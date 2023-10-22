ستساعدك المقالة التالية: المزيد عن Amazon وشراكة البحث الخاصة بشركة Microsoft

المزيد عن Amazon وشراكة البحث الخاصة بشركة Microsoft

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت ويندي بوسويل الأخبار Amazonتتحول محركات البحث A9 و Alexa إلى Microsoft Live Windows البحث من Amazonشريكنا منذ فترة طويلة في Google.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت مجلة محرك البحث نظرة عامة على الشراكة الجديدة وأسبابها Amazon.com يجري التبديل من Google إلى MSN. لقد بحثت أيضًا قليلاً في ما يعنيه هذا بالنسبة لشبكة إعلانات الكلمات الرئيسية AdCenter الخاصة بـ MSN.

لقد وجدت هذا الصباح نقطتين أخريين مثيرتين للاهتمام من الشراكة الجديدة بما في ذلك مقدار حركة المرور التي يجب على Microsoft جذبها Windows Live وadCenter خارج الصفقة ودور العلاقات العامة الإيجابي الذي تجلبه هذه الشراكة الجديدة Amazonخصائص البحث كوم.

يكتب بيل تانسر على مدونة هيتويز أن جوجل كان Amazonالموقع الرئيسي لـ .com (حيث يزوره المستخدمون عند النقر خارج Amazon.كوم):

يمكن لبيانات النقر على Hitwise أن تزودنا ببعض الأفكار حول حجم هذا القرار، سواء من منظور Amazonالمصب إلى Google وكذلك المنبع من Google إلى Amazon.

بنسبة تزيد عن 8%، يعد Google هو الموقع رقم 1 في مجال المصب Amazon. هذا على الأرجح نتيجة لقوائم Google التي ترعاها والتي تظهر داخل Amazon المجال بالإضافة إلى بعض الزيارات غير المُحالة من Amazon إلى جوجل. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن النسبة المئوية للمصب إلى A9 من Amazon 1.8% فقط.

يذكر باري شوارتز التالي في SERoundtable أفكار ديف نايلور حول الشراكة وكيف تلقت A9 وAlexa بعض الصحافة القوية:

ديف ن ذكر على WebmasterRadio.FM بالأمس أنه يعتقد أن هذه خطوة ذكية بشكل لا يصدق Amazon.

Amazon أثار هذا الإعلان الكثير من الضجة حول A9 وAlexa، وهو أمر ضخم. إذا كانوا قد استقالوا للتو من Google، فلن يعيرهم أحد أي اهتمام. لو كانوا قد تخلوا عن جوجل لصالح ياهو، لكانت هناك ضجة كبيرة. لكن الشراكة مع Microsoft، أصبحت الآن تُحدث بيانًا ضخمًا وتولد قدرًا كبيرًا من الضجة.

وبالعودة إلى صفقة adCenter بأكملها، أعتقد أيضًا أن الاستهداف السلوكي وتوصيف المستخدمين من Microsoft لبرنامج AdCenter الإعلاني سيحصل أيضًا على القليل من الدعم، حيث يمكن جمع جميع أنواع المعلومات عبر عرض مثل هذه الإعلانات – حتى إذا لم يقوم المستخدم النهائي بالتسجيل في MSN، فابحث عبر Live Windows أو استخدم متصفح IE.