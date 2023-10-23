ستساعدك المقالة التالية: اهتزت سوق الأسهم اليابانية بسبب غارة Livedoor

اهتزت سوق الأسهم اليابانية بسبب غارة Livedoor

شهدت الأسهم اليابانية، وخاصة في قطاع الإنترنت، انخفاضًا اليوم حيث أدت المخاوف المتزايدة من مشاكل بورصة Livedoor الأمنية إلى البيع السريع لشركات Livedoor وSoftbank وYahoo Japan وRakuten Inc. وجاء الذعر في أسهم شركات الإنترنت اليابانية في أعقاب مداهمة مكاتب Livedoor ومنزل الرئيس التنفيذي لشركة Livedoor في روبونجي هيلز بطوكيو أمس.

أصبحت Livedoor ومديرها التنفيذي غريب الأطوار Takafumi Horie حديث اليابان بعد الغارة، وأكدت Horie أن Livedoor تجري أيضًا تحقيقًا داخليًا خاصًا بها بشأن مسألة خرق قانون الأوراق المالية الياباني. شقت Livedoor طريقها كواحدة من أقوى الشركات في اليابان من خلال قسوة Horie الطفولية في عمليات الاستحواذ والنمو السريع.

كيف يمكن للمرء أن يفسر Livedoor للسوق الأمريكية؟ تخيل ياهو أو جوجل. ولكن بدلاً من إرسال Yahoo مستخدمي Yahoo Auto إلى شركة مثل Carmax، استحوذت Livedoor على Carmax وأعادت تسميتها Livedoor Autos. وبالتالي، إذا كنت تسير في أحد شوارع المدن الكبرى في اليابان، فقد ترى شركات فعلية مثل Livedoor Insurance أو Livedoor Auto، وجميعها متصلة عبر بوابة Livedoor الشهيرة.

لذلك، فإن المعادل الأمريكي لمداهمة Livedoor من قبل مسؤولي الأوراق المالية والبورصات اليابانية قد يكون (وهذا مجرد مثال خيالي) مداهمة Google أو Yahoo أو Microsoft ونهب منازل بيل جيتس أو لاري بيج.

ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر نيكي 225 بمقدار 462.08 نقطة، أو 2.8 بالمئة، وأغلق عند 15805.95 نقطة. وتمثل هذه الخسارة أكبر انخفاض لمؤشر نيكي منذ 10 مايو 2004 عندما فقد المؤشر 554.12 نقطة أو 4.8 بالمئة. وأدى تأثير Livedoor ripple أيضًا إلى خسارة شركة Yahoo Japan Corp. 8.4 بالمائة.