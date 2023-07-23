ستساعدك المقالة التالية: المراجعة المصرفية العادلة 2023

Equitable Bank هو أحد أكبر البنوك الكندية. على عكس البنوك الكبرى الأخرى ، فإنها لا تمتلك فروعًا.

يقدم البنك للكنديين خدمات مالية متنوعة ، بما في ذلك الإقراض السكني والإقراض التجاري وخطوط الائتمان والودائع لأجل ومعدلات الادخار عالية الفائدة.

اقرأ هذه المراجعة البنكية العادلة للتعرف على عروض منتجاتها وكيف يمكنك الوصول إلى بعض من أفضل معدلات الادخار المتاحة في كندا من خلال منصتها المصرفية الرقمية ، بنك EQ.

احصل على معدل ادخار مرتفع في EQ Bank.

ما هو البنك المنصف؟

Equitable Bank هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Equitable Group Inc. وقد تم تأسيسها في 1970.

وهو أحد البنوك المدرجة في الجدول الأول بأكثر من 63 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ويعمل به أكثر من 900 موظف.

يقع المقر الرئيسي لبنك Equitable في تورنتو وأربعة مكاتب إقليمية في ألبرتا وكولومبيا البريطانية وكيبيك ونوفا سكوشا.

تم إدراج أسهم Equitable Group Inc. في بورصة تورنتو باسم EQB.

في عام 2016 ، أطلق Equitable Bank بنكًا عبر الإنترنت ، EQ Bank ، لتقديم منتجات الإيداع مباشرة إلى عملائه. في عام 2022 ، استحوذت على بنك كونسينترا.

البنك المنصف: الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية

يقدم Equitable Bank مجموعة متنوعة من المنتجات المالية لعملائه من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية. بصفته بنكًا بدون فروع بنكية ، يتم تقديم دعم خدمة العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

1. الرهون العقارية

أنها توفر الرهون العقارية معدل ثابت وقابل للتعديل بسعر تنافسي. إذا كنت تتطلع إلى الحصول على حد ائتمان لشراء منزل ، فهذه متوفرة أيضًا.

Equitable Bank هو أحد المزودين القلائل للرهون العقارية العكسية في كندا.

قد تكون مؤهلاً للحصول على قرض عقاري عكسي من البنك المنصف إذا:

أن تكون كنديًا تبلغ من العمر 55 عامًا فأكثر

أنت تعيش في مركز حضري رئيسي في ألبرتا أو أونتاريو أو كولومبيا البريطانية أو كيبيك

أنت تقيم في منزلك لمدة 6 أشهر أو أكثر سنويًا

قيمة منزلك تتجاوز 250 ألف دولار

2. منتجات الإيداع

يقدم Equitable Bank شهادات استثمار مضمونة (GICs) ومدخرات عالية الفائدة وحسابات توفير معفاة من الضرائب.

منتجات الإيداع الخاصة بك مملوكة من قبل Equitable Bank أو شركة تابعة مملوكة بالكامل ، Equitable Trust.

كل من Equitable Bank و Equitable Trust عضوان في Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) ، وهذا يعني أن ودائعك محمية بما يصل إلى 100000 دولار لكل فئة مؤمنة.

أ. حساب توفير عالي الفائدة (HISA)

يتم احتساب الفائدة يوميًا ودفعها شهريًا على وديعتك. الحد الأدنى للإيداع هو 500 دولار ، ويمكنك إيداع ما يصل إلى 500000 دولار.

لا يحتوي هذا الحساب على رسوم حساب شهرية ويتضمن عددًا غير محدود من عمليات الإيداع والسحب.

كما يقدم بنك Equitable حساب HISA المقوم بالدولار الأمريكي.

ب. الودائع لأجل و GICs

على غرار HISAs ، يمكنك شراء GICs من خلال كل من Equitable Bank و Equitable Trust. أنها توفر GICs قابلة للصرف ، قصيرة الأجل وطويلة الأجل باستثمار بحد أدنى 1000 دولار.

تتوفر GICs في حساب TFSA.

حساب التوفير المعفى من الضرائب

يمكنك استثمار حساب TFSA الخاص بك باستخدام الودائع قصيرة الأجل و GICs. بالنسبة لودائع TFSA قصيرة الأجل ، فإن الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار هو 500 دولار.

3. خطوط الائتمان

يقدم البنك المنصف خطوط الائتمان التالية:

يسمح لك خط الائتمان الخاص بالتسليم النقدي باقتراض ما يصل إلى 90٪ من قيمة الاسترداد النقدي لبوليصة التأمين على الحياة الخاصة بك.

خط ائتمان لشراء العقارات ، والذي يتيح لك الوصول إلى الأموال بناءً على رأس المال الذي قمت ببنائه بالفعل في منزلك.

خط ائتمان للملكية التجارية يوفر للشركات الصغيرة إمكانية الوصول إلى الأموال … حتى 250 ألف دولار.

4. الإقراض التجاري

يوفر البنك التمويل للشركات ، بما في ذلك تجار التجزئة المتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين والمشاريع الصغيرة إلى الكبيرة.

للوصول إلى أي من منتجات الإئتمان والودائع الخاصة بـ Equitable Bank ، يمكنك إما الاتصال بهم مباشرة أو الذهاب من خلال التجار والوسطاء المعتمدين.

على سبيل المثال ، تتوفر حسابات التوفير عالية الفائدة الخاصة بهم من خلال مستشاري الاستثمار على شبكة FUNDSERV.

حساب التوفير بلس EQ Bank

EQ Bank هو الذراع المصرفية الرقمية لبنك Equitable.

منذ إنشائه في عام 2016 ، نما بنك EQ ليخدم أكثر من 100000 كندي ولديه أكثر من 7 مليارات دولار من الودائع.

حساب EQ Bank Savings Plus هو حساب توفير متعدد الاستخدامات مع ميزات الحساب الجاري.

فإنه يوفر:

أ معدل الادخار اليومي عالي الفائدة

رسوم بنكية شهرية صفرية

تحويلات Interac الإلكترونية غير محدودة

دفع الفواتير وتحويلات الأموال إلكترونيًا غير محدود

إيداع مجاني للشيكات عبر الهاتف المتحرك

لا يوجد حد أدنى للرصيد

تحويل الأموال الدولي الرخيص

الحسابات المشتركة

يقدم EQ Bank أيضًا بعضًا من أفضل أسعار GIC المتاحة في كندا. يمكنك فتح حساب توفير بنك EQ. *

خاتمة

يشير Equitable Bank إلى نفسه باسم “Canada’s Challenger Bank” وهو بالتأكيد يهز مشهد الخدمات المالية في كندا.

من خلال شركتها المصرفية الرقمية الفرعية ، تقدم Equitable للكنديين معدلات ادخار كبيرة على الودائع التي تستحق المراجعة.