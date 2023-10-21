ستساعدك المقالة التالية: المزيد عن إعلانات بحث Yahoo وأيقونات PayPal

المزيد عن إعلانات بحث Yahoo وأيقونات PayPal

تم اليوم اكتشاف أن Yahoo Search Marketing يختبر أيقونات سلة تسوق PayPal بأسلوب Google Checkout على بعض إعلانات eBay.com في نتائج بحث Yahoo. أثارت هذه المشاهدة بعض الضجة في عالم التسويق عبر البحث، حيث لا تظهر الرموز فقط أن شراكة Yahoo eBay بدأت تتشكل داخل خصائص Yahoo.com، ولكنها أيضًا علامة على بدء تغييرات جديدة داخل Yahoo Search Marketing – والتي ستتحول إلى منصة “بنما” الخاصة بها في نهاية هذا العام.

أكدت شركة Yahoo على اختبار أيقونات PayPal في Yahoo Search Marketing وأن عربة التسوق الزرقاء ليست هي الأيقونة الوحيدة التي يتم اختبارها.

وقال متحدث باسم ياهو لمجلة محرك البحث “ياهو! تختبر دائمًا طرقًا لتحسين المنتجات والخدمات التي تقدمها للمستخدمين والمعلنين. نقوم حاليًا بتقييم كيفية استجابة المستخدمين للأيقونات الموجودة في قوائم البحث المدعومة لدينا لتحديد ما إذا كانت هذه الرموز تعمل على تحسين تجربة المستخدم ومساعدتهم في تحديد إمكانيات التاجر التي تهمهم.“

وأضافت ياهو أن “وكجزء من هذا التقييم، نقوم باختبار العديد من أيقونات PayPal في بعض نتائج البحث التي ترعاها Yahoo.com. تم تصميم هذه الرموز لمساعدة المشترين في تحديد المكان الذي يمكنهم فيه استخدام PayPal لإجراء عمليات الشراء.“