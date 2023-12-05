ستساعدك المقالة التالية: بالأرقام: لماذا لم يمت تحسين محركات البحث؟

مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي نمو 356% في السنوات الست الماضية، أمضت الشركات الكثير من الوقت في صياغة رسائلها وتنميتها وضبطها للوصول إلى الجمهور المستهدف على مواقعها الاجتماعية. سواء كان الأمر يتعلق باكتساب المزيد من المتابعين، أو زيادة مشاركة العملاء، أو تعزيز المبيعات، فإن استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الفعالة أمر بالغ الأهمية لنمو الأعمال التجارية ونجاحها.

ولكن ماذا عن استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO)؟ هل لا تزال العلامات التجارية تستفيد من قوة تحسين محركات البحث (SEO) لزيادة اكتشاف محتواها من خلال محركات البحث؟ بشكل عام، هل يجب على الشركات أن تراهن على أكثر من مجرد وسائل التواصل الاجتماعي؟

قطعاً. على الرغم من التوسع الكبير الذي يشهده التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن تقنيات تحسين محركات البحث تظل ذات أهمية كبيرة في عام 2016. وفي الواقع، لا يزال البحث هو المرجع الرئيسي لغالبية مواقع الويب. وفق مقاييس القبلة، يبحث عدد أكبر من الأشخاص عن الأعمال التجارية من خلال البحث مقارنةً بوسائل التواصل الاجتماعي. إذا أهملت شركتك استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة، فإنك تترك الكثير من العملاء المحتملين والمحتملين والأموال على الطاولة.

إذا كنت لا تزال غير مقتنع، فاقرأ الإحصائيات الـ 16 أدناه، والتي تثبت أن تحسين محركات البحث لم يمت، وتوضح مدى أهمية تطبيقه لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك. 1) يؤكد 57% من المسوقين في مجال B2B أن تحسين محركات البحث له التأثير الأكبر على جذب العملاء المحتملين. (مصدر: NewsCred)

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2) تعد محركات البحث المصدر الأول لتوليد حركة مرور المحتوى، متفوقة على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة تزيد عن 300%. (مصدر: IronPaper)

لا تستبعد Google باعتبارها مسرحية مرورية.

3) مع الزيادة المتوقعة في إعلانات الهاتف المحمول إلى 28.48 مليار دولار، تهيمن Google بنسبة 35.17% من حصة إيرادات إعلانات الهاتف المحمول، مقابل Facebook بنسبة 16.68% (مصدر: مجلس إدارة التسويق)

Facebook لقد سحق مكالماتهم الأخيرة المتعلقة بالكسب، ولكنها لا تزال تحصل فقط على نصف ما تفعله Google من ميزانيات التسويق.

4) عندما يتبع المنشور أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) بتجاوز 1500 كلمة، فإنه يتلقى تغريدات أكثر بنسبة 68.1% و22.6% أكثر Facebook الإعجابات، في المتوسط، من منشور يحتوي على أقل من 1500 كلمة. (مصدر: هوبسبوت)

يؤدي ارتفاع تصنيفات محرك البحث إلى زيادة المشاركات الاجتماعية، و والعكس صحيح.

5) الشركات التي تقوم بالتدوين بانتظام لديها صفحات مفهرسة أكثر بنسبة 434٪ من الشركات التي لا تفعل ذلك. (مصدر: أرض محرك البحث)

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6) 72% من المستهلكين الذين أجروا بحثًا محليًا قاموا بزيارة متجر على بعد 5 أميال. (مصدر: ووردستريم)

يعد الاستفادة من تحسين محركات البحث (SEO) وتصميم الويب سريع الاستجابة أمرًا بالغ الأهمية للشركات التقليدية.

ستفقد الشركات المحلية الفرصة إذا لم يتم تحسين مواقعها للجوال.

8) يستخدم 90% من الباحثين في مجال B2B البحث عبر الإنترنت للنظر في المشتريات التجارية. (مصدر: جوجل)

مسوقو B2B، انتبهوا.

9) تظهر الأبحاث أن 89% من المسوقين في جميع أنحاء العالم قد قيموا تحسين محركات البحث بنجاح في تحقيق الأهداف: تحسين تصنيفات البحث، وحركة المرور على موقع الويب، وتوليد العملاء المحتملين. (مصدر:المسوق الإلكتروني)

إذا كانت أهدافك النهائية تتضمن المزيد من حركة المرور والعملاء المحتملين، فاستخدم ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) الحالية يمكن أن يوصلك إلى هناك.

10) 66% من المسوقين في مجال B2B يستخدمون التسويق عبر محركات البحث (SEM)، مما يجعلها استراتيجية التسويق المدفوعة الأكثر استخدامًا بين شركات B2B. (مصدر: معهد تسويق المحتوى)

لا يزال أمام وسائل التواصل الاجتماعي طرق للمضي قدمًا في مجال B2B المدفوع.

11) جوجل يحصل على 100 مليار عملية بحث شهريا. (مصدر: ماشابل)

100 مليار. كم مرة تبحث في جوجل عن شيء ما كل يوم؟

12) استحوذت Google على 94% من حصة سوق البحث على الأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) في ديسمبر 2015. (مصدر: نت ماركتشير)

ومع ذلك، تأكد من أن موقعك مُحسّن على Yahoo وBing أيضًا.

13) يعتبر تغيير خوارزميات البحث (40%) وقيود الميزانية (38%) من أكثر العقبات صعوبة أمام نجاح تحسين محركات البحث. (مصدر: الرسوم البيانية التسويقية)

كما هو الحال في وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تكون استراتيجية البحث الخاصة بك ديناميكية وتتطور مع تغييرات الخوارزمية وسلوك المستخدم وميزانيات التسويق.

14) تتم عمليات بحث Google على الأجهزة المحمولة أكثر من أجهزة الكمبيوتر في 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة (مصدر: جوجل)

إذا كان لديك تطبيق، فتأكد من أنك تأخذ الوقت الكافي لتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) هناك أيضًا.

15) ذكر 55% من المسوقين في مجال B2B أن التسويق عبر محركات البحث (SEM) هو أكثر طرق الإعلان المدفوعة فعالية. (مصدر: معهد تسويق المحتوى)

هناك ميزة تسويقية داخلية للتسويق عبر البحث لا يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي مطابقتها بعد.

هل تحتاج إلى مساعدة في تطوير إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك؟ راسلنا عبر البريد الإلكتروني على hello