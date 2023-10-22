ستساعدك المقالة التالية: ام اس ان الاجتماعية & Windows الإجابات الحية

ام اس ان الاجتماعية & Windows الإجابات الحية

تلقى دخول Microsoft إلى البحث الاجتماعي قدرًا كبيرًا من الاهتمام الصحفي هذا الأسبوع بعد مقالة في Business Week بعنوان “Microsoft Gets Social” حيث ناقش كبير مديري المنتجات في MSN مستقبل بحث MSN والوسائط الاجتماعية إلى جانب إمكانية استحواذ MSN على Eurekster.

ولكن حان الوقت لمنح الائتمان عند استحقاقه ولكل الأشياء الحية Windows موجهًا، قد يرغب المرء أولاً في التحقق من إدخال مدونة LiveSide بتاريخ 12 مارس؛ المزيد من الأسئلة والأجوبة: Windows إجابات حية، للحصول على السبق الصحفي الأصلي Windows الإجابات الحية:

[MSN] ربما لاحظ مستخدمو Spaces بعض الوحدات الجديدة التي ظهرت لفترة وجيزة، ثم اختفت (في الوقت الحالي)، “الأسئلة المطروحة”، و”الإجابة على الأسئلة”. (لقد اختفوا أيضًا من النسخة الأسترالية من برنامج Spaces، الذي يتوسع حاليًا ليشمل الشبكات الاجتماعية).

هذه جزء من ما لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد Windows خدمة حية تسمى “Windows الإجابات الحية”.

سيسمح موقع المجتمع الجديد هذا، مع ربط Spaces به Windows يمكن للمستخدمين المباشرين طرح الأسئلة (التي لم تتم الإجابة عليها عبر البحث)، والحصول على إجابات عليها من قبل مستخدمين آخرين، والقدرة على تقييم الإجابات من قبل الآخرين، والحصول على مكافأة مقابل الإجابة على الأسئلة والحصول على أفضل إجابة، وفقًا لتقييم المستخدمين الآخرين.