مجال تخصصك

من الشائع جدًا أن تجلب البودكاست الضيوف. في الواقع ، إذا لم يكن لديك مضيف مشارك ، فمن المحتمل أن ترغب في أن يكون لديك ضيف لذلك لا تتحدث فقط طوال الوقت.

يمكن أن يكون البودكاست طريقة رائعة لإجراء اتصالات وتقديم رؤى جديدة لجمهورك.

5. أنت تريد إظهار (أو تطوير) مهارات التحدث الخاصة بك

ربما كنت تأمل في بدء مهنة في الخطابة أو ترغب ببساطة في تطوير تلك المهارات في مكان العمل.

قد يشعر التحدث في البودكاست بقدر أقل من الترهيب من الوقوف أمام جمهور حي ، حيث تتاح لك الفرصة لتعديل التسجيل قبل إصداره.

المدونة مقابل البودكاست: أيهما أفضل لعملك؟

بالإضافة إلى التفكير فيما إذا كانت المدونة أو البودكاست يناسبك شخصيًا بشكل أفضل ، ستحتاج أيضًا إلى مراعاة ما قد يعمل بشكل أفضل لعملك.

ضع في اعتبارك هذه العوامل عند اتخاذ القرار بين مدونة أو بودكاست لمزيد من المخاوف المتعلقة بالعمل.

1. عمر العميل المثالي

تميل المدونات الصوتية إلى الوصول إلى الجماهير الأصغر سنًا ، في المتوسط ​​- فكر في جيل الألفية والجيل Z. قد تكون المدونات مناسبة بشكل أفضل للجماهير الأكبر سنًا ، على الرغم من أن الكثير من كبار السن يستمعون إلى البودكاست أيضًا.

2. ما إذا كان عملاؤك المثاليون يجدون أنه من الأسهل التعامل مع بودكاست أو مدونة

إذا كان عملك يستهدف المسافرين ، على سبيل المثال ، أو الأشخاص الذين يقومون بالكثير من الأعمال المنزلية في المنزل ، فقد يجدون أنه من الأسهل الاستماع إلى البودكاست بدلاً من قراءة مدونة.

من ناحية أخرى ، إذا كان من المحتمل أن يقوم عميلك المثالي بالتمرير خلال المحتوى في استراحة لتناول القهوة أو كآخر شيء تفعله في الليل ، فقد تكون المدونة مناسبة بشكل أفضل.

3. ما يبيع عملك

إذا كنت تبيع منتجات رخيصة ، فقد تكون المدونة منطقية – فغالبًا ما يكون الأشخاص الذين يقرؤون في وضع يمكنهم من اتخاذ إجراء على الفور.

إذا كنت تبيع شيئًا سيتطلب الكثير من الالتزام (للوقت و / أو المال) ، فقد يكون البودكاست مناسبًا بشكل أفضل – فهو يمنح الناس فرصة للتعرف عليك حقًا والاستماع إلى عرضك بشكل متكرر في حلقات مختلفة.

4. إذا كان تحسين محرك البحث (SEO) هدفًا رئيسيًا لنشاطك التجاري

ستساعد المدونة بشكل أكبر في تقوية مُحسّنات محرّكات البحث لديك ، لذلك إذا كان لديك ، على سبيل المثال ، متجر عبر الإنترنت ، فمن المحتمل أن يكون من المنطقي تشغيل مدونة بدلاً من بودكاست.

يمكن أن تنجح العديد من الشركات إما من خلال مدونة أو بث – لكن الأمر يستحق التفكير مقدمًا في ماهية نقاط قوتك ومهاراتك ، وما الذي يحتمل أن يجلب عملاءك المثاليين ويجعلهم جاهزين للشراء.

هل يجب أن تبدأ مدونة وملفًا صوتيًا في نفس الوقت؟

تدير بعض الشركات مدونة وملفًا صوتيًا – ولكن جميعها تقريبًا ستنشئ واحدة من هذه المدونات أولاً ، ثم تضيف الأخرى.

إذا كنت تريد تشغيل كليهما ، فإنني أوصي بالبدء بمدونة. انخرط في روتين إنتاج محتوى المدونة بانتظام قبل بدء تشغيل بودكاست.

قد يكون من الصعب حقًا الاحتفاظ بمدونة أو يتم تشغيل البودكاست بنجاح ، لذا فإن تشغيل كلاهما يحتاج بالتأكيد إلى الكثير من التفكير والوقت.

عندما تقوم بتشغيل بودكاست ومدونة جنبًا إلى جنب ، فمن المهم بشكل خاص استخدام تقويم تسويق المحتوى حتى تتمكن من التخطيط لما تنشره وأين ومتى.

هذا يجعل من السهل إطلاق منتجات جديدة أو الترويج لخدماتك أيضًا.

جرب تجربة مدونة أو بودكاست (وانظر كيف تسير الأمور)

إذن ما الذي ستختاره: مدونة أم بودكاست؟ كلاهما خياران رائعان ويمنحك القدرة على التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم.

إذا لم تكن متأكدًا من اختيارك ، فجرب مدونة أولاً.

يعد إعداد مدونة أسرع وأسهل من إعداد البودكاست ، وحتى إذا قمت بإجراء محوري لتشغيل بودكاست بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام مدونتك لعرض الملاحظات أو نسخ نصوص حلقات البودكاست الخاصة بك.

لتنشيط مدونتك وتشغيلها ، راجع دليلي المفصل حول بدء مدونة وكسب المال. يمكنك الحصول على مدونتك على الإنترنت في غضون 10 إلى 15 دقيقة فقط.

أو إذا كنت تفضل إنشاء بودكاست – أو ببساطة تعرف على المزيد حول عملية إعداد واحد ، فإن دليلي حول كيفية بدء البودكاست هو التمهيدي المثالي. إنه يشرح كل ما تحتاج إلى معرفته ، خطوة بخطوة ، ثم سترغب في مشاهدة اختياراتي لميكروفونات البودكاست الرخيصة لتنشيطها وتشغيلها. محاولة إعطائها اليوم.