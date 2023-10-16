ستساعدك المقالة التالية: باقي 5 أيام لحضور عطلة الربيع لـ IM مقابل 500 دولار فقط

سيتم عقد حدث IM Spring Break، وهو حدث SEO والتسويق عبر البحث والتسويق بالعمولة لمدة 3 أيام، في الفترة من 2 أبريل إلى 4 أبريل. سيكون المؤتمر وتشكيلة المشاركين مليئين بالمتحدثين الرائعين وحلقات النقاش وجلسات التواصل التي ستثبت أنها تحقق عائدًا مذهلاً على الاستثمار مقابل 500 دولار فقط.

نظرًا للوضع الاقتصادي الحالي، قام فريق IM Spring Break بتجميع مهمة تطوير مؤتمر بدون زغب وقيمة مذهلة ونصائح مباشرة وتواصل مع المتحدثين والمشرفين لدينا. ستتاح للجميع في IM Spring Break فرصة طرح سؤال أو مشاركة المعلومات مع فريقنا ومع بعضهم البعض.

إليك ما ستحصل عليه مقابل استثمارك بقيمة 500 دولار في IM Spring Break:

3 أيام من أفضل شركات البحث والمسوقين التابعين الذين يشاركون تحسين محركات البحث وبناء الروابط وتكتيكات الدفع لكل نقرة (PPC) معك.

3 أيام من وجبات الإفطار والغداء عالية الجودة، بالإضافة إلى حفلة بيتزا وحفلة شواء ليلة الجمعة: لذلك لن تضطر إلى إنفاق الكثير على الطعام الجيد، أو الوقوف في الطابور لمدة 15 دقيقة فقط لتناول القهوة.

حدثان مفتوحان للتواصل بشكل فضفاض وودود مع المتحدثين والرعاة والحاضرين. هل قال أحدهم يومين من OPEN BAR؟!؟

زيباتسو!!!

نحن على بعد 5 دقائق فقط من الشاطئ وستكون درجة الحرارة حوالي 85 درجة في فلوريدا 🙂

تحسين محركات البحث، وبناء الروابط، والبحث المدفوع، والنصائح التابعة التي ستؤدي في النهاية إلى جعل شركتك أكثر بكثير من استثمارك البالغ 500 دولار

غرف فندقية مقابل 119 دولارًا فقط في الليلة (60 دولارًا في الليلة إذا انفصلت مع صديق)

جميع أنواع القمصان والقمصان المجانية من الرعاة والأصدقاء.

تغطية شركتك على SEJ، IMBroadcast و Twitter!

مرة أخرى، 3 أيام من كبار الخبراء في تحسين محركات البحث (SEO)، والربط، والتسويق بالعمولة، والتسويق بنظام الدفع لكل نقرة (PPC)، يشاركون أسرارهم وتكتيكاتهم معك في بيئة صغيرة وغير رسمية.

يشمل المتحدثون والمشرفون في IM Spring Break ما يلي:

خطاب رئيسي لكريس وينفيلد حول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الخطاب الرئيسي الذي يلقيه SugarRae (راي هوفمان) حول تحسين محركات البحث والتسويق بالعمولة

خبير التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وربط الطعم برنت تسوتوراس

تود ماليكوت (Stuntdubl) يتحدث عن الاستفادة من الأخبار الاجتماعية لتحسين محركات البحث

لي إيفانز يتحدث عن بناء علامة تجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ابحث عن الخبيرة كارولين شيلبي حول مشكلات ترميز تحسين محركات البحث (SEO) الرئيسية

أعلى مستخدم لحساب Digg Power ZAIBATSU !!!

فرانك واتسون (مسؤول الموقع الأسترالي) وديفيد سزيتيلا على البحث المدفوع

بام لوند من Bespoke USB في الجانب التجاري لتحسين محركات البحث

لورين بيكر من مجلة محرك البحث تشرف على تحسين محركات البحث

جوردان كاستيلير (يوتاه SEO Pro) يشرف على وسائل التواصل الاجتماعي

ديف سنايدر من البحث والإشراف الاجتماعي في يوم الشركات التابعة والدفع لكل نقرة (PPC).

لن تكون IM Spring Break حدثًا يجب عليك تفويته. لدينا فقط حتى الأول من مارس لنقدم لكم هذه التذاكر أيها الأشخاص الجميلون بسعر 500 دولار. إذن، أمامك 5 أيام فقط لشراء التذاكر الخاصة بـ IM Spring Break مقابل 500 دولار فقط، افعلها الآن.