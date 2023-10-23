ستساعدك المقالة التالية: المزيد من شائعات تقويم Google

المزيد من شائعات تقويم Google

يتم حاليًا حل صفحة ملف تطبيق خرائط جديدة على عنوان URL http://calendar.google.com/mapfiles/home.html تضيف حاليًا وقودًا جديدًا إلى نار الشائعات بأن Google ستطلق خدمة التقويم والجدولة وإدارة المشاريع ، تقويم Google، في وقت قريب جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن عنوان URL لملف خرائط Google يجلب بعض الإثارة لعملية الإطلاق، حيث سنرى على الأرجح خرائط أو اتجاهات مرتبطة بالتقويم.

يشير منشور على Threadwatch الخاص بـ Aaron Wall (وهذا يبدو غريبًا) أيضًا إلى إشارات إلى مدونة Google Calendar on Business 2.0، والتي تنص على “تقول الشائعات أن Google ستطلق خدمة جديدة لإدارة التقويم/الأحداث عبر الإنترنت في مؤتمر Esther Dyson’s When 2.0 الأسبوع المقبل.”

ومع ذلك، لن أتفاجأ كثيرًا إذا أخطأت Google في معاينة مسبقة لتقويم Google في مؤتمر استراتيجيات محركات البحث في شيكاغو هذا الأسبوع. من المحتمل أن تكون هذه كلها همسات لا معنى لها بين الصناعة، ولكن الترقب لمثل هذا المنتج من Google ضخم للغاية، وربما أكبر من Google Base. لما ذلك؟ ربما لأن شرح مفهوم التقويم للجمهور أسهل بكثير من مهمة منتج Google Base.