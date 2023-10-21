ستساعدك المقالة التالية: انقطاع خدمة Google لدى مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين في الولايات المتحدة

انقطاع خدمة Google لدى مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين في الولايات المتحدة

من الواضح أنه كان هناك انقطاع كبير (أو ثانوي، اعتمادًا على كيفية النظر إليه) في Google يوم الثلاثاء مما أدى إلى “حجب” أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة ومزود خدمة الإنترنت Comcast Online.

أدى الانقطاع، الذي أثر على الكثيرين في منطقة بوسطن، إلى حجب استخدام جميع خصائص جوجل، بما في ذلك Gmail وبحث Google وBlogspot.

وقالت شركة جوجل في بيان للصحافة: “لقد تلقينا تقارير تفيد بأن جزءًا صغيرًا من مستخدمي بعض مزودي خدمات الإنترنت يواجهون صعوبة في الوصول إلى خدمات جوجل”. “نحن نعمل حاليًا مع مزودي خدمة الإنترنت للتحقيق.”

تفيد صحيفة The Bostonist أنه بعد مكالمات عديدة وتقارير خاطئة من قبل وكلاء خدمة عملاء Comcast Online، تم إرسال البيان التالي من قبل Comcast:

حدثت مشكلة في الأجهزة بأحد خوادمنا في ماساتشوستس اليوم، مما أدى إلى منع عدد صغير من العملاء في المنطقة من الاتصال ببعض مواقع الويب لفترة قصيرة من الوقت. لقد كانت هذه مشكلة معزولة وعشوائية وسرعان ما قمنا بحلها بمجرد علمنا بها.

تعتذر شركة Comcast عن أي إزعاج قد تسببه هذه المشكلة. هدفنا هو توفير تجربة إنترنت متميزة لعملائنا، والتي تتضمن القدرة على الوصول إلى كافة مواقع الويب التي يختارونها.

جوجل تحت رحمة مزودي خدمة الإنترنت. هل هذه معاينة لصافي الحياد؟