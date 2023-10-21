ستساعدك المقالة التالية: باراك أوباما ضد هيلاري كلينتون ضد جون إدواردز: النظر في إحصائيات البحث

يقوم باراك أوباما بإيداع أوراق حملته الانتخابية ويبدأ لجنته الاستكشافية، وهو ما يعني بشكل أساسي أنه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2008، فإن أوباما وجون إدواردز وهيلاري كلينتون هم المتسابقون الأوائل المتوقعون (أي إذا ترشحت هيلاري).

بحث عن “باراك اوباما” يؤدي إلى صفحة الويب الخاصة بمجلس الشيوخ والمدرجة رقم 1 على Google. ل “هيلاري كلينتون“، نفس الشيء. إذا بحثت عن “جون إدواردز“، الذي يكمل المتسابقين الأوائل، الصفحة الرئيسية لحملته هي النتيجة الأولى في Google.

لذلك، كمقارنة ما قبل الحملة لمعرفة من الذي يثير أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت، دعونا نلقي نظرة على بعض أدوات مقارنة حركة المرور والبحث عبر الإنترنت:

اتجاهات جوجل

تُظهر مؤشرات Google أن أوباما وإدواردز يظهران معظم الاهتمامات المتعلقة بالبحث، بالإضافة إلى بعض الإحصائيات المثيرة للاهتمام بالنسبة لأوباما.

في الأساس، الجميع يعرف كيفية تهجئة جون إدواردز أو هيلاري كلينتون، ولكن باراك لديه أحد تلك الأسماء الفريدة (مثل اسمي) والتي من السهل جدًا أن تخطئ في كتابتها.

لقد أجريت بحثًا في مؤشرات Google عن هيلاري كلينتون، وباراك أوباما، وجون إدواردز، وأوباما، وباراك أوباما.

تظهر النتيجة النهائية أن قمم أوباما متشابهة تمامًا من حيث اسمه الكامل واسم العائلة والاسم الأول الذي به خطأ إملائي (وهو أمر يمكن لحملته والمعارضة استخدامه لصالحهم في قصف جوجل والبحث المدفوع وتحسين محركات البحث):

هيلاري كلينتون

باراك اوباما

جون إدواردز

أوباما

باراك اوباما

اليكسا

أحد عيوب Alexa هو أنه لا يستطيع التمييز بين النطاقات الفرعية. لذلك، وفقًا لأليكسا، فإن obama.senate.gov وclinton.senate.gov هما نفس صفحة الويب.

ومع ذلك، فإن بحث Alexa عن صفحات الحملة الانتخابية لكل مرشح يظهر أن الاهتمام وحركة المرور لباراك أوباما تنمو حاليًا إلى ذروة لم يقترب منها إدواردز حتى عندما أعلن ترشيحه. إن الاهتمام بكلينتون ليس له أهمية كبيرة.

ولم لا؟ يعرف الناس من هم كلينتون وإدواردز. ربما لا يزال أوباما بالنسبة للبعض لغزا أو مرشحا مثيرا للاهتمام لدرجة أن الناس يرغبون في قراءة المزيد عنه.

في اتجاه الضربة

بيل تانسر من Hitwise قاموا بتجميع مقارنة لأوباما كلينتون بناءً على حركة المرور إلى مواقع مجلس الشيوخ الخاصة بهم، والتي تحتل المرتبة الأولى من حيث أسمائهم في Google، كما قاموا أيضًا بإجراء مقارنة الاهتمامات الجغرافية.

في ضوء أخبار اليوم التي تفيد بأن باراك أوباما يقدم أوراق الحملة الانتخابية اليوم للانتخابات الرئاسية لعام 2008، قمت بتجميع مخطط سريع لمقارنة شعبية أوباما مقارنة بكلينتون بناءً على استعلامات البحث للمرشحين المحتملين.

ليس هناك مفاجأة، وإذا تمكن بيل من وضع مخطط مع جون إدواردز سأكون ممتنًا لذلك. أعتقد أن ما يثير الاهتمام أكثر هو المناطق الجغرافية التي يثير فيها كل مرشح الاهتمام الأكبر:

باراك أوباما: إلينوي، كاليفورنيا، أوهايو، فلوريدا، ميشيغان

هيلاري كلينتون: نيويورك، كانساس، نيوجيرسي، هاواي، ميسوري

كلاهما يجذب اهتمامًا كبيرًا عبر الإنترنت في ولايتيهما الأصليتين. لكن انظر إلى انهيار أوباما من حيث عدد السكان وولايات التجمع السياسي التي ستفوز بالانتخابات الأولية والعامة… كاليفورنيا وأوهايو وفلوريدا وميشيغان مقابل كانساس ونيوجيرسي وهاواي وميسوري.

من المؤكد أن باراك يتمتع بميزة البحث عبر الإنترنت الذي ولّد اهتمامًا جغرافيًا.

خاتمة

من السابق لأوانه قياس شعبية كل مرشح من خلال حركة البحث وقياس شعبية الموقع، ولكن مع اشتداد الحملات هذا العام والعام المقبل، يجب أن يكون من الممكن استخدام أدوات القياس مثل Technorati، وAlexa، وGoogle Trends، وHitwise، وCompete وغيرها. لقياس شعبية واهتمام قاعدة الناخبين.

إذا كان لديك المزيد من النصائح حول أدوات القياس وأفكار لمقارنات البحث السياسي، فلا تتردد في التعليق أدناه.