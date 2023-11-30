ستساعدك المقالة التالية: الموسيقى الجرافيكية والتصميم الجرافيكي

أربع خصائص مشتركة بين مجالين والتي بدونها سيكون العالم مختلفًا تمامًا: الموسيقى وتصميم الجرافيك.

ملصقات موسيقى ريترو من تصميم Alex Varanese

حواسان يكملان بعضهما البعض (البصر والسمع) ويثيران الأحاسيس أو يثيران العواطف… هذا هو التصميم الجرافيكي والموسيقى، وكلاهما لديهما أوجه تشابه أو خصائص مشتركة وبفضلهما يمكنهم التعبير عن أنفسهم وإعادة اختراعهم. سواء على المستوى التجاري أو الفني، يعرف كلا المجالين كيفية مخاطبة وتمييز أنفسهم بين جماهيرهم. يتمتع كلاهما بهذه الصفات الأربع – أو الأدوات – التي تجعل التركيبة بلا شك أصلية وجذابة، وفي أفضل الحالات، غير مسبوقة وفريدة من نوعها.

إِبداع

يعتمد التصميم الجيد، وكذلك الموسيقى الجيدة، على صفة رئيسية واحدة: الإبداع. بفضل هذه الميزة، من الممكن إنشاء رسومات مليئة بالأصالة أو تأليف لحن يعتمد على مجموعة النوتات الدقيقة. إن الإبداع أو التفكير المتباين مطلوب لضمان النجاح في كل من التصميم الجرافيكي و”التصميم الموسيقي”، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لظهور أفكار جديدة لا ترضي فحسب، بل تلهم أيضًا إنشاء مقترحات جديدة. يجب أن يكون لدى كل من المدير العام والموسيقي أو الملحن فضول دائم لتجربة أحاسيس بصرية وسمعية جديدة تسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم وإنشاء شيء، بالإضافة إلى الإعجاب بأنفسهم، يثير رد فعل إيجابي لدى الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لكلا التخصصين “الفرصة”، أي معرفة متى يجب استخدام الإبداع لتصميم معين أو وتر معين، بهذه الطريقة نجد ملحنين صنعوا التاريخ بموسيقاهم أو مصممين عززوا إلى حد الاعتراف بهم دوليًا لابتكارهم وحساسيتهم الجمالية.

انسجام

يتطلب اللون التوازن من التصميم بينما في الموسيقى فإن الأوتار هي ما يجب أن يثير الانسجام: يجب أن يتمتع كلاهما بتناغم معين يسمح لهما بعكس الوحدة أو النظام أو التماثل في جوانب معينة. من خلال هذا العنصر، يمكن للتصميم أن يشير إلى القوة الرسومية والديناميكية والانتظام والبساطة، بالنسبة للموسيقى، فهذا يعني تشكيل وتسلسل النغمات التي تصدر صوتًا لطيفًا وتشكل لحنًا. ويحتاج أي من الاثنين إلى إقامة علاقة وثيقة مع هذا العنصر لأنه الأساس الذي يقومان به لكي يعملا بشكل صحيح.

مقابلة

يسعى التصميم الجرافيكي، مثل الإيقاع، إلى المفاجأة، وجذب انتباه المشاهد، والتمثيل الدرامي أو إضفاء لمسة مميزة، وإيصال ما يتم التعبير عنه وإعطاء مظهر أكثر ديناميكية في الحالة الأولى بينما في الحالة الثانية يوفر تطورًا غير متوقع أو يخلق التوتر… هذا يرجع إلى التباين. في كلتا الحالتين، التناغم هو الأساس الذي تقوم عليه مبادئه، وبفضل هذا “التباين” تبرز وتعطي معنى للتكوين، وتحوله إلى قطعة فريدة وغير قابلة للتكرار، “تقليدًا دائمًا، لا مساواة أبدًا. ” تلعب الموسيقى والتصميم مع النغمات لتطوير أشكال جمالية تعطي كثافة للإيقاع أو الرسم البياني.

الطباعة

تعتبر الخطوط و/أو الحروف مكملاً مثاليًا لإنشاء رسومية أو تكوين متناغم. يمكن للطباعة Arial أو Helvetica أو Italica أو Bold أن تقول الكثير في الإعلان أو اللافتة أو الملصق؛ يمكن لاسم العلامة التجارية نفسه أو شعار أو عبارة بسيطة أن يحدث فرقًا. في الموسيقى، الكلمات هي زخرفة تعبر، مثل التصميم، عن الشخصية والعاطفة والشعور، وترافق اللحن لتمنحه لمسة إضافية تحدده بنسبة 100%. ثم تختم الطباعة الرسالة، وتفتح التواصل بشكل أكبر بين من يبدع ومن يستقبل، وتجعل المشاهد يشارك، ويعود إلى القطعة الفريدة ويعيد إنشائها. أكثر من مجرد كلمات، تعمل الطباعة على توصيل وتعزيز معنى الشكل المرئي أو القطعة الموسيقية.

في AxiomaCero موسيقانا هي التصميم. نحن نعمل في وئام للتأكد من أن علامتك التجارية تتمتع بلمسة التباين التي تحتاجها، ونمنحها الوقت ونمنحها لمسة الإبداع التي تجعلنا متميزين بين الوكالات الأخرى. التعبئة والتغليف والتصميم والأنظمة هي كل ما يميز وكالتنا.

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