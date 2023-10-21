ستساعدك المقالة التالية: المزيد عن أخبار Google – صفقة محتوى AP

المزيد عن أخبار Google – صفقة محتوى AP

إليك المزيد من التفاصيل من رويترز: وقالت المتحدثة باسم جوجل سونيا بورالف: “إنها اتفاقية ترخيص تتيح لنا استخدام محتوى AP الأصلي بطرق جديدة عما استخدمناه في الماضي لأخبار Google”.

وأكد المتحدث باسم وكالة الأسوشييتد برس جاك ستوكس صفقة الترخيص، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

ولكل وول ستريت جورنال (فرعي مطلوب): يبدو أن Google وAP نظمتا أحدث صفقة لهما بطريقة عوضت AP عن استخدام المواد الخاصة بها ولكن تجنبت وضع سابقة مباشرة لقيام Google بالدفع لمؤسسات إخبارية أخرى مقابل المحتوى الذي ترتبط به Google على أخبار Google.

[Google spokesperson Sonya Borlav] قال إن الترخيص في هذه الاتفاقية ينص على “استخدامات جديدة لمحتوى AP الأصلي للميزات والمنتجات التي سنقدمها في المستقبل”، مضيفًا أن “أخبار Google تتوافق تمامًا مع الاستخدام العادل وكانت كذلك دائمًا”.

تجري Google مناقشات مع وسائل إعلام أخرى حول المحتوى الحالي والمؤرشف، على الرغم من أن مرحلة هذه المحادثات ليست واضحة.

هذا هو يحتمل أخبار جيدة لمنتجي المحتوى. لكن لاحظ أن Google تحتفظ بالحق في الزحف إلى المحتوى وعدم الدفع مقابله.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.