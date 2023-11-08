ستساعدك المقالة التالية: انخفاض معدلات الموافقة على قروض الأعمال الصغيرة بشكل طفيف في بعض البنوك

تحتاج الشركات الصغيرة إلى الوصول إلى رأس المال في الوقت الحالي وتواجه صعوبة في العثور عليه من خلال القروض.

في حين أن معدلات الموافقة على قروض الأعمال الصغيرة لدى بعض المقرضين ارتفعت بشكل طفيف، وفقًا لأحدث تقرير للإقراض من Biz2Credit لشهر سبتمبر، إلا أن الوصول إلى رأس المال لا يزال يمثل تحديًا.

قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Biz2Credit، روهيت أرورا، إن الشركات الصغيرة تواصل مواجهة تحديات مشكلات كوفيد – مثل مشاكل سلسلة التوريد – بالإضافة إلى سوق العمل الضيق. أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا مناخ صعب بالنسبة للشركات الصغيرة.

وقال أرورا: “مع الزيادات المتزايدة في أسعار الفائدة، أصبح الآن رابطًا صعبًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن رأس المال لتحقيق النمو”. وأضاف أن الشركات الصغيرة تحتاج إلى الوصول إلى رأس المال من أجل البقاء.

معدلات الموافقة على قروض الأعمال الصغيرة في سبتمبر 2022

ارتفعت معدلات الموافقة على القروض في البنوك الصغيرة والاتحادات الائتمانية. ومع ذلك، فإن معدلات الموافقة على القروض في البنوك الكبرى والمقرضين البديلين والمقرضين المؤسسيين انخفضت خلال الشهر الماضي.

Biz2Credit عبارة عن منصة للإقراض عبر الإنترنت وتقدم تقارير شهرية عن معدلات الموافقة على القروض. يعتمد مؤشر الإقراض الشهري على طلبات القروض المقدمة من 1000 من أصحاب الأعمال الصغيرة. يتضمن التقرير معدلات الموافقة على القروض حتى سبتمبر 2022.

البيانات الأساسية من مؤشر إقراض الشركات الصغيرة Biz2Credit

وعلى الرغم من انخفاض بعض المعدلات، إلا أنها عادت إلى مستويات الأشهر السابقة.

البنوك الكبرى

وانخفضت معدلات الموافقة على القروض في البنوك الكبرى (التي تزيد أصولها عن 10 مليارات دولار) إلى 14.9%، وهو الشهر الثاني على التوالي من الانخفاض. وكان الانخفاض في أغسطس هو الأول منذ فبراير 2022.

قبل عامين، كانت معدلات الموافقة على القروض للبنوك الكبرى 28.3%.

البنوك الصغيرة

ارتفعت نسبة الموافقة على البنوك الصغيرة إلى 21.5% في سبتمبر، مقارنة بـ 21.4% في أغسطس. وكانت نسبة الموافقة 20.0 في يونيو.

قبل عامين، كان معدل الموافقة على القروض من البنوك الصغيرة 50%.

المقرضون المؤسسيون

وانخفضت معدلات موافقة المقرضين المؤسسيين إلى 25.6%، بانخفاض عن معدل الموافقة البالغ 25.9% في أغسطس. وكان المعدل 25.6 في يوليو.

وشهد المقرضون المؤسسيون معدل موافقة ثابتًا بنسبة 0.1% منذ يناير قبل الزيادة بنسبة 0.3% في أغسطس.

قبل عامين، كان سعر الفائدة على القروض للمقرضين المؤسسيين 66.5%.

المقرضون البديلون

وانخفضت نسبة المقرضين البديلين إلى 27.1% في سبتمبر، بانخفاض من 27.3% في أغسطس. وكان المعدل 27.1% في يوليو.

قبل عامين، كان معدل الموافقة على القروض للمقرضين البديلين 55.9%.

الاتحادات الائتمانية

وارتفع معدل الموافقة على قروض الاتحاد الائتماني إلى 20.5 في سبتمبر، من 20.3% في أغسطس.

ظلت أسعار الفائدة على الاتحادات الائتمانية ثابتة عند 20.6% لعدة أشهر قبل أن تنخفض إلى 20.5% في يوليو.

قبل عامين، كان معدل الموافقة على القروض من الاتحادات الائتمانية 39.6٪.