ستساعدك المقالة التالية: المقامرة على الإنترنت: انتهى الحزب التابع

المقامرة على الإنترنت: انتهى الحزب التابع

أقر الكونجرس الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون يحظر المقامرة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. سيضمن القانون الجديد حظر المقامرين الذين يحاولون الدخول إلى مواقع المقامرة عبر الإنترنت من عناوين IP الأمريكية وأن شركات المقامرة عبر الإنترنت لم تعد قادرة على قبول الرهانات الموضوعة عبر بطاقات الائتمان التي لها عناوين إرسال فواتير في الولايات المتحدة.

وكانت النتيجة المباشرة هي انخفاض قيمة الأسهم بين شركات المقامرة عبر الإنترنت. تقارير بيزنس ويك:

انخفضت أسهم شركة PartyGaming، وهي أكبر شركة بوكر على الإنترنت في العالم ومقرها جبل طارق، بنسبة 58% في يوم واحد، في حين خسرت شركة 888 Holdings، المتخصصة في الكازينوهات على الإنترنت وألعاب الورق، أكثر من ربع قيمتها.

موقع المراهنات الرياضية Sportingbet، الذي يحصل على 50% من زواره الفريدين من الولايات المتحدة، وفقًا للباحث comScore، انخفض بنسبة 64%.

ينشر Shoemoney على مدونته التابعة الشهيرة والموجهة نحو الدخل عبر الإنترنت أن 888.com (888 Holdings) قد أعلن الآن أنه سيتوقف عن إيرادات الشركات التابعة للإحالات الأمريكية:

في ضوء هذه الاعتبارات، توصلت مجموعة 888.com إلى أنه من المناسب تعليق مشاركة العملاء المقيمين في الولايات المتحدة في منتجات البوكر عبر الإنترنت والكازينو عبر الإنترنت. اعتبارًا من اليوم، لن نسمح بالتسجيل بأموال حقيقية للعملاء الجدد المقيمين في الولايات المتحدة.

في ضوء هذه التغييرات، نحثك على تركيز أنشطتك كعضو في برنامج الشركاء التابعين لـ 888.com على الأفراد غير المقيمين في الولايات المتحدة فقط. سنقدم لك في الأيام المقبلة الأدوات التي ستمكنك من استهداف حركة المرور حسب البلد. لن يُسمح لأي أفراد مقيمين في الولايات المتحدة تقوم بإحالتهم إلى مواقعنا على الإنترنت بفتح حسابات أموال حقيقية جديدة، وبالتالي لن تتمكن من تلقي أي عمولات فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص. يرجى ملاحظة أنه لا توجد قيود جديدة بموجب القانون الجديد والتي تمنعك من الترويج للعلامات التجارية الـ 888 للاعبين غير الأمريكيين.

ومنشور آخر على شوموني من PartyPartners.com (PartyPoker):

ما هو تأثير القانون على أعمالنا؟

لن تقبل PartyGaming بعد الآن الرهانات من العملاء الأمريكيين بمجرد أن يصبح القانون قانونًا.

لن يتمكن العملاء المقيمون في الولايات المتحدة، أو الذين يصلون إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى خدمات الألعاب التي نقدمها بأموال حقيقية. سيظل العملاء قادرين على استخدام أموال اللعب والخدمات غير المتعلقة بالمقامرة. سيكونون أيضًا قادرين على صرف رصيدهم الحالي إذا رغبوا في ذلك.

ولن يكون هناك أي تأثير على العملاء غير الأمريكيين.

إذن، لقد قمت ببناء حريمك الذي تبلغ قيمته مليون دولار من مواقع البوكر والبلاك جاك والكازينوهات عبر الإنترنت والتي لم تعد لديها القدرة على كسب الإحالات أو عائدات الإعلانات من زوارها الأمريكيين… ماذا تفعل؟

حسنًا، يمكنك دائمًا محاولة الوصول إلى السوق غير الأمريكية أو تغيير علامتك التجارية إلى شبكة معلومات Payday Loan.

ولكن هناك بديل آخر، وهو بيع موقعك الآن بينما لا يزال يتمتع ببعض القيمة! لدى Greg Boser أحد الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء مواقع البوكر:

أعرف أن العديد من الأشخاص الذين أمضوا السنوات القليلة الماضية في كسب لقمة العيش من إيرادات الشركات التابعة للعبة البوكر يفكرون الآن في صرف رقائقهم والخروج.

إذا كنت واحدًا منهم، أرسل لي رسالة بالبريد الإلكتروني إذا كنت مهتمًا ببيع مواقعك. تلقيت بريدًا إلكترونيًا بالأمس من عميل سابق يتطلع إلى شراء مواقع البوكر. (هناك دائما متمرد على استعداد لدفع الظرف)