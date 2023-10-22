ستساعدك المقالة التالية: انعطف هنا : YouTube السفر والفيديو المحلي

انعطف هنا : YouTube السفر والفيديو المحلي

إذا سألتني، “ما هو الموقع المحلي الأكثر إثارة للاهتمام هناك؟” اليوم قد أميل إلى قول TurnHere لبراد إنمان.

لقد تم إيلاء الكثير من الاهتمام ل YouTubeياهو! الفيديو وغيره، لكن TurnHere تعمل بهدوء على إنشاء موقع بحث/سفر محلي يحتوي على الفيديو في جوهره. وهذه ليست مجموعة من الأطفال الذين يبلغون من العمر 18 عامًا يقومون بمزامنة شفاه ريك جيمس أمام كاميرا الويب أو يفكرون في سراتهم المثقوبة أو الموشومة. تم تصوير هذا الفيديو محليًا بشكل احترافي بواسطة صانعي أفلام محليين، ولكن مع طابع غير رسمي يعمل بشكل جيد ولا يجعل مقاطع الفيديو هذه تبدو وكأنها “إعلانات تجارية”.

كلما فكرت في هذا (وشاهدته) أكثر، كلما بدا الأمر أكثر إقناعًا وحتى جذريًا.

إليك ميزة قصيرة عن شاطئ فينيسيا، كاليفورنيا (لوس أنجلوس). لاحظ أيضًا أن هناك أفلامًا (إعلانات) مدعومة ذات صلة محليًا. يوجد هنا فندق قريب (فندق كاليفورنيا). هذا إعلان، ولكنه يبدو مثل بقية الأفلام القصيرة الموجودة على الموقع. شاهد الإعلان ولاحظ مدى فعاليته أكثر من الإعلان النصي أو حتى الإعلان الصوري الرسومي. إذا كنت أستخدم الموقع للتخطيط لعطلتي، فقد أميل إلى الإقامة في هذا الفندق – على الأقل سيكون ذلك على شاشة الرادار الخاصة بي. إليك صفحة نتائج البحث على Google عن “فنادق فينيسيا بيتشح.” قارن مقدار “الضجيج” الموجود في هذه الصفحة – فهو عبارة عن مواقع تجميع، والشركات التابعة، ومواقع السفر.

إليك BB Sandwich Bar في Greenwich Village (قم بالتمرير للوصول إلى الأفلام المدعومة أدناه). المعلنون هم شركات في نفس الحي. هذه أشياء فعالة جدًا.

لقد سخر الناس في الماضي من الجهود السابقة لإنشاء صفحات صفراء للفيديو. لم يكن المستهلكون مستعدين في الماضي، والآن ربما لم تتمكن الصفحات الصفراء من تحقيق هذا المستوى من الجودة. لكن إنمان أنشأ موقعًا للسفر/بحثًا محليًا يحتوي على إعلانات ذات محتوى حقيقي (بالطريقة التي يناقش بها الأشخاص الإعلانات ذات الصلة على شبكة البحث المدعومة باعتبارها “محتوى”). إنها إعلانات مصنفة ولكنك تشاهدها لأنها ذات صلة محليًا ومثيرة للاهتمام ومتقنة الصنع. إليك صفحة “أعلن معنا” التي تشرح الخيارات.

هذا هو اتخاذ مختلف على ما SpotRunner الذي تقوم به للشركات المحلية، ولكن في بعض النواحي أكثر فعالية لأنه في السياق المحلي. ستصبح TurnHere أكثر شيوعًا مع نمو المحتوى الموجود على الموقع ومع اكتشاف المستهلكين له. أخبرني إنمان في البداية أنهم كانوا يصنعون ويجمعون المحتوى لمدة عامين تقريبًا قبل إطلاقه. في حين أن مواقع الفيديو المحلية الأخرى سيتم إطلاقها بلا شك في الأشهر الـ 12 المقبلة، إلا أن العوائق التي تحول دون الدخول مرتفعة جدًا هنا.

يسعد Inman بتوزيع/مشاركة الفيديو أيضًا، كما يجعل الموقع محتواه قابلاً للنشر بسهولة على مواقع أخرى. تخيل كيف يمكن لشركة Google أو Yahoo أو MSFT الاستفادة من وضع بعض مقاطع الفيديو هذه على خرائطها.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.