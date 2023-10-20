ستساعدك المقالة التالية: الويب الدلالي وانعكاساته على التسويق عبر البحث

تعد ظاهرة البحث الشخصي خطوة مهمة للأمام نحو الويب الدلالي. يقوم البحث المخصص، بطريقته الخاصة، بإنشاء شبكة دلالية مصغرة تعتمد على تفضيلات المستخدمين وسلوكهم بمرور الوقت. التخصيص هو الاتجاه الذي تحتاج محركات البحث إلى التحرك فيه من أجل تقديم نتائج البحث ذات الصلة مع استمرار زيادة كمية المعلومات على الإنترنت بمعدل هائل.

التخصيص المشترك هو المستوى التالي من البحث المخصص حيث يمكن لشخص واحد الاستفادة من خبرة ومعرفة المستخدمين الآخرين ذوي الصلة بعمليات بحث محددة. إنه يشبه محرك البحث الافتراضي أو قاعدة المعرفة المشتركة الخاصة بموضوع محرك البحث. يستكشف لاعبو البحث الرئيسيون هذين المجالين مما يجعل الويب الدلالي شيئًا من المرجح أن يتحقق في المستقبل القريب وسيبقى على المدى الطويل.

بعض الآثار:

ستحتاج الشركات إلى فهم أفضل لمن هو جمهورها المستهدف، وماذا يريدون، وكيف يفكرون فيما يريدون. ستكون الويب الدلالية أفضل بالنسبة للمستهلكين لأنهم سيجدون بسهولة أكبر المنتجات والخدمات التي توفر ما يحتاجون إليه بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد مجتمع الشركات من خلال إنفاق قدر أقل من الطاقة والوقت في ملاحقة الآفاق الخاطئة والتسويق إلى القنوات الخاطئة، بشرط أن يغيروا استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت بشكل صحيح وفقًا لذلك.

يمثل هذا نقلة نوعية لتحسين محرك البحث. إن الأهمية التي تتمتع بها عوامل مثل مطابقة الكلمات الرئيسية وكثافة الكلمات الرئيسية والتصنيف في صفحة نتائج محرك البحث ستكون شيئًا من الماضي.

والأهم من ذلك هو عوامل مثل فهم كيفية تفكير الجمهور وتصرفاته عبر الإنترنت، والعلاقات الكامنة أو الخفية بين الأفكار والطرق التي يعبر بها الناس عن تلك الأفكار. بعد ذلك، سيحتاج مسوقو البحث إلى دمج ذلك في مكان تسويقهم، وكيفية تسويقهم، وكيفية صياغة الرسائل.

تحديات الويب الدلالي:

يقول المثل القديم في علوم الكمبيوتر: “القمامة في الداخل هي قمامة في الخارج”. باختصار، سيكون هذا أحد التحديات الرئيسية التي يتعين على الويب الدلالي التغلب عليها. نظرًا لأن المدخلات تأتي من العديد من المستخدمين عبر وضع العلامات والبيانات السلوكية والنماذج الأخرى، فسيكون هناك ثلاث مشكلات على الأقل يجب الانتباه إليها:

* وضع علامات غير صحيحة،

* وضع العلامات الضارة،

* ووضع العلامات على البريد العشوائي.

وبقدر ما تتأثر النتائج التي يتم إرجاعها إلى مستخدم الإنترنت بالبيانات ذات الصلة من المستخدمين الآخرين، فقد تكون هذه النتائج منحرفة بسبب أي من هذه العوامل (أو مجموعة من أي منها). يعد الاستفادة من قاعدة المعرفة أمرًا رائعًا عندما يعرف المساهمون ما يفعلونه. يمكنك أن تقول بفخر: “إنها مدعومة من قبل الناس” و”القوة للشعب”. ومع ذلك، ماذا لو كان المساهمون (أو جزء كبير منهم) لا يعرفون ما يفعلونه أو لديهم آراء مضللة. قد نحصل على “إنها مدعومة من طلاب الصف الثالث” أو “إنها مدعومة من قبل غير المتعلمين”، وهي ليست واعدة.

لديك أيضًا إمكانية قيام العديد من المساهمين بإساءة استخدام النظام. تخيل لو كنت عالقًا في الشعار “مدعوم من تجار الكراهية” أو “مدعوم من مجرمين” أو “مدعوم من مرسلي البريد العشوائي”. تحمل الشبكة الدلالية الكثير من الأمل ولكن هناك أيضًا تحديات مهمة يجب التغلب عليها.

علم اجتماع الويب الدلالي:

الحقيقة في الإعلان أو ما بعد الحداثة للبحث

إلى الحد الذي تتأثر فيه النتائج التي يتم إرجاعها إلى مستخدم الإنترنت بالبيانات ذات الصلة من المستخدمين الآخرين، هل نفقد الدقة الواقعية أو الموضوعية في نتائج البحث؟ في أحد أشكال ما بعد الحداثة أو البراغماتية، المعنى هو نتاج أي مجتمع لغوي أنت فيه، وليس هناك شيء أبعد مما يجب أن تسعى إليه لأنه لا يوجد شيء أبعد من ذلك يمكن الحصول عليه – لا توجد حقيقة بحرف T الكبير. الويب، هم المساهمون المشابهون للمجتمع اللغوي ودقة نتائج بحثك أقرب إلى مفهوم ما بعد الحداثة للمعنى؛ لا توجد حقائق بحرف كبير F، ولا موضوعية، ولا حقيقة في الإعلان؟

“لا يوجد شيء جيد أو سيئ، ولكن التفكير في وضع العلامات هو ما يجعله كذلك” – ويليام شكبير [Hamlet Act II, Sc. II] (معدل).

كثيرًا ما يناقش الناس تأثير الإنترنت والبريد الإلكتروني على الثقافة. قد تكون هناك مناقشات مماثلة حول تأثير الويب الدلالي على الثقافة، حيث يمكن اعتبار المعلومات التي يجدها الأشخاص ويحتفظون بها ويستخدمونها دقيقة وصحيحة، في حين أنها في الوقت نفسه مجرد نتاج للتأملات الجماعية. ، مهما كانت غير مطلعة على الجماهير.

أنا متأكد من أن الكثير من المعلومات الموجودة على الويب الدلالي ستكون مفيدة ودقيقة للغاية لأن العديد من مستخدمي الإنترنت بكثرة هم من ذوي التعليم العالي بشكل عام. ومع ذلك، فأنا متأكد أيضًا من أنه ستكون هناك مناطق في الويب الدلالي ليست دقيقة جدًا في نتائجها لأن المساهمين لن يكونوا دقيقين في فهمهم للمواد التي وضعوا علامة عليها.