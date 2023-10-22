ستساعدك المقالة التالية: انقطاع شبكة مدونة WordPress.com

انقطاع شبكة مدونة WordPress.com

في ما قد يكون مجرد حظ عيد الفصح، يبدو أن الأمر برمته وردبرس.كوم شبكة المدونات معطلة لهذا اليوم، وقد توقفت عن العمل لمدة ساعة على الأقل. يأتي الانقطاع بعد شكاوى من بعض مالكي المدونات (بما في ذلك جريج ستيرلنج من SEJ) من فقدان المنشورات التي تم وضعها خلال اليوم الماضي.

يوجد موضوع حاليًا في منتديات WordPress.com يحتوي على 86 ردًا: هل فقدت المشاركات في الدقائق الماضية؟

ملاحظات من الموضوع:

إذا حكمنا من خلال التقارير الواردة في هذا الموضوع، فإن الموقع قد توقف عن العمل منذ أقل من ساعتين. لذا، مع الأخذ في الاعتبار أن أ) إنها عطلة رسمية، ب) الساحل الغربي للولايات المتحدة لا يزال يستيقظ، ج) استعادة النسخ الاحتياطية ستأخذ أولوية أعلى من نشر مشاركات المنتدى، لا أتوقع أن أسمع من أي مسؤول حتى الآن .

ماذا حدث؟ هجوم دوس؟ فشل في الأجهزة؟ علة البرمجيات؟ أنتم (المسؤولون) بحاجة حقًا إلى إجراء بعض الاختبارات على التغييرات أو جعل البنية التحتية الخاصة بكم أكثر مرونة. سيكون الرد لطيفًا من اسم معروف، لإظهار بعض المجاملة المهنية. وماذا عن استثمار بعض وقت التطوير في تمكيننا من تنزيل النسخ الاحتياطية الخاصة بنا حتى نتمكن من الانتقال إلى مكان أكثر استقرارًا… مثل Blogger.

لقد ولت جميع مشاركاتي. جميع الروابط الخاصة بي. مدونتي. فئاتي. لا يزال موقع Flickr الخاص بي موجودًا، ولكنه يعرض صورًا لشخص آخر.

هل مازلت هنا هذا الصباح؟ إذا اختفت مدونتي، فهل ما زلت موجودًا، هههه؟

أعلم أن الخوادم تتعطل في كل مكان وأن المضيفين يتعطلون يومًا بعد يوم، ولكن يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت الانقطاعات الجماعية مثل انقطاع مدونة WordPress.com الحالي في عيد الفصح عام 2006 ستؤدي إلى المزيد من الأسئلة حول موثوقية استضافة المدونات المجانية خدمات مثل blogs.com وblogger.com وwordpress.com والمدونات الأكبر حجمًا (مثل مدونة Robert Scoble’s) التي تتم استضافتها على هذه الخدمات.